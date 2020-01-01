Промокоды Касперский | Ноябрь 2020
Касперский
Антивирусная лаборатория Касперского – это российская компания, которая получила известность по всему миру. Чем ее антивирусы отличаются от конкурентов, как была создана эта фирма, как получить промокод Касперский? Сейчас выясним.
Как была создана компания?
Сегодня услугами этой компании пользуются в 200 странах мира. Ее представительства есть в 12 странах, в том числе и в США, Великобритании, Китае, Японии и Южной Корее. Главный офис Kaspersky расположен в Москве.
Сам бренд был создан в 1997 году, но история начинается еще раньше. В 1990 году Евгений Касперский возглавил группу программистов в НТЦ КАМИ. Эта фирма занималась информационными технологиями и принадлежала бывшему преподавателю Евгения.
Сначала отделение приносило компании только 100–200 долларов ежемесячно. Через 4 года ему все же удалось открыть отдельный магазин, а за распространение стала отвечать жена Евгения Касперского Наталья.
Через три года супругам удалось повысить выручку до 1 млн долларов. В 1997 году подразделение решили выделить в отдельный бизнес. С этого момента и началась официальная история компании и антивируса Kaspersky.
Что можно приобрести у компании?
Все их продукты делятся на несколько видов:
- Internet Security. Защита от опасностей, которые ожидают вас в интернете.
- Total Security. Максимальная защита информации вашего устройства.
- Safe Kids. Это не только детский фильтр контента, но и защита от кибербуллинга.
- VPN. Скрытие вашего реального IP адреса.
- Password Manager. Программа для генерации и сохранения пароля.
В чем преимущества антивирусов от Kaspersky?
С Каперским вы получаете полную защиту от вирусов, хакерских атак. База постоянно обновляется, поэтому у нее в запасе актуальные способы борьбы.
У Kaspersky есть недорогая лицензия для большого и малого бизнеса. Можно установить его программное обеспечение на всех компьютерах. В программе гибкая система настроек
Как получить промокоды в Касперский?
У компании есть бесплатная разновидность их стандартного антивируса. В ней даны лишь базовые функции. Если вы хотите полную защиту, вам придется приобрести лицензионную программу. Ее средняя цена – 2-2,5 тыс. рублей.
Вы сделаете ее доступней, если найдете купоны Kaspersky. Обычно их выдают постоянным клиентам, чтобы они привлекали в компанию своих друзей, либо приобретали больше продукции Касперского.
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Как получить кэшбэк?
Еще один способ сэкономить при помощи БериБай – это кэшбэк. Вверху страницы вы увидите ссылку. Пройдите по ней на сайт Kaspersky.
Дальше оформляйте и оплачивайте лицензию. Через несколько дней на ваш бонусный счет придет процент от потраченной суммы.
Вы получаете не эфемерные бонусы, а реальные деньги. Накопите минимальную сумму, и выводите средства на электронный кошелек или карту.
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