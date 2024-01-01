Промокоды DDX Fitness | Март 2024
Промокоды DDX Fitness – спорт, доступный каждому
Всем известна фраза Аристотеля: «Движение - это жизнь». Мы планируем пойти в спортзал с понедельника, с нового года или после выходных, но часто откладываем визит из-за высоких цен. Как начать вести правильный образ жизни на выгодных условиях?
О компании и ассортименте
Фитнес клуб DDX Fitness работает в более чем 50 городах по всей России. Современное европейское оборудование, SPA-зона и разнообразие тренировок делают клуб отличным выбором для новичков и профи. Оплата посещений производится помесячно, можно выбрать из 3-х тарифов, опираясь на свои потребности. На сайте можно задать вопросы представителю DDX Fitness: сколько стоит тренировка с тренером, доступны ли вам специальные скидки, в какое время работает клуб в вашем городе и другие.
Выбирайте в ДДХ Фитнес семейный доступ, условия простые – необходимо приобрести тариф Infinity. Также клиентам всех уровней доступна специальная программа Smart Start DDX Fitness – пробная тренировка для тех, кто хочет познакомиться с техниками упражнений и тренажерами.
Основные преимущества:
- возможность оформления подписки
- заморозка абонемента сроком 7 или 30 дней
- демократичные цены от 1700р до 2300р в месяц
- удобное мобильное приложение
- приятные скидки по промокодам
Промокоды DDX Fitness для любителей спорта
Сайт BeriBuy на регулярной основе публикует актуальные промокоды ДДХ Фитнес, чтобы каждый желающий мог начать заниматься спортом уже сегодня. Не забудьте использовать купон на скидку перед оплатой выбранного тарифа. Посещайте в ДДХ Фитнес индивидуальные тренировки или групповые занятия - выбор за вами. Оставайтесь спортивными и здоровыми на выгодных условиях.
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