Побаловать себя приятными покупками, не выходя из дома, теперь еще проще – с онлайн-маркетом The Luxury Closet вас ждут громкие марки и стильные новинки!

О компании

Популярный онлайн-бутик был открыт в ОАЭ еще в 2011 году. Здесь представлены уникальные сумки, одежда, различные аксессуары – от часов до украшений. На площадке можно подобрать более 16 тысяч товаров от крупнейших брендов, среди которых: