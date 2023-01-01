Промокоды Амакидс | Апрель 2023
Дополнительное образование для самых маленьких
Только применение современных эффективных подход и наставничество опытного и чуткого куратора помогут вашему ребенку качественно освоить учебную программу и развить интеллект и кругозор.
О площадке
Академия развития интеллекта AMAkids – обучающая площадка с прогрессивным подходом. Свыше 600 тыс. учеников успешно прошли занятия и имеют высокий результат в школе и не только. Платформа АМАкидс подойдет каждому – она рассчитана на индивидуальные и групповые методики. Подготовка к школе, репетиторство школьников, курсы английского и ментальной арифметики и т.д. проводятся аттестованными педагогами.
Ваши плюсы:
- Онлайн-формат занятий
- Удобный график
- Бесплатное тестовое занятие
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Обеспечьте ребенку возможность получить новые навыки на курсах с максимальной выгодой, пока действуют промокоды Амакидс от сервиса промокодов БериБай. Просто примените промокоды AMAkids, чтобы получить любую программу от AMAkids со скидкой.
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