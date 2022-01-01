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Водовоз: доставка воды на любые случаи

Вода – один из самых ценных ресурсов как во многих домашних вопросах, так и в офисах и на производстве. Оставив заявку на сайте Водовоз на заказ воды, вы надолго решите один из важнейших бытовых моментов – доверьтесь надежному и опытному партнеру!

О компании и товарах

Организация Vodovoz основана в 2001 году, работая с доставкой по Москве и Московской области. Интернет-магазин Водовоз отличается невероятным ассортиментом – в каталоге представлено свыше 5000 наименований, из которых примерно 1000 – вода: питьевая, бутилированная, минеральная, дистиллированная и др. Помимо этого, в продаже представлены оборудования для розлива, еда, напитки и сопутствующие товары для офиса и дома. Компания готова активно сотрудничать как с физическими, так с юридическими лицами. Покупатели могут выбрать продукцию как зарубежных, так и отечественных производителей.

Онлайн-маркет Vodovoz за время работы неоднократно удостаивался наград и премий:

  • Лучший поставщик качественной продукции-2019
  • Благодарность за помощь в организации благотворительного забега 5275
  • Диплом международных выставок-ярмарок «Мир чистой воды-2003», «Сладкие напитки-2003»
  • Благодарственные письма частных предприятий и ИП
  • Диплом V Всероссийского форума производителей бутилированной воды и др.

Vodovoz ru интернет-магазин

Ассортимент дополнительных услуг

Помимо доставки, в Водовозе можно заказать целый ряд дополнительных услуг. Одна из них – аренда кулера, которую компания предлагает как краткосрочно, так и на длительный период. Также здесь возможна аренда электрической помпы, ремонт оборудования для воды, услуги годового обслуживания кулеров и профилактическая (санитарная) обработка кулеров, с помощью которой поддерживается не только их работоспособность, но и качество питьевой воды. С организацией Водовоз любые вопросы, связанные с водообеспечением, решаются быстро и профессионально!

Промокоды Водовоз – секрет выгодной экономии

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