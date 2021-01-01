Покупка домашней утвари и хозтоваров отнимает много времени и сил, если бродить по разным супермаркетам. Все домашние товары удобно собраны в одном каталоге интернет-магазина «Домовой», здесь можно купить все за один раз – а используя промокод Домовой, еще и сэкономить деньги.

Об истории развития магазина

История компании началась в 2009 году с открытия первого супермаркета в Санкт-Петербурге. Ровно через два года состоялось открытие второй точки, после чего начался активный период развития. Каталог товаров постепенно пополнился до 50 тысяч наименований.

Сегодня «Домовой» - это крупная сеть супермаркетов по Санкт-Петербургу, Москве и ряду других городов, а также удобный интернет-магазин интересных вещей для дома, где можно приобрести все необходимое для ремонта и домашнего хозяйства:

Посуда

Текстиль и декор

Освещение

Хозтовары, всё для дачи и ремонта

Бытовая техника и сантехника

Что дает промокод на скидку

Любая покупка должна быть выгодной с точки зрения финансов. Поэтому так важно вовремя найти и активировать промокод. Секретная комбинация из букв и цифр используется при оформлении заказа (перед оплатой) и дает покупателю один из нескольких бонусов:

Скидка (в виде фиксированной суммы или процента от суммы заказа)

Льготная доставка

Презент к заказу или участие в закрытой акции (например, 3 товара по цене 2)

Найденный для ТД Домовой купон нужно активировать непосредственно перед покупкой – все подобные коды имеют ограниченный срок действия. Зато большую часть кодов можно суммировать с регулярными акциями и скидками магазина.