Открыть Спецпредложение для семейного отдыха - "Sunny Weekend" от "Korston Серпухов"! Показать скидку

Отель "Korston" подготовил идеальное специальное предложение для семейного отдыха - "Sunny ... Подробнее > Weekend"Для Вас: - Проживание с завтраками* - Комплимент от отеля - Посещение аквапарка** - Трансфер до аквапарка - Билеты в кино*** - Поздний выезд до 18:00 - Бесплатная парковкаСтоимость от 6399 рублей.* - Возможно повышение категории номера за дополнительную плату. ** - Аквапарк можно посещать ежедневно с 10:00 до 22:00 без ограничения по времени посещения *** - Время сеанса определяется заранее. Скрыть