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Об организации

Специалисты фирмы более 10 лет оказывают телекоммуникационные услуги с применением новейших IT-технологий. В Безлимит сим-карта для телефона при заказе будет доставлена бесплатно, а еще вы сможете выбрать уникальный номер без дополнительной оплаты. Оформите заказ на сайте Bezlimit.ru: активация сим-карты проходит онлайн.

Плюсы для клиента:

  • Доставка по РФ
  • Служба поддержки клиентов
  • Купон на скидку и спецпредложения

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