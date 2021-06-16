BB-Bonus - конкурсы и викторины
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ВВ-Конкурс №1 5000 бонусов
Выполните 3 задания и участвуйте в акции 1000 бонусов (1 бонус -1 рубль)
от 24.09.21 00:00 до 22.10.21 23:59 мск.
Итоги конкурса будут объявлены 1 ноября 2021
Условия конкурса:
Задание №1
1) Пройдите по ссылке: https://beribuy.ru/
прочитайте статью полностью, поделитесь этой информацией в своих соц сетях с помощью репоста, а также напишите в комментариях в соц сетях понравилась ли вам статья или нет и почему. Хотели бы вы воспользоваться этими картами.
Задание №2
В каких интернет-магазинах вы покупаете и есть ли эти магазины на сайте BeriBuy, если этих магазинов нет напишите нам.
Задание №3
В соц сетях выставите какой-нибудь лозунг в виде картинки или фото (Экономлю с BeriBuy - это выгодно!). Вставьте ссылку на сайт. Поделитесь с друзьями. Креатив приветствуется.
Итоги ваших выполненных заданий (трех ответов) присылайте на емайл bbonus@beribuy.ru, подтверждающими ссылками и сринами (или фото). Также отправьте ссылку вашего аккаунта в соц сети, страница аккаунта должна быть открыта. Не забудьте указать в письме удобный вид связи: почта или telegram.
Важно! Информация о конкурсе участник может ознакомится на странице: https://beribuy.ru/
Будем рады ждать от вас ваши ответы.