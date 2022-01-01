Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > PREMIER
Перейти в магазин

Промокоды Премьер (PREMIER) | Октябрь 2022

Промокоды похожих магазинов
-10% скидка на билеты от 1000 рублей!
Показать код
******
Cкидка 10% на билеты от 1000 рублей. Воспользуйтесь шансом и забирайте скидочный промокод уже ... Подробнее > сегодня! Скрыть
Невероятно! Получите 60 дней подписки Wink бесплатно!
Показать код
******
Только по промокоду вас ждет максимум выгоды! Подписка на онлайн-кинотеатр Wink с лучшими ... Подробнее > сериалами и фильмами - получите 60 дней бесплатно! Скрыть
Уникальное предложение! Получите 60 дней подписки Кинопоиск бесплатно!
Показать код
******
Регистрируйтесь на сайте Кинопоиск, используйте промокод и получайте 60 дней подписки с ... Подробнее > невероятным количеством фильмов и сериалов абсолютно бесплатно! Скрыть
SALE! Сегодня скидки до -30% на любую подписку Wink!
Показать скидку
Скидки на подписку онлайн-кинотеатра Wink - отличный шанс на выгодных условиях наслаждаться ... Подробнее > любимыми фильмами, ТВ и сериалами! Скрыть
Супер SALE! Сегодня до -30% на подписку Кинопоиск!
Показать скидку
Фильмы, сериалы, музыка и подкасты без рекламы, а также другие преимущества в подписке на ... Подробнее > Кинопоиск - скидки до 30% ждут вас! Скрыть
-30! Сегодня SALE на билеты на мюзикл "Шахматы"!
Показать скидку
Отличное предложение! Успейте купить билеты на легендарный мюзикл "Шахматы" со скидкой до 30%!
-30% SALE! Сегодня скидки на все тарифы в подписке START!
Показать скидку
Выбирайте удобный тариф на подписку START и наслаждайтесь любимыми фильмами и сериалами в ... Подробнее > идеальном качестве и абсолютно без рекламы! Скидки до 30% ждут! Скрыть
Горячо! Скидки до 30% на билеты на любые мероприятия!
Показать скидку
Бронируйте билеты в кино, театр или на выставки на сайте Афиша.ру и получайте скидки до 30%! ... Подробнее > Экономить теперь стало еще выгоднее! Скрыть
SALE! Скидки до 30% на удобную подписку Смотрешка!
Показать скидку
Будь в числе первых - подключай подписку Смотрешка со скидками до 30% и смотри любимые шоу и ТВ ... Подробнее > в любом месте! Первые 30 дней доступа к 300 каналам и 6 онлайн-кинотеатрам - бесплатно! Скрыть
SALE до 20%! Горячие предложения на Сегодня!
Показать скидку
Следите за актуальными скидками и не пропустите самые выгодные предложения!
Похожие магазины
Кинопоиск
Wink
Кассир.ру
Смотрешка
Афиша.ру
START
Мюзикл Шахматы

Промокоды Премьер: отличный досуг на выгодных условиях

Вечер в кругу семьи или в компании друзей, возможность скоротать длинную дорогу или развлечь детей - фильмы и сериалы на удобной площадке PREMIER отлично подойдут для самых разных случаев и событий!

О платформе и преимуществах

Онлайн-кинотеатр Премьер – это возможность смотреть оригинальный контент в любое удобное время. В подписку входит весь контент, который есть на сайте: от сериалов и фильмов до ТВ-каналов и телешоу. Онлайн-кинотеатр PREMIER предлагает самые честные условия подписки – не нужно доплачивать за новинки, доступ к просмотру безлимитный, а также доступен абсолютно с любых устройств: IOS, Android и даже таких, как Vidaa.  Премьер – это популярный бренд с мощной медийной поддержкой эксклюзивных проектов, компания создана в 2018 году холдингом «Газпром-медиа» и имеет собственную студию «ТНТ-Premier Studios» для съемки сериалов.

Отметим главные преимущества платформы:

  • Оригинальные сериалы, созданные специально для Премьер
  • Возможность подключить до 5 устройств
  • Контент сохраняется на том месте, где вы остановили просмотр – продолжить можно с любого устройства
  • Наличие детского режиме для просмотра только безопасного контента
  • Возможность использовать промокод на Премьер бесплатно на месяц на подписку

Онлайн кинотеатр PREMIER

Площадка входит в ТОП-10 мультимедийных организаций России и на сегодняшний день продолжает активно развиваться. Уже за первые часы работы сервиса здесь зарегистрировались десятки тысяч пользователей, а мобильное приложение быстро вошло в пятерку лучших и наиболее скачиваемых. За месяц платформа собрала 3,9 миллионов просмотров – а сегодня эта цифра в разы больше.

Приятный для пользователей плюс, который компания внедрила одним из первых – даже при бесплатном просмотре в контенте не будет рекламы. А еще на сайте есть функция оффлайн-просмотра, когда можно заранее скачать фильмы для последующего просмотра без интернета.

Где можно найти промокоды PREMIER

Если вы любите приятные бонусы – обязательно подберите для сайта PREMIER промокод на подписку бесплатно. С помощью подобного купона можно определенный период смотреть кино и сериалы без оплаты, чтобы в деталях протестировать площадку и оценить все ее достоинства. Найти актуальные купоны для PREMIER one, бесплатная подписка по которым вам гарантирована, уже доступны на проверенном сайте-агрегаторе BeriBuy. Все купоны здесь обновляются каждый день и вам не понадобится проверять их. Можно просто брать наиболее интересный код, указать его перед подключением подписки – и выгодные бонусы и условия вам гарантированы!

PREMIER промокод

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина