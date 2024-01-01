Всем известна фраза Аристотеля: «Движение - это жизнь». Мы планируем пойти в спортзал с понедельника, с нового года или после выходных, но часто откладываем визит из-за высоких цен. Как начать вести правильный образ жизни на выгодных условиях?

О компании и ассортименте

Фитнес клуб DDX Fitness работает в более чем 50 городах по всей России. Современное европейское оборудование, SPA-зона и разнообразие тренировок делают клуб отличным выбором для новичков и профи. Оплата посещений производится помесячно, можно выбрать из 3-х тарифов, опираясь на свои потребности. На сайте можно задать вопросы представителю DDX Fitness: сколько стоит тренировка с тренером, доступны ли вам специальные скидки, в какое время работает клуб в вашем городе и другие.

Выбирайте в ДДХ Фитнес семейный доступ, условия простые – необходимо приобрести тариф Infinity. Также клиентам всех уровней доступна специальная программа Smart Start DDX Fitness – пробная тренировка для тех, кто хочет познакомиться с техниками упражнений и тренажерами.

Основные преимущества: