BB-Bonus - конкурсы и викторины

Сервис BeriBuy запускает конкурсную программу BB-Bonus для любимых клиентов. Принять участие в программе может каждый зарегистрированный активный пользователь сайта BeriBuy, а также подписаны на наш Telegram-канала (https://t.me/beribuy) и социальные сети (ссылки на соц сети находяться внизу сайта).

фото freepik.com

ВВ-Конкурс №1 5000 бонусов

Выполните 3 задания и участвуйте в акции 1000 бонусов (1 бонус -1 рубль)

от 24.09.21 00:00 до 22.10.21 23:59 мск.

Итоги конкурса будут объявлены 1 ноября 2021

Условия конкурса:

Задание №1

1) Пройдите по ссылке: https://beribuy.ru/

прочитайте статью полностью, поделитесь этой информацией в своих соц сетях с помощью репоста, а также напишите в комментариях в соц сетях понравилась ли вам статья или нет и почему. Хотели бы вы воспользоваться этими картами.

Задание №2

В каких интернет-магазинах вы покупаете и есть ли эти магазины на сайте BeriBuy, если этих магазинов нет напишите нам.

Задание №3

В соц сетях выставите какой-нибудь лозунг в виде картинки или фото (Экономлю с BeriBuy - это выгодно!). Вставьте ссылку на сайт. Поделитесь с друзьями. Креатив приветствуется.

Итоги ваших выполненных заданий (трех ответов) присылайте на емайл bbonus@beribuy.ru, подтверждающими ссылками и сринами (или фото). Также отправьте ссылку вашего аккаунта в соц сети, страница аккаунта должна быть открыта. Не забудьте указать в письме удобный вид связи: почта или telegram.

Важно! Информация о конкурсе участник может ознакомится на странице: https://beribuy.ru/

Будем рады ждать от вас ваши ответы.