Антивирусная лаборатория Касперского – это российская компания, которая получила известность по всему миру. Чем ее антивирусы отличаются от конкурентов, как была создана эта фирма, как получить промокод Касперский? Сейчас выясним.

Как была создана компания?

Сегодня услугами этой компании пользуются в 200 странах мира. Ее представительства есть в 12 странах, в том числе и в США, Великобритании, Китае, Японии и Южной Корее. Главный офис Kaspersky расположен в Москве.





Сам бренд был создан в 1997 году, но история начинается еще раньше. В 1990 году Евгений Касперский возглавил группу программистов в НТЦ КАМИ. Эта фирма занималась информационными технологиями и принадлежала бывшему преподавателю Евгения.





Сначала отделение приносило компании только 100–200 долларов ежемесячно. Через 4 года ему все же удалось открыть отдельный магазин, а за распространение стала отвечать жена Евгения Касперского Наталья.

Через три года супругам удалось повысить выручку до 1 млн долларов. В 1997 году подразделение решили выделить в отдельный бизнес. С этого момента и началась официальная история компании и антивируса Kaspersky.

Что можно приобрести у компании?

Все их продукты делятся на несколько видов:





