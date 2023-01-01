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Промокоды МТС тревел | Сентябрь 2023

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МТС Тревел: отели и гостиницы всегда под рукой

В самый разгар путешествий важно иметь под рукой комфортный и проверенный сервис, который поможет найти дешевые билеты и гостиничные номера по доступной цене в один клик. И решение есть.

О платформе

С МТС Тревел забронировать место в рейсе или оформить бронирование апартаментов можно в пару кликов – здесь огромное количество предложений по всей России и других 60 стран. А при заказе на авиабилеты можно получить скидки и эксклюзивные предложения от компании. Оставаться в курсе последних событий и совершить оплату здесь и сейчас поможет стабильное фирменное приложение на телефон.

Ключевые плюсы для пользователей:

  • Гарантия на любое бронирование и оперативный поиск замены
  • Возможность оплаты услуг зарубежных отелей картами российских банков
  • Кешбэк и промокоды

МТС Travel промокод на бронирование

Промокоды МТС Тревел для всех

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