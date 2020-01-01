Palmstore – это официальный интернет-магазин компании МакЦентр, который специализируется на портативной электронике: от книг до самокатов.

Как получить Palmstore промокод?

Во время акций магазин выпускает купоны на скидку. Их нужно ввести в строку для промокодов при оформлении заказа.





Обычно коды снижают цены на содержимое корзины, реже – действуют только для определенных товаров.

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