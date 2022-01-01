Промокод Productstar | Март 2022
Productstar: практикуем аналитику и менеджмент с лучшими
Поменять профессию или освоить новое направление для развития карьеры несложно – с платформой Productstar вас ждет насыщенное обучение с командной работой и воркшопами.
О компании
Продуктстар - современная площадка онлайн-обучения с опытом более 10 лет. Здесь делятся опытом практики рынка, фокус занятий делается на системные знания с хорошей практической базой. Компания помогает своим ученикам с трудоустройством – вместе с ментором вы готовите резюме, проходите тестовые собеседования, также резюме студентов попадают в базу вакансий для партнеров школы (Selectel, Skyeng, Яндекс, 2ГИС, Avito и др.).
Сегодня площадка предлагает следующие направления для дистанционного обучения:
- Продакт-менеджмент
- Аналитика
- Программирование
- Маркетинг
Наибольшим спросом пользуется курс Product manager, дающий IT-профессию без необходимости в технических навыках.
Что дает клиентам промокод Productstar
Использовав промокод Продуктстар перед тем, как оплачивать выбранные курсы, можно в разы снизить их цену. Найти действующий купон на скидку поможет проверенная площадка промокодов BeriBuy. Чтобы скидка была у вас в кармане, просто скопируйте купон на BeriBuy и укажите на сайте школы в специальном поле.
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