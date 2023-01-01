Промокоды Безлимит | Апрель 2023
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Об организации
Специалисты фирмы более 10 лет оказывают телекоммуникационные услуги с применением новейших IT-технологий. В Безлимит сим-карта для телефона при заказе будет доставлена бесплатно, а еще вы сможете выбрать уникальный номер без дополнительной оплаты. Оформите заказ на сайте Bezlimit.ru: активация сим-карты проходит онлайн.
Плюсы для клиента:
- Доставка по РФ
- Служба поддержки клиентов
- Купон на скидку и спецпредложения
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