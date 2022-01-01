Онлайн-фитнес курс Evolution +Подарок! Открыть Показать скидку

Комплексный курс, который подойдет с любым уровнем физической подготовки! Занимайтесь ... Подробнее > онлайн-фитнесом как с наставником, так и без него! При единовременной оплате всего курса (10 недель) вы получаете последнюю неделю в подарок, при оплате 9 недель — последние 6 дней курса в подарок. А также план занятий и пробную видеотренировку Скрыть