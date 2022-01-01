Получить срочно денежный микрозайм всего в три шага, не вставая при этом с дивана – вполне реально. Банки постепенно утрачивают свои позиции, ведь на первый план выходят онлайн-сервисы микрозаймов. Так например, в МФО Кредит Плюс получить деньги можно, просто заполнив онлайн-заявку на сайте.

О компании

CreditPlus – российский микрозаймовый сервис, работающий в режиме 24/7. Всего за 5-6 минут ваша заявка будет автоматически рассмотрена и при положительном решении деньги зачислятся мгновенно. Для выбора клиентам предложено два вида микрозаймов: краткосрочные (от 1 до 30 тысяч на срок от 5 до 30 дней) и долгосрочные (от 3 до 100 тысяч на срок от 8 до 52 недель).

Важный момент: новые клиенты сервиса могут оформить первый займ до 30 тысяч рублей сроком до 20 дней под 0%, не переплатив ни рубля. Ни один банк онлайн подобных условий не предложит!

Обратите внимание на ключевые достоинства сервиса:

Разные способы получения и возврата средств

Если одобренная сумма слишком велика для пользователя, система предложит ему доступную сумму

Скидки на повторный займ и наличие программы лояльности

Возможность продлевать срок оплаты от 2 до 45 дней

Промокод CreditPlus – получите выгодные условия

Промокод Кредит Плюс – отличное решение, если хочется оформить займ по самой низкой процентной ставке. Найти действующий купон на скидку, чтобы получить в Кредит Плюс займ без процентов, можно на площадке-агрегаторе промокодов BeriBuy. Надежный сервис ежедневно актуализирует все промокоды – вам остается просто зайти в каталог, скопировать подходящий код из представленных и указать его в заявке, оформляя микрозайм Кредит Плюс.