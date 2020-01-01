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Промокоды Palmstore | Ноябрь 2020
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Действуют только на категории: https://goods.ru/catalog/shiny/ и ... Подробнее > https://goods.ru/catalog/kolesnye-diski/ Ограничения: 1 заказ на одного пользователя. Доступны для всех пользователей goods.ru < Скрыть
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О магазине Palmstore
Palmstore – это официальный интернет-магазин компании МакЦентр, который специализируется на портативной электронике: от книг до самокатов.
Тысячи покупателей выбирают этот магазин из-за нескольких преимуществ:
- Внушительный стаж работы. Сеть открыли в 2001 году.
- Большой опыт работы с техникой. Каждый работник проконсультирует вас по ассортименту, техническим характеристикам, объяснит, как пользоваться приобретенной электроникой.
- Быстрая доставка. Если сделать заказ до 14:00, его привезут сегодня.
- Доставка по России и всему СНГ при помощи транспортных компаний или почты.
- Офис продаж и склад в удобном месте. Перед покупкой вы можете проверить товар лично.
- Гарантия от производителя. Сеть официально сотрудничает с брендами.
- Регулярные скидки. Используйте скидочный код Palmstore.ru или просто участвуйте в распродаже.
Как получить Palmstore промокод?
Во время акций магазин выпускает купоны на скидку. Их нужно ввести в строку для промокодов при оформлении заказа.
Обычно коды снижают цены на содержимое корзины, реже – действуют только для определенных товаров.
Чтобы получить такой промокод достаточно зайти на сайт BeriBuy. Здесь собраны все скидки, коды, новости о распродажах. Вы можете даже получить кэшбэк к каждой своей покупке.
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