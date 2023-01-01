Когда здоровье дало сбой, не стоит наугад бежать за спреем или таблетками: куда проще и безопаснее оформить на сайте Аптека от Склада интернет-заказ. Всё нужное специалисты соберут для вас и доставят в выбранную точку – например, ближайшую к вашему дому или работе.

О компании

На платформе Аптека от Склада заказать лекарства по интернету можно с доставкой до ближайшей к вам аптеки. В каталоге представлено свыше 25 тысяч товаров, включая как доступные для самовывоза, так и под заказ. Сеть охватывает уже 24 региона России, для получения ваших заказов доступно свыше 800 розничных точек. Заказать лекарства онлайн можно круглосуточно как через сайт, так и при помощи мобильного приложения. Стоит отметить, что при сборе заказа специалисты обязательно проверяют сроки годности у каждого препарата и медицинских изделий.

Ассортимент в Apteka ot Sklada включает в себя массу полезной продукции:

Лекарственные препараты и медикаменты, всё для похудения

БАДы, витамины, здоровое питание

Косметика, всё для мам и малышей

Ортопедические товары, лечебная косметика и др.

Cashback программа – получайте баллы за покупки

Любой покупатель, который зарегистрировался на сайте Apteka ot Sklada или в приложении компании, автоматически становится участником программы лояльности. Совершая нужные покупки, вы будете получать на свой счет в личном кабинете бонусные баллы, которые будут активны на протяжении 90 дней (затем сгорают). За это время стоит успеть выгодно их потратить, оплатив баллами до 30% от стоимости ваших следующих покупок. А еще все участники программы лояльности получают в числе первых новые спецпредложения, промокоды и информацию о текущих акциях – это отличный способ выгодно экономить.