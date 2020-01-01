Главная > Все магазины > Касперский
Перейти в магазин

Промокоды Касперский | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
Отправляйте посылки со скидкой 16%!
Показать код
******
При оформлении заказа необходимо активировать промокод, либо назвать промокод в отделении при ... Подробнее > передаче посылки. < Скрыть
Закажите хостинг VPS и получите ISPmanager 5 Lite на 1 месяц бесплатно!
Показать скидку
Оформите заказ на любой тарифный план VPS-хостинга и получите в подарок использование ... Подробнее > ISPmanager 5 Lite на 1 месяц. Последняя версия менеджера включает новые возможности и улучшения: — система управления стала ещё проще; — за счёт многопоточности значительно ускорена работа с доменами, почтовыми ящиками и DNS; — усовершенствован файловый менеджер; — обновлён дизайн и улучшено юзабилити панели. Оцените удобство управления хостингом REG.RU с помощью ISPmanager 5 Lite совершенно бесплатно! Предложение действует для всех розничных клиентов и партнёров REG.RU. < Скрыть
Бесплатный SSL-сертификат к каждому домену для всех клиентов REG.RU!
Показать скидку
REG.RU и GlobalSign продолжают развитие программы популяризации защищённой передачи данных в ... Подробнее > Интернете и объявляют о расширении условий SSL-сертификации, которые сделают данную технологию по-настоящему доступной. С 21 мая 2015 года любой пользователь, имеющий доменное имя или планирующий зарегистрировать новый веб-адрес в REG.RU, вне зависимости от того, услугами какого хостинг-провайдера он пользуется, может бесплатно заказать годовой SSL-сертификат с проверкой домена от GlobalSign прямо из личного кабинета регистратора. При этом, благодаря особенности SSL-сертификатов GlobalSign, при подключении SSL-защиты к адресу вида www.имясайта.ru она автоматически распространится и на адрес вида имясайта.ru. Обращаем ваше внимание, что акция не распространяется на кириллические доменные имена. Для подключения SSL-сертификата к вашему домену достаточно выполнить 2 простых шага: 1. Перейти на страницу управления доменом. 2. В блоке «Безопасность» подключить SSL-сертификат. Обращаем ваше внимание, что специальное предложение распространяется на подключение SSL-сертификата только к одному домену. Продление и повторный заказ услуги на тот же домен являются платными. < Скрыть
Скидка до 45% на хостинг!
Показать скидку
Все клиенты компании REG.RU могут получить скидку до 45% на хостинг при заказе или продлении ... Подробнее > услуги более чем на 3 месяца. Чтобы воспользоваться скидкой, при оформлении укажите, на какой срок хотите заказать или продлить услугу (от 3 до 36 месяцев). Чем дольше период действия хостинга, тем больше скидка! Максимальная скидка 45% возможна при выборе 36 месяцев в счёте. Кроме того в мастере заказа вы можете воспользоваться ещё одним предложением от REG.RU: зарегистрировать домены в зонах .RU/.РФ совершенно бесплатно! В старом мастере заказа в зависимости от тарифа вам будет предоставлен промокод на регистрацию доменов по условиям акции. В новом мастере, который скоро будет доступен всем желающим, вы сможете подобрать, зарегистрировать и добавить на хостинг свои домены совершенно бесплатно, в зависимости от срока заказа хостинга < Скрыть
Бесплатный хостинг + SSL при регистрации домена!
Показать скидку
Компания REG.RU при регистрации домена дарит всем розничным клиентам 2 месяца хостинга ... Подробнее > бесплатно и SSL-сертификат на год. Запустите свой безопасный сайт уже сегодня и воплотите в реальность любой проект вместе с REG.RU. Воспользоваться предложением и получить хостинг-услуги на 2 месяца в комплекте с SSL-сертификатом на год бесплатно очень просто: оформляя регистрацию желаемого домена, выберите подходящий для вас тариф хостинга в качестве дополнительной подключаемой услуги и отметьте подключение бесплатного SSL-сертификата. При заказе хостинга стоимость двух месяцев будет вычтена из общей суммы на странице «Корзина покупок», а на более длительный срок действуют дополнительные скидки до 45%. Обращаем ваше внимание, что подключение бесплатного SSL-сертификата для кириллических доменов недоступно. Акция действует для следующих тарифов хостинга: Host-Lite, Win-Lite, Host-A, Win-A, Host-0, Win-0, Host-B, Win-B, Host-1, Win-1, Host-3, Win-3 и VIP-1. Обращаем ваше внимание, что специальное предложение распространяется на подключение SSL-сертификата только к одному домену. Продление и повторный заказ услуги на тот же домен являются платными. Воспользуйтесь выгодным предложением и сэкономьте вместе с REG.RU! < Скрыть
Домены .САЙТ и .ОНЛАЙН по 920 рублей!
Показать скидку
Детали акции на сайте.
Доменное имя .XYZ за 99 рублей
Показать скидку
Суперпредложение от REG.RU: зарегистрируйте домен .XYZ всего за 99 рублей и получите в своё ... Подробнее > распоряжение оригинальный адрес для сайта по доступной цене. Промокод не требуется. < Скрыть
10 доменов для IT-проектов от 119 рублей!
Показать скидку
В рамках акции действуют следующие цены: — 119 рублей за домен .SITE; — 119 рублей за домен ... Подробнее > .SPACE; — 149 рублей за домен .WEBSITE; — 189 рублей за домен .FUN; — 249 рублей за домен .ONLINE; — 349 рублей за домен .HOST; — 349 рублей за домен .PW; — 349 рублей за домен .PRESS; — 599 рублей за домен .STORE; — 599 рублей за домен .TECH. < Скрыть
Домен .ONLINE за 1 рубль при регистрации домена .RU!
Показать скидку
Уникальное предложение на сайте REG.RU: при регистрации нового домена в зоне .RU в качестве ... Подробнее > бонуса вы получаете возможность зарегистрировать такое же имя для сайта, но в зоне .ONLINE всего за 1 рубль! Акция действует до 31 декабря 2020 года и не распространяется на премиум-домены. < Скрыть
Закажите хостинг и получите .SITE в подарок!
Показать скидку
Выберите подходящий вам тариф виртуального хостинга на сайте REG.RU и получите в подарок ... Подробнее > промокод на бесплатную регистрацию доменного имени .SITE. После заказа хостинга мы отправим промокод на ваш контактный email. Сэкономьте прямо на старте и создайте сайт с минимальными вложениями! Акция действует для всех клиентов до 31 декабря 2020 года на первый год регистрации и не распространяется на премиум-домены. Общее количество промокодов ограничено. Еженедельно одному пользователю выдаётся не более одного промокода. < Скрыть
Похожие магазины
Альфа-Банк
Reg.ru
Ru-Center
Yota
Boxberry

Касперский

Антивирусная лаборатория Касперского – это российская компания, которая получила известность по всему миру. Чем ее антивирусы отличаются от конкурентов, как была создана эта фирма, как получить промокод Касперский? Сейчас выясним.

 

Как была создана компания?

 

Сегодня услугами этой компании пользуются в 200 странах мира. Ее представительства есть в 12 странах, в том числе и в США, Великобритании, Китае, Японии и Южной Корее. Главный офис Kaspersky расположен в Москве.


промокоды kaspersky

 

 

Сам бренд был создан в 1997 году, но история начинается еще раньше. В 1990 году Евгений Касперский возглавил группу программистов в НТЦ КАМИ. Эта фирма занималась информационными технологиями и принадлежала бывшему преподавателю Евгения.


касперский купоны на скидку

 

 

 

 

Сначала отделение приносило компании только 100–200 долларов ежемесячно. Через 4 года ему все же удалось открыть отдельный магазин, а за распространение стала отвечать жена Евгения Касперского Наталья.

 

 

 

Через три года супругам удалось повысить выручку до 1 млн долларов. В 1997 году подразделение решили выделить в отдельный бизнес. С этого момента и началась официальная история компании и антивируса Kaspersky.

 

 

Что можно приобрести у компании?

 

Все их продукты делятся на несколько видов:


промокод касперский
 

  • Internet Security. Защита от опасностей, которые ожидают вас в интернете.

  • Total Security. Максимальная защита информации вашего устройства.

  • Safe Kids. Это не только детский фильтр контента, но и защита от кибербуллинга.

  • VPN. Скрытие вашего реального IP адреса.

  • Password Manager. Программа для генерации и сохранения пароля.

В чем преимущества антивирусов от Kaspersky?

С Каперским вы получаете полную защиту от вирусов, хакерских атак. База постоянно обновляется, поэтому у нее в запасе актуальные способы борьбы.

 

У Kaspersky есть недорогая лицензия для большого и малого бизнеса. Можно установить его программное обеспечение на всех компьютерах. В программе гибкая система настроек

 

 

Как получить промокоды в Касперский?

 

У компании есть бесплатная разновидность их стандартного антивируса. В ней даны лишь базовые функции. Если вы хотите полную защиту, вам придется приобрести лицензионную программу. Ее средняя цена – 2-2,5 тыс. рублей.

 

Вы сделаете ее доступней, если найдете купоны Kaspersky. Обычно их выдают постоянным клиентам, чтобы они привлекали в компанию своих друзей, либо приобретали больше продукции Касперского.

 

 

Для вас тоже не составит никакого труда подобрать подходящие в Касперский купоны на скидку. На сервисе БериБай собраны скидки и акции Касперского, коды, информация о распродажах. Не забудьте заглянуть сюда перед началом покупок.

 

 

Как получить кэшбэк?

 

Еще один способ сэкономить при помощи БериБай – это кэшбэк. Вверху страницы вы увидите ссылку. Пройдите по ней на сайт Kaspersky.

 

Дальше оформляйте и оплачивайте лицензию. Через несколько дней на ваш бонусный счет придет процент от потраченной суммы.

 

 

Вы получаете не эфемерные бонусы, а реальные деньги. Накопите минимальную сумму, и выводите средства на электронный кошелек или карту.

 

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина