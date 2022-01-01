Промокоды GTV-meridian (GTV Меридиан) | Апрель 2022
Meridian: мебельная фурнитура, электрика и освещение
Производство, ремонт, частные работы – здесь не обойтись без надежных комплектующих. В онлайн-маркете Меридиан GTV мебельная фурнитура и прочие элементы для ремонтно-строительных операций доступны для приобретения даже в большом количестве!
О компании
Основанный в 2004 году, интернет-магазин GTV Meridian ru специализируется на поставке комплектующих, ручного инструмента, освещения и кромочного материала. В ассортименте представлено свыше 5000 товаров от зарубежных и отечественных производителей.
Среди главных достоинств площадки:
- Возможность поставки в любой город на территории России
- Выгодная система лояльности и бонусов
- Работа как с физическими, так и с юридическими лицами
Лидер продаж – точечные накладные светодиодные светильники в стеклянном квадрате, которые смотрятся довольно оригинально и не банально.
Промокод GTV Meridian: скидка на любой заказ
Перед покупкой подберите скидочный промокод GTV Меридиан – сделать это можно на проверенном сайте BeriBuy. Купон указывается в корзине, с его помощью можно получить не только скидку, но и бесплатную доставку, либо участие в закрытых акциях. Применять на сайте маркета GTV Меридиан купон на скидку можно при каждой покупке – даже если вы планируете приобретать здесь впервые!
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