Более 495+ магазинов уже открыто по всему миру.

удобная спортивная одежда и обувь для всей семьи;



различные тренажеры;



спортивный инвентарь и аксессуары к ним;



экипировка для занятия спортом (футбол, горные лыжи, сноубординг, велоспорт, плаванье, фитнес).

Компания сотрудничает, только с известными брендами зарубежных и российских производителей, таких, как: Nike, Puma, Asics, Columbia, Demix, Outventure, Kappa, Fila, Torneo, Skechers, Wilson, Cat и т.д.

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