От выбора стола, шкафов и даже кухонных стульев зависит уют и комфорт каждого дома. Хочется найти уютные и при этом практичные варианты – с этим вам поможет Цвет Диванов, интернет-магазин мебели на любой вкус. Здесь можно не только выбрать модели из наличия, но и сделать заказ, выбрав нужные вам механизмы трансформации (раскладывания) и расцветку, получив при этом скидку по промокоду.

О компании и ассортименте

Zvet Диванов более 15 лет является не только продавцом, но и производителем мебели, которая имеет качественную обивку, надежный каркас и гарантию от 18 месяцев. Благодаря трем таким критериям в магазине Zvet Диванов вы легко подберете такие варианты, которые идеально впишутся в любой интерьер и прослужат максимально долго в любых условиях. Компания позиционирует свою продукцию как идеально подходящую для создания уюта.

В ассортименте онлайн-маркета представлена следующая продукция:

Диваны, кресла

Шкафы, кровати и матрасы

Гардеробные, тумбы и комоды

Столы и стулья

Текстиль для дома

В топе продаж – модели из линейки Санта Фе, представленные в классических расцветках (бежевый, кофейный и др.). Спинки и подлокотники регулируются в трех положениях, легко подстраиваясь под ваш стиль жизни. Из корпусных вариантов чаще всего приобретают детские ALISA – с такой мебелью в нежных оттенках и с оригинальной резьбой можно создать настоящую сказку из комнаты для девочки!