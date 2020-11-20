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Как подобрать шапку по форме лица
20 11 2020 | Выгодные покупки
Новогодний декор своими руками: яркие идеи на 2021 год
5 12 2020 | Праздники
Подарки детям на Новый год: выбираем вместе в преддверье 2020
20 11 2020 | Праздники
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Интересное в блоге
Как красиво завязать шарф или платок на шею - модный аксессуар доступный каждому
Не зря говорится, что всё, что кажется нам новым - это хорошо забытое старое. То, что не так давно казалос...
5 12 2020 | Мода
Шоппинг с выгодой: какие интернет-магазины одежды самые популярные и дешевые
Покупки через интернет уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Не выходя из дома, можно просмотре...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Как правильно выбрать солнцезащитные очки (по типу защиты, по форме лица и т.д.)
Готовясь к летнему сезону, будет полезной информация о том, как выбрать солнцезащитные очки по типу защиты...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Что такое распродажи и как не быть обманутым
Все любят сезонные распродажи и скидки. Интернет-магазины переполнены товарами, которые идут по удобным ак...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Как определить размер одежды в интернет-магазинах
Как часто можно слышать от людей, что в интернете можно купить что угодно. Единственной сложностью для мно...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Шпаргалка: как выбрать обувь в интернет-магазине
Одной из насущных проблем у всех, кто все-таки решился заказать обувь в интернет-магазине, является выбор ...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Как избавиться от ненужной и старой одежды, не испытывая дискомфорта
«Это же моя любимая кофточка! И что, если я два года уже как ее не ношу?!» - это, пожалуй, самое часто опр...
20 11 2020 | Мода
Несколько советов, как ухаживать за замшевой обувью
Трендом этого сезона считается замшевая обувь. В сухую погоду – это самый выгодный и теплый вариант. Но ка...
20 11 2020 | Мода
Пять советов как стирать пуховик в стиральной машине
Как быть если нет возможности регулярно сдавать пуховик в химчистку? На помощь приходит стиральная машина....
20 11 2020 | Мода
Устранить запах, пятна и потертости с вещей
Чтоб вещи служили как можно дольше стоит знать, как избавлять их от плохих запахов, пятен и прочего. Ряд э...
20 11 2020 | Мода
Как подобрать шапку по форме лица
Начиная с первых осенних холодов, шапка – незаменимый аксессуар, чтобы защитить голову. С его помощью можн...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Как завязать платок, шарф, палатин на голове разными способами: варианты для самых стильных
Любой женский образ можно быстро преобразить, вооружившись платком, шарфом или палантином. Помимо привычно...
1 12 2020 | Выгодные покупки
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