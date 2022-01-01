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Газпромбанк: надежный партнер в финансовых вопросах

Без банковских услуг сложно представить себе покупку квартиры, денежные переводы или просто получение зарплаты. Доверять свои финансы нужно надежному представителю банковского рынка – одним из таких является Gazprombank. Именно в Газпромбанк оформить потребительский кредит наличными онлайн можно максимально быстро и выгодно!

Об истории

Газпромбанк создан в 1990 году, изначально являясь коммерческим банком в газовой промышленности. В 2001 году он претерпел преобразования и стал акционерным банком. В 2017 году собственники решил сделать основной упор на развитие услуг для физических лиц и розничного бизнеса. Сегодня также легко можно оформить в Газпромбанк вклады для пенсионеров, компания довольно лояльна ко всем возрастным категориям клиентов.

Ассортимент услуг включает в себя:

  • Дебетовые и кредитные карты (в том числе, карта МИР)
  • Кредиты и автокредитование
  • Ипотека (в том числе, ипотека на вторичное жилье от Газпромбанк)
  • Инвестиции, вклады и счета

ГазпромБанк ипотека

Многие клиенты особо ценят возможность премиум обслуживания. Владельцы премиальных карт получают надбавки по вкладам, сразу 5 программ лояльности на выбор (карта с кэшбэком, с милями и др.), а также выпуск цифровой карты UnionPay в дополнение к пластиковой для расчетов за границей и на иностранных сайтах. Если же вам интересна кредитная карта Газпромбанк, условия пользования и проценты здесь тоже можно подобрать разные – например, автолюбители точно оценят кредитку «Автодрайв» с бонусами на заправках Газпромнефть.

Промокод Газпромбанк – выгодные условия для каждого

Планируя воспользоваться любой из банковских услуг, не спешите сразу оформлять онлайн-заявку. Загляните на проверенный сервис промокодов BeriBuy – здесь вас будет ждать купон Газпромбанк с возможностью получить персональные условия. Пользоваться промокодами очень просто: скопируйте самый интересный код на сервисе BeriBuy (все промокоды здесь обновляются ежедневно) и укажите его при отправке онлайн-заявки на сайте Gazprombank. На BeriBuy можно найти выгодные купоны для самых разных банков и интернет-маркетов – возьмите сервис на заметку!

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Сервисы и услуги

Помимо возможности оформить в Газпромбанк вклады для физических лиц, на сегодня компания предлагает своим клиентам целый ряд дополнительных онлайн-сервисов и услуг. Одна из них – Газпром Мобайл, мобильная связь с возможностью выбрать один из четырех тарифных планов. Оформить сим-карту можно прямо на сайте банка, совершая покупки по карте Gazprombank, вы будете получить скидку до 70% на услуги связи.

Еще одна интересная услуга – накопительное страхование жизни. По особой программе страхования можно накопить фиксированный запас денег к определенному времени. Также накопления будут финансовой подушкой на случай тяжелых жизненных обстоятельств, связанных со здоровьем. Период договора – от 5 до 22 лет, с минимальной суммой взноса в год всего в 50 тысяч рублей.

Также популярная услуга в Газпромбанк - рефинансирование ипотеки и кредитов других банков. Рассчитать рефинансирование можно прямо на сайте, для этого достаточно только паспорта. При этом рефинансировать можно разные виды недвижимости и особые программы (военная или семейная ипотека).

Если для вас актуальна дебетовая карта Газпромбанка с кэшбэком или вы планируете подавать заявку на кредит онлайн, воспользуйтесь скидочным промокодом от BeriBuy! Получайте самые выгодные, персональные условия от Gazprombank и экономьте свой личный бюджет с умом, просто активировав купон на скидку!

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