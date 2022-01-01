Промокоды Альфа школа | Октябрь 2022
Онлайн-школа Альфа: инновационный подход
Если вашему ребенку нужно подтянуть школьные знания или как следует подготовиться к предстоящим экзаменам, на помощь придет надежный помощник: Alfa школа!
О платформе
Математическая школа Альфа предлагает занятия на инновационной платформе с педагогами. Здесь репетиторы подбирают индивидуальную программу для каждого ученика, а на выбор представлено целых 33 предмета. За счет того, что школа имеет образовательную лицензию, вы сможете получить налоговый вычет и вернуть до 13% от стоимости обучения. Заниматься можно как по вашим школьным учебникам, так и по материалам репетиторов, а первый вводный урок предоставляется бесплатно!
Ключевые достоинства компании Альфа, математической школы онлайн-занятий:
- Удобное расписание с возможностью занятий по вечерам или в выходные
- Детальное тестирование уровня знаний на первом уроке
- Все педагоги имеют высшее образование и опыт работы
- Большой выбор уроков – для разных классов, для ОГЭ и ЕГЭ
- Один баланс на любые предметы, достаточно просто вовремя пополнять счет
Занятия проводятся один на один с преподавателем в Skype и с использованием интерактивной доски. Длительность одного урока составляет 50 минут, а программа подбирается персонально под учащегося, исходя из текущего уровня знаний. Заниматься можно с любого устройства и в любое время, запланированный урок всегда можно отменить или перенести. Присутствие родителей на занятии не обязательно – они всегда могут позднее посмотреть, как прошел урок, в записи.
Где можно подобрать промокоды
Альфа школа Чтобы получить максимальную экономию при оплате занятий, используйте купоны Альфа школа – особые комбинации символов с ограниченным сроком действия. Ищите все актуальные промокоды на проверенной площадке BeriBuy: достаточно скопировать наиболее интересный код и воспользоваться им, оплачивая услуги школы, чтобы оценить вашу выгоду!
Показать полностью >