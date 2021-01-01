Шторы, детские пеленки, чайник или коврик для ванной – любые домашние товары можно без проблем приобрести в крупном интернет-магазине «Твой Дом». Удобный каталог, экспресс-доставка и доступные цены приятно дополняет возможность использования промокодов, дающих покупателям хорошие скидки.

О компании

Первый гипермаркет сети открылся еще в 1998 году, В 2013 году состоялось открытие интернет-магазина, каталог которого удивляет огромным выбором мебели, текстиля, техники и посуды. Параллельно компания начала заключать контракты с лучшими мировыми брендами на возможность продавать их товары. Постепенно каталог гипермаркета расширился до 300 тысяч товаров, магазин стал предлагать покупателям множество удобных вариантов оплаты и доставки заказов на дом.

В ассортименте онлайн-маркета «Твой Дом» сегодня представлены следующие товары:

Мебель для дома и сада

Бытовая и цифровая техника

Продукты, посуда и текстиль

Все для уборки и хранения

Одежда, автотовары, товары для спорта

Климатическое оборудование для дома (обогреватели, вентиляторы)

Детские товары, зоотовары, косметика и гигиена, и др.

Промокоды для получения скидок

Для тех, кто часто совершает или только планирует сделать покупку в данном интернет-магазине, пригодится скидочный купон Твой Дом. Так называемый промокод может давать клиентам не только скидку, но и бесплатную доставку или возможность участия в закрытых акциях. Подбирать коды нужно на специальных площадках, поскольку они действуют недолго.

Такие купоны выгодны как покупателю, так и магазину, который получает постоянных клиентов. Поэтому не стоит искать подвох – смело отслеживайте на сайте магазина «Твой Дом» скидки и акции, добавляйте к ним предварительно найденный промокод, и делайте онлайн-заказ по максимально выгодным ценам. Указывать найденный купон необходимо во время оформления заказа, предварительно нужно добавить все товары в корзину. Строка для ввода промокода обычно находится недалеко от итоговой стоимости заказа, подлежащей оплате.

Бонусная программа магазина

Крупный интернет-магазин Твой Дом предлагает покупателям возможность участия в собственной бонусной программе «Твой Дом – Драгоценности». Достаточно за пару простых шагов выпустить виртуальную карту прямо на сайте магазина, и после покупок она будет постепенно достигать одного из следующих уровней: