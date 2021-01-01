PC, Xbox, PS – игры с разнообразными сюжетами для этих устройств могут надолго занять свободное время. Найти качественные варианты как для новичков мира видеоигр, так и для опытных геймеров можно в интернет-магазине Gamepark. Игры, комиксы и сувениры с любимыми персонажами ждут каждого покупателя.

Информация о магазине

Геймпарк – это не только огромная онлайн-площадка, но и сеть розничных точек. На сегодняшний день в России открыто 26 магазинов, в которых можно приобрести игровые консоли и аксессуары к ним, приставки, игры, мангу и комиксы. Огромный плюс онлайн-маркета – возможность оформлять предзаказ на ожидаемые новинки. Для этого достаточно заполнить короткую форму со своими контактными данными прямо на сайте.

Компания предлагает немало дополнительных услуг, среди которых – возможность приобретения б/у игр и приставок. Также любой желающий может сдать ненужную ему приставку или аксессуары и получить за это наличные, либо бонусные баллы, которые допускается потратить для приобретения новых товаров. Один балл равняется одному рублю.

Бонусная программа

Вышеупомянутые баллы покупатели могут накапливать на своем счете в личном кабинете. Также возможно получать бонусы за совершение заказов – это 1% от стоимости игровой приставки и 3% от стоимости игр и аксессуаров. Накопительные баллы сгорят через 6 месяцев после их начисления, не забывайте регулярно пользоваться ими для оплаты. Для накопления баллов обязательно указать в личном кабинете свой номер телефона. За предзаказ игр часто начисляются повышенные баллы, не забывайте об этом, планируя покупку очередной стратегии, шутера или симулятора для себя или в качестве подарка для геймера.

Промокод Gamepark для получения скидок

Планируя совершать онлайн-заказ в данном маркете, стоит подобрать купон на скидку Gamepark. Особый промокод поможет получить скидку на ваши покупки, либо бесплатную доставку заказа. Промокоды создаются магазином для поддержания покупательского интереса и отличаются недолгим сроком действия. Чтобы не перепроверять их, забирать всегда актуальные промокоды можно на сайте сервиса-агрегатора БериБай. Безопасный сайт поможет вам найти как промокод Геймпарк, так и промокоды для множества других онлайн-магазинов. Чтобы получить скидки, достаточно скопировать промокод с БериБай и указать его в корзине магазина Геймпарк перед оплатой.