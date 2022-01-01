Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > Альфа школа
Перейти в магазин

Промокоды Альфа школа | Октябрь 2022

Промокоды похожих магазинов
Супер выгода! Скидка -10% на ВСЕ курсы!
Показать код
******
Не упустите вашу невероятную экономию - воспользуйтесь промокодом и получайте скидку 10% на ... Подробнее > любые курсы от школы Адванс! Не суммируется с другими акциями не распространяется на индивидуальные занятия. Скрыть
Хеллоуин - Скидки 15% на занятия с репетитором от 8+ занятий для 10-11 класса
Осталось: 4 дня
Показать код
******
Скидки 15% на занятия с репетитором от 8+ занятий для 10-11 класса
Скидки на Хеллоуин - 10% на заказ для 0-9 классов
Осталось: 4 дня
Показать код
******
Скидки на Хеллоуин. Скидки 10% на занятия с репетитором от 8+ занятий для 0-9 классов
Скидка -40% на все курсы +Урок в Подарок
Показать код
******
Примените данный промокод, чтобы пройти любой курс со скидкой 40%!
Горячо! Ваша выгода 10% уже здесь!
Показать код
******
Курсы - скидка 10% на первую покупку. Примените данный промокод, чтобы пройти любой курс со ... Подробнее > скидкой 10%! Скрыть
Скидка 10% на первую оплату
Показать код
******
Время для выгодных онлайн-покупок!
SALE! -10% на ВЕСЬ ассортимент по промокоду!
Показать код
******
Скида 10% (не суммируется с другими скидками).
Ваш супер-подарок - 2 бесплатных онлайн-урока!
Показать код
******
Получите целых 2 урока в подарок при вашей первой покупке от 10 занятий - для получения подарка ... Подробнее > достаточно просто использовать промокод! Скрыть
Супер SALE -5% по промокоду +курс в подарок
Показать код
******
Примените данный промокод, чтобы пройти любой курс со скидкой 5%!
-10% на первую оплату занятий с репетитором!
Показать код
******
Используйте промокод на сайте школы Фоксфорд и получите скидку 10 % на первую покупку занятий с ... Подробнее > репетитором! Скрыть
Похожие магазины
Фоксфорд
Умскул
Айтигенио
iQsha
Знанио
Сотка
Вебиум
Rebotica
Advance
TutorOnline
Тетрика

Онлайн-школа Альфа: инновационный подход

Если вашему ребенку нужно подтянуть школьные знания или как следует подготовиться к предстоящим экзаменам, на помощь придет надежный помощник: Alfa школа!

О платформе

Математическая школа Альфа предлагает занятия на инновационной платформе с педагогами. Здесь репетиторы подбирают индивидуальную программу для каждого ученика, а на выбор представлено целых 33 предмета. За счет того, что школа имеет образовательную лицензию, вы сможете получить налоговый вычет и вернуть до 13% от стоимости обучения. Заниматься можно как по вашим школьным учебникам, так и по материалам репетиторов, а первый вводный урок предоставляется бесплатно!

Ключевые достоинства компании Альфа, математической школы онлайн-занятий:

  • Удобное расписание с возможностью занятий по вечерам или в выходные
  • Детальное тестирование уровня знаний на первом уроке
  • Все педагоги имеют высшее образование и опыт работы
  • Большой выбор уроков – для разных классов, для ОГЭ и ЕГЭ
  • Один баланс на любые предметы, достаточно просто вовремя пополнять счет

Myalfaschool.ru онлайн-школа

Занятия проводятся один на один с преподавателем в Skype и с использованием интерактивной доски. Длительность одного урока составляет 50 минут, а программа подбирается персонально под учащегося, исходя из текущего уровня знаний. Заниматься можно с любого устройства и в любое время, запланированный урок всегда можно отменить или перенести. Присутствие родителей на занятии не обязательно – они всегда могут позднее посмотреть, как прошел урок, в записи.

Где можно подобрать промокоды

Альфа школа Чтобы получить максимальную экономию при оплате занятий, используйте купоны Альфа школа – особые комбинации символов с ограниченным сроком действия. Ищите все актуальные промокоды на проверенной площадке BeriBuy: достаточно скопировать наиболее интересный код и воспользоваться им, оплачивая услуги школы, чтобы оценить вашу выгоду!

Myalfaschool промокод

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина