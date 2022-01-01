Покупать билеты на выставки, концерты и в кино очень удобно в режиме онлайн при помощи сервиса Яндекс.Афиша – всего за пару минут вы можете выбрать удобный день и время, которое хочется потратить на развлекательную программу. Больше не нужно ехать в театр или музей и стоять в очереди – выгодно бронируйте любые мероприятия вместе с Яндекс.Афишей и агрегатором промокодов BeriBuy!

Информация о сервисе

Яндекс.Афиша – русскоязычный сервис по продаже билетов на культурно-развлекательные мероприятия. Запустившись в 2005 году, изначально сайт содержал в себе только расписание сеансов в кино и театрах, чтобы люди могли сориентироваться по свободному времени. А уже с 2011 года появилась возможность приобретать билеты прямо через сайт. Крупное обновление произошло в 2015 году, кардинально поменялся дизайн и платформа, с тех пор Afisha.Yandex предлагает максимум вариантов для бронирования:

Концерты

Спектакли и кино

Мюзиклы

Выставки и галереи

Детские мероприятия

Спорт, квесты, экскурсии и др.

Сегодня сайт набрал огромную популярность – ежемесячно его посещает около 4,97 миллионов человек, бронируя билеты с использованием промокодов.

Подарочный сертификат от Afisha.Yandex

Всегда отличным подарком для близких и родных будет подарочный сертификат, по которому получатель сможет приобрести себе билеты на любое мероприятие. Прямо на сайте Afisha.Yandex вы можете выбрать номинал сертификата от 1 до 15 тысяч рублей, указать электронную почту и перейти к оплате. Готовый сертификат вы получите на почту в формате pdf, при желании его можно распечатать, чтобы вручить виновнику торжества. Все подарочные сертификаты действуют 2 года – а тратить весь номинал за раз не обязательно. На протяжении двух лет можно постепенно использовать номинал, а если суммы не хватит – можно сделать доплату любым удобным способом.

Промокод Яндекс Афиша – скидки на любые билеты

Планируя купить билеты в кино или на концерт, используйте выгодный промокод – комбинацию символов с ограниченным сроком действия. Найти интересные купоны поможет проверенная платформа BeriBuy, работающая с крупными магазинами и сервисами. Здесь вы можете подобрать промокод Яндекс Афиша на первый заказ (если вы впервые планируете оформлять покупку билетов) или просто любой выгодный промокод на скидку.

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Указав промокод в специальной строке перед оплатой на сайте Afisha.Yandex, дождитесь появления уведомления о скидке, после чего можно завершать оформление заказа.

Перечень мероприятий по Пушкинской карте

По государственной программе «Пушкинская карта» молодежь от 14 до 22 лет может за счет государства ходить на культурную программу на сумму до 5000 рублей. Яндекс.Афиша является партнером программы. На платформе Яндекс Афиша создана отдельная подборка «Пушкинская карта» - здесь представлены все спектакли, кино и мюзиклы, оплатить которые можно данной картой (они помечены баннером Это событие можно оплатить Пушкинской картой»). Не забудьте использовать промокод на первую покупку билетов Яндекс Афиша, чтобы не упустить возможность экономии!