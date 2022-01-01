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О компании
Бренд основали братья Элиша в 2008 году, решив выпускать сексуально-элегантную одежду в стиле рок-звезд. Все модели отличаются сочетанием дерзости и практичности, а ассортимент удивляет разнообразием:
- Женская и мужская одежда и обувь
- Сумки, перчатки, ремни, шапки
- Верхняя одежда
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