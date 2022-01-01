Главная > Все магазины > ProductStar
Перейти в магазин

Промокод Productstar | Март 2022
Промокоды похожих магазинов
Скидка 10% на покупку курсов!
Осталось: 3 дня
Показать код
******
Скидка 10% на покупку курсов!
Дополнительная скидка 5% на все онлайн-курсы!
Осталось: 5 дней
Показать код
******
Дополнительная скидка 5% на все онлайн-курсы, кроме направлений «MBA», «Саморазвитие и хобби», ... Подробнее > «Высшее образование» и курс «Директор по интернет маркетингу». Скидка действует от текущей цены и суммируется с действующими скидками на сайте. < Скрыть
Скидка 5% на все курсы по промокоду
Показать код
******
Успей купить обучение со скидкой!
Скидка -10% по промокоду на факультеты GeekUniversity
Показать код
******
SALE до 30%! Распродажа на Сегодня! +Гарантированное трудоустройство
Показать скидку
Успейте сделать заказ по самым низким ценам и получите приглашение пройти собеседование в ... Подробнее > компаниях-партнерах < Скрыть
SALE до 30%! Горячие предложения на Сегодня!
Показать скидку
Не упустите возможность сэкономить!
SALE до 30%! Актуальные акции на Сегодня +Гид по направлениям в IT
Показать скидку
Не упустите возможность сэкономить!
Скидки до 30% на обучение Сегодня! +Пробный урок!
Показать скидку
SALE до 20%! Горячие предложения на Сегодня!
Показать скидку
Следите за актуальными скидками и не пропустите самые выгодные предложения!
6 курсов по цене 1 - Мультибандл Skillfactory (курсы: DST SDA, QAP, HACKER, GAMEDEV, FPW) - 40%
Показать скидку
Мультибандл Skillfactory (включает в себя подписку на следующие курсы: DST SDA, QAP, HACKER, ... Подробнее > GAMEDEV, FPW). Подписка на наши самые востребованные курсы. Подписка на 1 год. За один год можно сразу пройти несколько курсов. 6 курсов по цене 1 Освой сразу несколько профессий за 1 год Топ востребованных курсов SkillFactory в 1 подписке 6 топовых курсов по цене 1 среднего курса < Скрыть
Похожие магазины
Otus
Skillbox
Нетология
GeekBrains
SkillFactory
Синергия
Skypro
Contented
Ешко
City Business School

Productstar: практикуем аналитику и менеджмент с лучшими

Поменять профессию или освоить новое направление для развития карьеры несложно – с платформой Productstar вас ждет насыщенное обучение с командной работой и воркшопами.

О компании

Продуктстар - современная площадка онлайн-обучения с опытом более 10 лет. Здесь делятся опытом практики рынка, фокус занятий делается на системные знания с хорошей практической базой. Компания помогает своим ученикам с трудоустройством – вместе с ментором вы готовите резюме, проходите тестовые собеседования, также резюме студентов попадают в базу вакансий для партнеров школы (Selectel, Skyeng, Яндекс, 2ГИС, Avito и др.).

Сегодня площадка предлагает следующие направления для дистанционного обучения:

  • Продакт-менеджмент
  • Аналитика
  • Программирование
  • Маркетинг

Analytics course Productstar ru

Наибольшим спросом пользуется курс Product manager, дающий IT-профессию без необходимости в технических навыках.

Что дает клиентам промокод Productstar

Использовав промокод Продуктстар перед тем, как оплачивать выбранные курсы, можно в разы снизить их цену. Найти действующий купон на скидку поможет проверенная площадка промокодов BeriBuy. Чтобы скидка была у вас в кармане, просто скопируйте купон на BeriBuy и укажите на сайте школы в специальном поле.

Промокод Продукт стар

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина