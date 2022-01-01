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О компании
Агрокомплекс Выселковский - интернет-магазин, предлагающий покупателям только натуральную продукцию собственного производства. С 1993 года в компании можно купить натуральное молоко, овощи, мясо и фрукты – всегда свежие и по самым доступным ценам.
Из главных достоинств для покупателей:
- Быстрая доставка прямо на дом
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