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Промокоды MirCli (Миркли) | Апрель 2022

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Климатическая компания MirCli: техника для комфортной жизни

Камины, кондиционеры, очистители воздуха – в современной жизни всегда есть место для техники, добавляющей комфорт и уют. Широкий ассортимент домашних помощников ждет вас в онлайн-маркете МирКли. Здесь можно подобрать технику как для уютных квартир, так и для больших коттеджей.

О компании

MirCli ru – интернет-магазин климатической техники, созданный в 2005 году. Поскольку климатическая техника прочно вошла в нашу жизнь, специалисты MirCli стабильно предлагают новые технологичные решения и следят за качеством – каждая партия продукции проходит обязательную предпродажную подготовку.

Сегодня в каталоге маркета насчитывается свыше 40 тысяч товаров, среди которых:

  • Вентиляция и кондиционеры
  • Водонагреватели и полотенцесушители
  • Камины, печи, бани и сауны
  • Обогреватели, сушители, отопление
  • Увлажнители и мойки, фильтры для воды и др.

МирКли кондиционеры

В топе продаж сегодня – настенные кондиционеры Rovex испанского производства. Их отличает низкий уровень шума и наличие функции автоматического перезапуска в случаях перебоев с электропитанием. Менеджер компании всегда поможет подобрать кондиционер в зависимости от площади вашего помещения!

Об оплате и доставке заказов

Оплатить все необходимые товары в магазине МирКли можно банковским переводом или картой на сайте, наличными при получении заказа, при помощи электронных кошельков. Также покупатели могут оставить заявку на кредит или рассрочку, чтобы с ними связался менеджер компании и помог с данным вопросом.
Доставка заказов возможна курьером или транспортными компаниями, а также доступен самовывоз из многочисленных точек выдачи. В пунктах самовывоза покупателям дается гарантия 100% проверки товаров при отгрузке, а также 14 дней на обмен и возврат полученного товара.

Промокод MirCli – скидка на любые покупки

Чтобы ваши покупки были не только полезными, но и экономными, стоит использовать в магазине MirCli промокод на скидку. Найти самый выгодный купон поможет проверенная площадка промокодов BeriBuy – здесь вас ждут только актуальные предложения! Просто копируйте наиболее интересный промокод МирКли и указывайте его в специальной строке при оформлении заказа, чтобы сумма к оплате уменьшилась. Использовать подобный купон на скидку можно при каждой онлайн-покупке, чтобы максимально экономить свой бюджет!

Промокод МирКли

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