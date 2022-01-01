НаВелосипеде.рф

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Ассортимент магазина

Компания НаВелосипеде предлагает клиентам все необходимое для безопасных велопрогулок или профессионального спорта. В каталоге онлайн-маркета представлено более 20 тысяч товаров, среди которых:

Велосипеды

Запчасти

Аксессуары и инструменты

Экипировка

Среди хитов продаж – горный велосипед Horst STALKER 26 – 21 скорость, уникальные тормозные ручки и стальная рама делают агрегат практичным и выносливым.