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Цвет Диванов | 10 Мая 2022

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Мебельный магазин Цвет Диванов: очень домашняя мебель

От выбора стола, шкафов и даже кухонных стульев зависит уют и комфорт каждого дома. Хочется найти уютные и при этом практичные варианты – с этим вам поможет Цвет Диванов, интернет-магазин мебели на любой вкус. Здесь можно не только выбрать модели из наличия, но и сделать заказ, выбрав нужные вам механизмы трансформации (раскладывания) и расцветку, получив при этом скидку по промокоду.

О компании и ассортименте

Zvet Диванов более 15 лет является не только продавцом, но и производителем мебели, которая имеет качественную обивку, надежный каркас и гарантию от 18 месяцев. Благодаря трем таким критериям в магазине Zvet Диванов вы легко подберете такие варианты, которые идеально впишутся в любой интерьер и прослужат максимально долго в любых условиях. Компания позиционирует свою продукцию как идеально подходящую для создания уюта.

В ассортименте онлайн-маркета представлена следующая продукция:

  • Диваны, кресла
  • Шкафы, кровати и матрасы
  • Гардеробные, тумбы и комоды
  • Столы и стулья
  • Текстиль для дома 

Цвет Диванов купить диван по акции

В топе продаж – модели из линейки Санта Фе, представленные в классических расцветках (бежевый, кофейный и др.). Спинки и подлокотники регулируются в трех положениях, легко подстраиваясь под ваш стиль жизни. Из корпусных вариантов чаще всего приобретают детские ALISA – с такой мебелью в нежных оттенках и с оригинальной резьбой можно создать настоящую сказку из комнаты для девочки!

Промокод Цвет Диванов – скидки на любые ваши покупки

Экономить на важных покупках – не так сложно, как кажется. Использовав купон на скидку Цвет Диванов, столы или гардеробы, и даже домашний текстиль можно заказать в разы дешевле! Все актуальные промокоды для этого онлайн-маркета находятся в каталоге надежного сервиса BeriBuy. Вам достаточно зайти в каталог сайта BeriBuy, скопировать для интернет-магазина Цвет Диванов промокод на первую покупку или промокод для постоянного клиента, и указать его в корзине магазина перед оплатой. После уменьшения суммы можно завершать оформление заказа. Также благодаря BeriBuy вы всегда будете в курсе, когда у маркета Цвет Диванов распродажа и в каких акциях участвовать выгоднее всего!

Купон Цвет Диванов

 

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