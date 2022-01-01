Камины, кондиционеры, очистители воздуха – в современной жизни всегда есть место для техники, добавляющей комфорт и уют. Широкий ассортимент домашних помощников ждет вас в онлайн-маркете МирКли. Здесь можно подобрать технику как для уютных квартир, так и для больших коттеджей.

О компании

MirCli ru – интернет-магазин климатической техники, созданный в 2005 году. Поскольку климатическая техника прочно вошла в нашу жизнь, специалисты MirCli стабильно предлагают новые технологичные решения и следят за качеством – каждая партия продукции проходит обязательную предпродажную подготовку.

Сегодня в каталоге маркета насчитывается свыше 40 тысяч товаров, среди которых:

Вентиляция и кондиционеры

Водонагреватели и полотенцесушители

Камины, печи, бани и сауны

Обогреватели, сушители, отопление

Увлажнители и мойки, фильтры для воды и др.

В топе продаж сегодня – настенные кондиционеры Rovex испанского производства. Их отличает низкий уровень шума и наличие функции автоматического перезапуска в случаях перебоев с электропитанием. Менеджер компании всегда поможет подобрать кондиционер в зависимости от площади вашего помещения!

Об оплате и доставке заказов

Оплатить все необходимые товары в магазине МирКли можно банковским переводом или картой на сайте, наличными при получении заказа, при помощи электронных кошельков. Также покупатели могут оставить заявку на кредит или рассрочку, чтобы с ними связался менеджер компании и помог с данным вопросом.

Доставка заказов возможна курьером или транспортными компаниями, а также доступен самовывоз из многочисленных точек выдачи. В пунктах самовывоза покупателям дается гарантия 100% проверки товаров при отгрузке, а также 14 дней на обмен и возврат полученного товара.