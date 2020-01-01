В 2018 сервис был признан лучшим в России. Компания хочет сохранить этот статус и в будущем.

Туту.ру – это универсальный сервис бронирования. Здесь вы можете найти и купить билеты на самолет или поезд, оплатить туры, номера в гостиницах, узнать расписания электричек и автобусов.

В чем преимущества ТУТу.ру?

Рейтинг перевозчиков. На сервисе работают только проверенные перевозчики. Вы можете найти отзывы реальных людей и посмотреть рейтинг, составленный по ним.



Быстрая покупка. Сделать заказ на сайте вы можете, даже если до этого делали ничего подобного. На каждом этапе есть удобные и простые подсказки.



Безопасная оплата. Сервис придерживается всех международных норм и правил оплаты онлайн. Здесь вы защищены от взлома и кражи данных.



Возврат денег. Если у вас не получится воспользоваться билетом или туром, вы вернете средства, потраченные на него в несколько кликов.



Отзывчивая поддержка. Обратиться за помощью вы можете 24/7. Звоните в поддержку как при оформлении заказа, так и в путешествии для решения возникших там проблем.



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