Помимо доставки, в Водовозе можно заказать целый ряд дополнительных услуг. Одна из них – аренда кулера, которую компания предлагает как краткосрочно, так и на длительный период. Также здесь возможна аренда электрической помпы, ремонт оборудования для воды, услуги годового обслуживания кулеров и профилактическая (санитарная) обработка кулеров, с помощью которой поддерживается не только их работоспособность, но и качество питьевой воды. С организацией Водовоз любые вопросы, связанные с водообеспечением, решаются быстро и профессионально!

Организация Vodovoz основана в 2001 году, работая с доставкой по Москве и Московской области. Интернет-магазин Водовоз отличается невероятным ассортиментом – в каталоге представлено свыше 5000 наименований, из которых примерно 1000 – вода: питьевая, бутилированная, минеральная, дистиллированная и др. Помимо этого, в продаже представлены оборудования для розлива, еда, напитки и сопутствующие товары для офиса и дома. Компания готова активно сотрудничать как с физическими, так с юридическими лицами. Покупатели могут выбрать продукцию как зарубежных, так и отечественных производителей.

Вода – один из самых ценных ресурсов как во многих домашних вопросах, так и в офисах и на производстве. Оставив заявку на сайте Водовоз на заказ воды, вы надолго решите один из важнейших бытовых моментов – доверьтесь надежному и опытному партнеру!

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