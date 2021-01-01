Промокоды Домовой | Февраль 2021
Промокод Домовой: экономим на покупках для дома и быта
Покупка домашней утвари и хозтоваров отнимает много времени и сил, если бродить по разным супермаркетам. Все домашние товары удобно собраны в одном каталоге интернет-магазина «Домовой», здесь можно купить все за один раз – а используя промокод Домовой, еще и сэкономить деньги.
Об истории развития магазина
История компании началась в 2009 году с открытия первого супермаркета в Санкт-Петербурге. Ровно через два года состоялось открытие второй точки, после чего начался активный период развития. Каталог товаров постепенно пополнился до 50 тысяч наименований.
Сегодня «Домовой» - это крупная сеть супермаркетов по Санкт-Петербургу, Москве и ряду других городов, а также удобный интернет-магазин интересных вещей для дома, где можно приобрести все необходимое для ремонта и домашнего хозяйства:
- Посуда
- Текстиль и декор
- Освещение
- Хозтовары, всё для дачи и ремонта
- Бытовая техника и сантехника
Что дает промокод на скидку
Любая покупка должна быть выгодной с точки зрения финансов. Поэтому так важно вовремя найти и активировать промокод. Секретная комбинация из букв и цифр используется при оформлении заказа (перед оплатой) и дает покупателю один из нескольких бонусов:
- Скидка (в виде фиксированной суммы или процента от суммы заказа)
- Льготная доставка
- Презент к заказу или участие в закрытой акции (например, 3 товара по цене 2)
Найденный для ТД Домовой купон нужно активировать непосредственно перед покупкой – все подобные коды имеют ограниченный срок действия. Зато большую часть кодов можно суммировать с регулярными акциями и скидками магазина.
Дисконтная программа для любимых покупателей
Просмотрев в Домовой акции и скидки сегодня, можно обратить внимание на частое упоминание о возможности участия в дисконтной программе. Для этого любой покупатель может оформить карту магазина в виртуальном виде или получить лично в супермаркете, зарегистрировав затем на сайте. На любую покупку с указанием номера карты дается дополнительная скидка, уровень скидки растет с объемом совершаемых заказов. Также участники дисконтной программы самыми первыми получают уведомления о новых акциях и распродажах. Картой можно пользоваться при каждом заказе, а уровень накопленной скидки отслеживать прямо на сайте магазина или в мобильном приложении.
Домовой - интернет-магазин товаров для дома, где вы без проблем приобретете все самое необходимое – от постельного белья до стеллажей или средств для мытья посуды. А используя промокоды, получите выгодную скидку и сэкономите часть средств, которые можно потратить на дополнительные покупки!
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