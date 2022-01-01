Промокод Кредит Плюс (CreditPlus) | Март 2022
CreditPlus: займ на карту, доступный каждому
Получить срочно денежный микрозайм всего в три шага, не вставая при этом с дивана – вполне реально. Банки постепенно утрачивают свои позиции, ведь на первый план выходят онлайн-сервисы микрозаймов. Так например, в МФО Кредит Плюс получить деньги можно, просто заполнив онлайн-заявку на сайте.
О компании
CreditPlus – российский микрозаймовый сервис, работающий в режиме 24/7. Всего за 5-6 минут ваша заявка будет автоматически рассмотрена и при положительном решении деньги зачислятся мгновенно. Для выбора клиентам предложено два вида микрозаймов: краткосрочные (от 1 до 30 тысяч на срок от 5 до 30 дней) и долгосрочные (от 3 до 100 тысяч на срок от 8 до 52 недель).
Важный момент: новые клиенты сервиса могут оформить первый займ до 30 тысяч рублей сроком до 20 дней под 0%, не переплатив ни рубля. Ни один банк онлайн подобных условий не предложит!
Обратите внимание на ключевые достоинства сервиса:
- Разные способы получения и возврата средств
- Если одобренная сумма слишком велика для пользователя, система предложит ему доступную сумму
- Скидки на повторный займ и наличие программы лояльности
- Возможность продлевать срок оплаты от 2 до 45 дней
Промокод CreditPlus – получите выгодные условия
Промокод Кредит Плюс – отличное решение, если хочется оформить займ по самой низкой процентной ставке. Найти действующий купон на скидку, чтобы получить в Кредит Плюс займ без процентов, можно на площадке-агрегаторе промокодов BeriBuy. Надежный сервис ежедневно актуализирует все промокоды – вам остается просто зайти в каталог, скопировать подходящий код из представленных и указать его в заявке, оформляя микрозайм Кредит Плюс.
Условия к заемщику, способы получения и возврата средств
Для того, чтобы заказать в Кредит Плюс займ на карту, будущий клиент должен отвечать несложным требованиям – наличие гражданства РФ и паспорта, а также возраст от 18 лет. Справки о доходах или поручители не требуются. Поэтому получить долгосрочный займ можно в любой жизненной ситуации – и с отсутствием официального дохода, и с плохой кредитной историей.
При одобрении получить свой первый займ или же повторный можно на банковскую карту, банковский счет или через систему Contact. Возвращать заемные средства можно через терминалы Элекснет, салоны сотовой связи, через банкоматы «Почта Банк», через систему Contact, кошелек QIWI, либо при помощи банковской карты.
Оформляя в Кредит Плюс займ онлайн, не забудьте о промокодах от BeriBuy – не стоит упускать экономию там, где она действительно выгодна!
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