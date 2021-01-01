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Бонусный промокод Твой Дом: экономим грамотно

Шторы, детские пеленки, чайник или коврик для ванной – любые домашние товары можно без проблем приобрести в крупном интернет-магазине «Твой Дом». Удобный каталог, экспресс-доставка и доступные цены приятно дополняет возможность использования промокодов, дающих покупателям хорошие скидки.

О компании

Первый гипермаркет сети открылся еще в 1998 году, В 2013 году состоялось открытие интернет-магазина, каталог которого удивляет огромным выбором мебели, текстиля, техники и посуды. Параллельно компания начала заключать контракты с лучшими мировыми брендами на возможность продавать их товары. Постепенно каталог гипермаркета расширился до 300 тысяч товаров, магазин стал предлагать покупателям множество удобных вариантов оплаты и доставки заказов на дом.

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В ассортименте онлайн-маркета «Твой Дом» сегодня представлены следующие товары:

  • Мебель для дома и сада
  • Бытовая и цифровая техника
  • Продукты, посуда и текстиль
  • Все для уборки и хранения
  • Одежда, автотовары, товары для спорта
  • Климатическое оборудование для дома (обогреватели, вентиляторы)
  • Детские товары, зоотовары, косметика и гигиена, и др.

Промокоды для получения скидок

Для тех, кто часто совершает или только планирует сделать покупку в данном интернет-магазине, пригодится скидочный купон Твой Дом. Так называемый промокод может давать клиентам не только скидку, но и бесплатную доставку или возможность участия в закрытых акциях. Подбирать коды нужно на специальных площадках, поскольку они действуют недолго.

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Такие купоны выгодны как покупателю, так и магазину, который получает постоянных клиентов. Поэтому не стоит искать подвох – смело отслеживайте на сайте магазина «Твой Дом» скидки и акции, добавляйте к ним предварительно найденный промокод, и делайте онлайн-заказ по максимально выгодным ценам. Указывать найденный купон необходимо во время оформления заказа, предварительно нужно добавить все товары в корзину. Строка для ввода промокода обычно находится недалеко от итоговой стоимости заказа, подлежащей оплате.

Бонусная программа магазина

Крупный интернет-магазин Твой Дом предлагает покупателям возможность участия в собственной бонусной программе «Твой Дом – Драгоценности». Достаточно за пару простых шагов выпустить виртуальную карту прямо на сайте магазина, и после покупок она будет постепенно достигать одного из следующих уровней:

  • Малахит – покупки от 2 тысяч в одном чеке, дает 1% начисления бонусов
  • Сапфир – покупки на сумму более 100 тысяч за год, дает 2% бонусов
  • Рубин - покупки на сумму более 500 тысяч за год, дает 3% бонусов
  • Бриллиант – сумма покупок за год более миллиона, дает 6% бонусов

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Бонусами можно оплачивать следующие покупки в интернет-магазине. Также наличие карты дает клиенту множество других привилегий – от персонального менеджера до бесплатного выезда замерщика при заказе штор или подарочного купона на химчистку одной вещи раз в месяц. Все участники программы получают также персональные приглашения к участию в акциях и первыми узнают о ближайших распродажах магазина «Твой Дом». Если вы планируете регулярные приобретения в данном магазине, стоит обзавести данной бонусной картой как можно раньше, чтобы не упускать свою выгоду.

Посещая интернет-магазин tvoydom.ru, не забывайте заранее подобрать промокод и активировать его во время оформления заказа. С купоном любая ваша покупка будет финансово более экономной!

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