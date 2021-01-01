Промокоды Твой Дом | Февраль 2021
Бонусный промокод Твой Дом: экономим грамотно
Шторы, детские пеленки, чайник или коврик для ванной – любые домашние товары можно без проблем приобрести в крупном интернет-магазине «Твой Дом». Удобный каталог, экспресс-доставка и доступные цены приятно дополняет возможность использования промокодов, дающих покупателям хорошие скидки.
О компании
Первый гипермаркет сети открылся еще в 1998 году, В 2013 году состоялось открытие интернет-магазина, каталог которого удивляет огромным выбором мебели, текстиля, техники и посуды. Параллельно компания начала заключать контракты с лучшими мировыми брендами на возможность продавать их товары. Постепенно каталог гипермаркета расширился до 300 тысяч товаров, магазин стал предлагать покупателям множество удобных вариантов оплаты и доставки заказов на дом.
В ассортименте онлайн-маркета «Твой Дом» сегодня представлены следующие товары:
- Мебель для дома и сада
- Бытовая и цифровая техника
- Продукты, посуда и текстиль
- Все для уборки и хранения
- Одежда, автотовары, товары для спорта
- Климатическое оборудование для дома (обогреватели, вентиляторы)
- Детские товары, зоотовары, косметика и гигиена, и др.
Промокоды для получения скидок
Для тех, кто часто совершает или только планирует сделать покупку в данном интернет-магазине, пригодится скидочный купон Твой Дом. Так называемый промокод может давать клиентам не только скидку, но и бесплатную доставку или возможность участия в закрытых акциях. Подбирать коды нужно на специальных площадках, поскольку они действуют недолго.
Такие купоны выгодны как покупателю, так и магазину, который получает постоянных клиентов. Поэтому не стоит искать подвох – смело отслеживайте на сайте магазина «Твой Дом» скидки и акции, добавляйте к ним предварительно найденный промокод, и делайте онлайн-заказ по максимально выгодным ценам. Указывать найденный купон необходимо во время оформления заказа, предварительно нужно добавить все товары в корзину. Строка для ввода промокода обычно находится недалеко от итоговой стоимости заказа, подлежащей оплате.
Бонусная программа магазина
Крупный интернет-магазин Твой Дом предлагает покупателям возможность участия в собственной бонусной программе «Твой Дом – Драгоценности». Достаточно за пару простых шагов выпустить виртуальную карту прямо на сайте магазина, и после покупок она будет постепенно достигать одного из следующих уровней:
- Малахит – покупки от 2 тысяч в одном чеке, дает 1% начисления бонусов
- Сапфир – покупки на сумму более 100 тысяч за год, дает 2% бонусов
- Рубин - покупки на сумму более 500 тысяч за год, дает 3% бонусов
- Бриллиант – сумма покупок за год более миллиона, дает 6% бонусов
Бонусами можно оплачивать следующие покупки в интернет-магазине. Также наличие карты дает клиенту множество других привилегий – от персонального менеджера до бесплатного выезда замерщика при заказе штор или подарочного купона на химчистку одной вещи раз в месяц. Все участники программы получают также персональные приглашения к участию в акциях и первыми узнают о ближайших распродажах магазина «Твой Дом». Если вы планируете регулярные приобретения в данном магазине, стоит обзавести данной бонусной картой как можно раньше, чтобы не упускать свою выгоду.
Посещая интернет-магазин tvoydom.ru, не забывайте заранее подобрать промокод и активировать его во время оформления заказа. С купоном любая ваша покупка будет финансово более экономной!
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