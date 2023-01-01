Промокоды Сберздоровье | Сентябрь 2023
Промокоды Сбер Здоровье: следи за самочувствием с выгодой
Нуждаетесь в лечении или следите за самочувствием – посетите сайт первого цифрового сервиса, где можно в online формате записаться к врачу и сдать анализы.
О площадке
Первая отечественная medtech-компания в области цифровой медицины предлагает клиентам привычные услуги: запись на прием и онлайн консультации с врачами, дистанционное наблюдение и т.д. Организация является разработчиком многих передовых решений: запуск телемедицинской клиники, внедрение сервиса «Умный мониторинг», адаптация ИИ в расшифровке обследований и т.д.
Линейки услуг
Деятельность компании охватывает многие разделы медицины: начиная от аллергологии-иммунологии и заканчивая урологией. Выбирайте любое направление и получите обслуживание клиник через Сбер Здоровье: запись к врачу онлайн, проведение тестов, запись на прием, вакцинация, процедуры и др.
Плюсы для пациента:
- Присутствие в более 550 городах и 1600 лабораторий по РФ
- Возможность бесплатной консультации специалиста
- Регулярные акции: скидка на анализы и обследования
Где искать промокоды СберЗдоровье
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