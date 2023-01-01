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Промокоды Амакидс | Апрель 2023

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Дополнительное образование для самых маленьких

Только применение современных эффективных подход и наставничество опытного и чуткого куратора помогут вашему ребенку качественно освоить учебную программу и развить интеллект и кругозор.

О площадке

Академия развития интеллекта AMAkids – обучающая площадка с прогрессивным подходом. Свыше 600 тыс. учеников успешно прошли занятия и имеют высокий результат в школе и не только. Платформа АМАкидс подойдет каждому – она рассчитана на индивидуальные и групповые методики. Подготовка к школе, репетиторство школьников, курсы английского и ментальной арифметики и т.д. проводятся аттестованными педагогами.

Ваши плюсы:

  • Онлайн-формат занятий
  • Удобный график
  • Бесплатное тестовое занятие

AMAkids.ru платформа онлайн-обучения для детей

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