Планируя воспользоваться любой из банковских услуг, не спешите сразу оформлять онлайн-заявку. Загляните на проверенный сервис промокодов BeriBuy – здесь вас будет ждать купон Газпромбанк с возможностью получить персональные условия. Пользоваться промокодами очень просто: скопируйте самый интересный код на сервисе BeriBuy (все промокоды здесь обновляются ежедневно) и укажите его при отправке онлайн-заявки на сайте Gazprombank. На BeriBuy можно найти выгодные купоны для самых разных банков и интернет-маркетов – возьмите сервис на заметку!

Многие клиенты особо ценят возможность премиум обслуживания. Владельцы премиальных карт получают надбавки по вкладам, сразу 5 программ лояльности на выбор (карта с кэшбэком, с милями и др.), а также выпуск цифровой карты UnionPay в дополнение к пластиковой для расчетов за границей и на иностранных сайтах. Если же вам интересна кредитная карта Газпромбанк, условия пользования и проценты здесь тоже можно подобрать разные – например, автолюбители точно оценят кредитку «Автодрайв» с бонусами на заправках Газпромнефть.

Газпромбанк создан в 1990 году, изначально являясь коммерческим банком в газовой промышленности. В 2001 году он претерпел преобразования и стал акционерным банком. В 2017 году собственники решил сделать основной упор на развитие услуг для физических лиц и розничного бизнеса. Сегодня также легко можно оформить в Газпромбанк вклады для пенсионеров, компания довольно лояльна ко всем возрастным категориям клиентов.

Без банковских услуг сложно представить себе покупку квартиры, денежные переводы или просто получение зарплаты. Доверять свои финансы нужно надежному представителю банковского рынка – одним из таких является Gazprombank. Именно в Газпромбанк оформить потребительский кредит наличными онлайн можно максимально быстро и выгодно!

Сервисы и услуги

Помимо возможности оформить в Газпромбанк вклады для физических лиц, на сегодня компания предлагает своим клиентам целый ряд дополнительных онлайн-сервисов и услуг. Одна из них – Газпром Мобайл, мобильная связь с возможностью выбрать один из четырех тарифных планов. Оформить сим-карту можно прямо на сайте банка, совершая покупки по карте Gazprombank, вы будете получить скидку до 70% на услуги связи.

Еще одна интересная услуга – накопительное страхование жизни. По особой программе страхования можно накопить фиксированный запас денег к определенному времени. Также накопления будут финансовой подушкой на случай тяжелых жизненных обстоятельств, связанных со здоровьем. Период договора – от 5 до 22 лет, с минимальной суммой взноса в год всего в 50 тысяч рублей.

Также популярная услуга в Газпромбанк - рефинансирование ипотеки и кредитов других банков. Рассчитать рефинансирование можно прямо на сайте, для этого достаточно только паспорта. При этом рефинансировать можно разные виды недвижимости и особые программы (военная или семейная ипотека).

Если для вас актуальна дебетовая карта Газпромбанка с кэшбэком или вы планируете подавать заявку на кредит онлайн, воспользуйтесь скидочным промокодом от BeriBuy! Получайте самые выгодные, персональные условия от Gazprombank и экономьте свой личный бюджет с умом, просто активировав купон на скидку!