Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > Аптека от склада
Перейти в магазин

Промокоды Аптека от склада | Февраль 2023

Промокоды похожих магазинов
TOP SALE! Скидка -5% при покупке от 5 000 рублей
Осталось: 7 дней
Показать код
******
Ловите промокод для получения самых скидки 5% при покупке от 5 000 рублей.
Горячо: -350р на ваш заказ от 1600р!
Показать код
******
Обладателей этого промокода ждет выгодная скидка 350 ₽ при сумме покупок от 1 600 ₽!
Скидка 3% при заказе от 3500 р
Осталось: 7 дней
Показать код
******
Скидка 3% при заказе от 3500 р. до 5000 руб. Скидка 4% при заказе свыше 5000 руб.
Сэкономь! -1 000 ₽ на заказы
Показать код
******
Особый промокод только для вашего заказа от 5 000 ₽ - спешите!
SALE! Минус 1000 рублей на покупки от 30000 рублей!
Показать код
******
Получите скидку 1000 рублей на заказ при использовании промокода! Экономить просто!
SALE: сегодня до -30% на весь ассортимент аптеки Алоэ!
Показать скидку
Медицинская техника, лекарства, БАДы и витамины, товары для детей и взрослых: заказывайте в ... Подробнее > интернет-аптеке Алоэ все нужное с доставкой на дом со скидками до -30%! Скрыть
SALE! Выгодные скидки до 30% на весь ассортимент
Показать скидку
Доктор Слон - с заботой о вас! Спешите приобрести все необходимое для здоровья полости рта со ... Подробнее > скидкой до 30%. Скрыть
-30% SALE! Сегодня скидки на все услуги от Medical on Group!
Показать скидку
Сеть клиник Medical on Group предлагает скидки до 30% на все медицинские услуги - вас ждут ... Подробнее > высококвалифицированные врачи и новейшее оборудование! Скрыть
SALE! До -30% сегодня на весь ассортимент в ЕАПТЕКА!
Показать скидку
Успейте заказать лекарства, витамины, БАДы и медицинские товары по самым низким ценам - скидки ... Подробнее > до 30% на всё в ЕАПТЕКА! Скрыть
-30% SALE! Скидки на весь ассортимент в Oxy2!
Показать скидку
Ваша экономия - здесь! Воспользуйтесь выгодным шансом и приобретайте медицинское и ... Подробнее > профилактическое оборудование со скидками до 30% в Oxy2! Скрыть
Похожие магазины
ЕАПТЕКА
Алоэ Аптека
Medical On Group
Аптека Диалог
Еврофарм
Ригла
Oxy2
Будь здоров
Доктор Слон
Здравсити

Аптека от склада: онлайн-заказ лекарств с выгодой

Когда здоровье дало сбой, не стоит наугад бежать за спреем или таблетками: куда проще и безопаснее оформить на сайте Аптека от Склада интернет-заказ. Всё нужное специалисты соберут для вас и доставят в выбранную точку – например, ближайшую к вашему дому или работе.

О компании

На платформе Аптека от Склада заказать лекарства по интернету можно с доставкой до ближайшей к вам аптеки. В каталоге представлено свыше 25 тысяч товаров, включая как доступные для самовывоза, так и под заказ. Сеть охватывает уже 24 региона России, для получения ваших заказов доступно свыше 800 розничных точек. Заказать лекарства онлайн можно круглосуточно как через сайт, так и при помощи мобильного приложения. Стоит отметить, что при сборе заказа специалисты обязательно проверяют сроки годности у каждого препарата и медицинских изделий.

Ассортимент в Apteka ot Sklada включает в себя массу полезной продукции:

  • Лекарственные препараты и медикаменты, всё для похудения
  • БАДы, витамины, здоровое питание
  • Косметика, всё для мам и малышей
  • Ортопедические товары, лечебная косметика и др.

Аптека от Склада интернет заказ

Cashback программа – получайте баллы за покупки

Любой покупатель, который зарегистрировался на сайте Apteka ot Sklada или в приложении компании, автоматически становится участником программы лояльности. Совершая нужные покупки, вы будете получать на свой счет в личном кабинете бонусные баллы, которые будут активны на протяжении 90 дней (затем сгорают). За это время стоит успеть выгодно их потратить, оплатив баллами до 30% от стоимости ваших следующих покупок. А еще все участники программы лояльности получают в числе первых новые спецпредложения, промокоды и информацию о текущих акциях – это отличный способ выгодно экономить.

Применяем промокоды Аптека от Склада для экономии

Не упустите возможность получить для сервиса Аптека от Склада промокод на скидку. Подобный промокод представляет собой буквенно-цифровую комбинацию с ограниченным сроком действия, которая позволяет совершать покупки еще выгоднее. Найти подобную комбинацию поможет проверенный агрегатор промокодов BeriBuy: здесь каждый представленный купон на скидку является актуальным – достаточно скопировать понравившийся вам промокод на первый заказ либо на повторный, и указать его в специальном поле в корзине для получения выгодных условий!

Купон Аптека от Склада

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина