Ради небольшой суммы денег, которая нужна срочно, не особо выгодно обращаться в банк за оформлением кредита. Проще и выгоднее будет оформить микрозайм на сервисе Джоймани. Онлайн-площадка работает без справок и поручителей, а для получения денег даже не понадобится выходить из дома.

Кратко о компании

Работающий с 2014 года по всей России сервис Joy money позволяет оформить микрокредиты на карту даже с плохой кредитной историей или вовсе без нее. От момента отправки заявки до получения средств проходит не более 15 минут, при этом не нужно приезжать в офис или предоставлять кипу документов.

Среди главных достоинств сервиса Джоймани:

Возможность оформить займ на сумму от 3 до 60 тысяч на срок от 10 дней до 18 недель

Розыгрыши подарков от партнеров компании среди клиентов, оформивших займы

Для оформления заявки достаточно паспортных данных и основной информации о клиенте

Возможность перенести дату оплаты займа на срок до 15 дней

Если вы рассчитываете получить в Joy money займ на карту без отказа, нужно учитывать, что платформа проанализирует всю информацию из вашей заявки и постарается предложить вариант, даже если раньше у вас были просрочки или плохая кредитная история. Шанс отказа есть, но о минимален – а для постоянных заемщиков площадка существенно повышает шансы и дает более выгодные условия.

Промокод Joy money – ваши выгодные условия

Чтобы в компании Джой мани взять займ под самый низкий процент, вам пригодится актуальный промокод Джой мани. Найти его прямо сейчас можно на специальном сервисе BeriBuy, где все купоны ежедневно актуализируются.

Найдя купон Joymoney, достаточно просто указать его при заполнении заявки на микрозайм, чтобы получить самую низкую ставку или другие выгодные условия на займы Джой мани. Использовать подобные купоны можно при каждом новом оформлении микрозайма, поэтому смело берите сайт BeriBuy на заметку, чтобы быстро искать для Джой мани промокод на скидку!