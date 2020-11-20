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Новогодний декор своими руками: яркие идеи на 2021 год
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Подарки детям на Новый год: выбираем вместе в преддверье 2020
20 11 2020 | Праздники
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Идеи незабываемых подарков на Новый год 2020 для тех, кто этого достоин - для родителей
Сложнее всего в период перед Новым годом – определится с тем, что же подарить. Особенно ситуация усложняет...
20 11 2020 | Праздники
Как избавиться от ненужной и старой одежды, не испытывая дискомфорта
«Это же моя любимая кофточка! И что, если я два года уже как ее не ношу?!» - это, пожалуй, самое часто опр...
20 11 2020 | Мода
Полезные советы и хитрости по уборке для дома и кухни
Приготовление пищи – процесс хлопотный и довольно грязный. Недаром домохозяйки активно заимствуют друг у д...
20 11 2020 | Лайфхаки
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Тратить массу личного времени на приведение дома в порядок уже давно перестало быть модным. Современные до...
20 11 2020 | Лайфхаки
Гид по постельному белью: как выбрать лучшие варианты по материалу и качеству
Ни одна спальня не обходится без качественного, красивого и удобного комплекта спальных принадлежностей. П...
20 11 2020 | Дом + Интерьер
Кухонные гаджеты, упрощающие процесс приготовления блюд
Каждая хозяйка мечтает, чтобы процесс приготовления блюд, был не только быстрым, но и увлекательным. Для э...
20 11 2020 | Выгодные покупки
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