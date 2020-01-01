Промокоды Туту.ру | Ноябрь 2020
Чем занимается сервис Туту.ру?
Туту.ру – это универсальный сервис бронирования. Здесь вы можете найти и купить билеты на самолет или поезд, оплатить туры, номера в гостиницах, узнать расписания электричек и автобусов.
В 2018 сервис был признан лучшим в России. Компания хочет сохранить этот статус и в будущем.
В чем преимущества ТУТу.ру?
- Рейтинг перевозчиков. На сервисе работают только проверенные перевозчики. Вы можете найти отзывы реальных людей и посмотреть рейтинг, составленный по ним.
- Быстрая покупка. Сделать заказ на сайте вы можете, даже если до этого делали ничего подобного. На каждом этапе есть удобные и простые подсказки.
- Безопасная оплата. Сервис придерживается всех международных норм и правил оплаты онлайн. Здесь вы защищены от взлома и кражи данных.
- Возврат денег. Если у вас не получится воспользоваться билетом или туром, вы вернете средства, потраченные на него в несколько кликов.
- Отзывчивая поддержка. Обратиться за помощью вы можете 24/7. Звоните в поддержку как при оформлении заказа, так и в путешествии для решения возникших там проблем.
- Регулярные скидки и акции. Легко найти промокод на Туту Ж/Д билеты со скидкой в 40–50%. Или просто дождитесь акции или распродажи.
Как получить скидку или промокод Туту.ру?
Самые внушительные скидки бывают во время КиберПонедельника и Черной Пятницы. Больше всего скидок на авиа и Ж/Д билеты. Встречаются недорогие туры.
Часто на сайте проводят розыгрыши. В качестве утешительных призов за участие дают значительную скидку на все услуги компании.
В любое другое время легко воспользоваться промокодом Tutu.ru. Обычно он не привязан к распродажам или сезону. Но где его взять? Самый простой способ – это зарегистрироваться на БериБай. Здесь мы собираем все самые интересные и уникальные предложения с акциями и скидками.
На этом же сайте вы получите кэшбэк с каждой покупки. Все что нужно сделать – это зайти на Туту.ру через специальную ссылку. После заказа на ваш счет вернется несколько процентов от выплаченной суммы. Очень приятный бонус.
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