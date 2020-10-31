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Промокоды Grow Food | Ноябрь 2020

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О Grow Food

Grow Food – это один из самых популярных сервисов по доставке готовой еды в России. Здесь вы выбираете меню, которое подходит вам больше всего. Вам все приготовят и бесплатно доставят в обозначенный день. Остается все только разогреть.


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В течение целого дня вы освобождены от готовки, а на вашем столе будет вкусное и сбалансированное питание. Ходить за продуктами и мыть посуду тоже не придется.


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Стоимость меню не дороже, чем, если бы вы ходили в кафе или закупались продуктами сами. Если воспользоваться в Grow Food промокодом, можно сделать цены еще более выгодными.


 

 

 

 

Доступные программы


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  • Вы можете очистить организм при помощи набора натуральных напитков. Устраиваете с этим рационом разгрузочные дни либо дополняйте им свое стандартное похудение;



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  • Super Fit. Низкокалорийное меню на тот случай, если вам нужно срочно сбросить вес к важному событию;

  • Комфортное похудение для долгосрочного результата. Питательность меню на день – примерно 1200–1300 калорий;

  • На тот случай, если вам не нужно менять свой рацион, и вы просто не хотите готовить. Вы получите меню из 4 блюд: завтрак, обед, ужин и полдник;



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  • Меню для тех, кто хочет сохранить результат похудения. Достаточно заказывать это питание в течение 1–2 месяцев и вам больше не придется беспокоиться о своей фигуре;

  • Высококалорийное питание для занятий спортом. Идеальный вариант для тех, кто наращивает мышечную массу.


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Скидки и промокоды ГроуФуд

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