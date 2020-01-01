Промокоды Yota | Ноябрь 2020
Промокод Yota, как способ сэкономить на оплате интернета
С Yota вас ждет:
- новый оператор;
- скоростной 4G-интернет;
- услуги мобильной связи доступны по всей территории РФ без предоплаты
Купив сим-карту Yota больше не нужно думать о том, какого оператора выбрать, чтобы выход в интернет был всегда. С Yota вы можете разговаривать в любой точке мира.
Следует отметить, что интернет будет работать даже при нулевом балансе. Цена интернета зависит от выбранной скорости, которую вы можете в любой момент изменить.
Предлагает также выгодные условия для бизнеса – бесплатные звонки среди пользователей Yota, безлимитный интернет, звонки по всей РФ без предоплаты и единая цена дома и в поездах по РФ.
Промокод Yota – экономим на покупке sim-карты
Промокод – это отличная возможность сэкономить на покупке sim-карты. С купоном вы получите дополнительный бонус – это может быть код на скидку, подарок к заказу, бесплатная доставка.
Также есть и еще один популярный способ экономии – кэшбэк Йота. Под данным методом имеют в виду возврат части потраченных на покупку через интернет-магазин средств. Разве это не отличная возможность делать в сети покупки и получать за это деньги?
Также не забывайте про такие распродажи, как КиберПонедельник и Черная Пятница. В эти дни покупателям предлагают самые низкие цены на все товары.
Чтобы начать копить кэшбэк и найти подходящий промокод, следует зарегистрироваться на сайте BeriBuy. После регистрации будут доступны коды купонов и возможность копить кэшбэк.
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