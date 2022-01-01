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Промокоды GTV-meridian (GTV Меридиан) | Апрель 2022

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Meridian: мебельная фурнитура, электрика и освещение

Производство, ремонт, частные работы – здесь не обойтись без надежных комплектующих. В онлайн-маркете Меридиан GTV мебельная фурнитура и прочие элементы для ремонтно-строительных операций доступны для приобретения даже в большом количестве!

О компании

Основанный в 2004 году, интернет-магазин GTV Meridian ru специализируется на поставке комплектующих, ручного инструмента, освещения и кромочного материала. В ассортименте представлено свыше 5000 товаров от зарубежных и отечественных производителей.

Среди главных достоинств площадки:

  • Возможность поставки в любой город на территории России
  • Выгодная система лояльности и бонусов
  • Работа как с физическими, так и с юридическими лицами

Меридиан GTV мебельная фурнитура

Лидер продаж – точечные накладные светодиодные светильники в стеклянном квадрате, которые смотрятся довольно оригинально и не банально.

Промокод GTV Meridian: скидка на любой заказ

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GTV Меридиан промокод

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