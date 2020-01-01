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Промокоды Palmstore | Ноябрь 2020

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О магазине Palmstore

Palmstore – это официальный интернет-магазин компании МакЦентр, который специализируется на портативной электронике: от книг до самокатов.


интернет магазин электроники Palmstore

 

 

Тысячи покупателей выбирают этот магазин из-за нескольких преимуществ:

 

 

  • Внушительный стаж работы. Сеть открыли в 2001 году.

  • Большой опыт работы с техникой. Каждый работник проконсультирует вас по ассортименту, техническим характеристикам, объяснит, как пользоваться приобретенной электроникой.

  • Быстрая доставка. Если сделать заказ до 14:00, его привезут сегодня.

  • Доставка по России и всему СНГ при помощи транспортных компаний или почты.

  • Офис продаж и склад в удобном месте. Перед покупкой вы можете проверить товар лично.

  • Гарантия от производителя. Сеть официально сотрудничает с брендами.

  • Регулярные скидки. Используйте скидочный код Palmstore.ru или просто участвуйте в распродаже.


palmstore ru отзывы о магазине
 

Как получить Palmstore промокод?

Во время акций магазин выпускает купоны на скидку. Их нужно ввести в строку для промокодов при оформлении заказа.


palmstore скидочный код

 

 

Обычно коды снижают цены на содержимое корзины, реже – действуют только для определенных товаров.

 

 

 

Чтобы получить такой промокод достаточно зайти на сайт BeriBuy. Здесь собраны все скидки, коды, новости о распродажах. Вы можете даже получить кэшбэк к каждой своей покупке.

 

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