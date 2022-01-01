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Промокоды Just Food | Январь 2022
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Just food: доставка еды и правильного питания на дом

Питаться разнообразно и сбалансированно, не стоя при этом у плиты – мечта многих. С сервисом доставки готовых блюд Джаст фуд это вполне реально.

Информация о компании

Организация успешно работает с 2016 года, предлагая своим покупателям четыре варианта меню:

  • Базовый (простые ингредиенты, говядина и птица, без рыбы)
  • Разнообразное меню (мясо, рыба, овощи и фрукты)
  • Премиум (добавлены морепродукты, авокадо, ягоды)
  • Вег (блюда без продуктов животного происхождения)

Рационы привозят раз в два дня, при этом все программы составляются профессиональным нутрициологом.

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Промокод Just food для выгодных покупок

Используя купон на скидку, можно неплохо сэкономить на заказе правильных рационов. Воспользуйтесь сервисом BeriBuy – здесь вы найдете не только промокод на первый заказ, но и массу купонов для постоянных клиентов. Промокод Джаст фуд  - это недорогое питание с учетом свежих фруктов и овощей, минимум соли и масла, а также отсутствие необходимости тратить время на готовку и мытье посуды.

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