Промокоды МТС тревел | Сентябрь 2023
МТС Тревел: отели и гостиницы всегда под рукой
В самый разгар путешествий важно иметь под рукой комфортный и проверенный сервис, который поможет найти дешевые билеты и гостиничные номера по доступной цене в один клик. И решение есть.
О платформе
С МТС Тревел забронировать место в рейсе или оформить бронирование апартаментов можно в пару кликов – здесь огромное количество предложений по всей России и других 60 стран. А при заказе на авиабилеты можно получить скидки и эксклюзивные предложения от компании. Оставаться в курсе последних событий и совершить оплату здесь и сейчас поможет стабильное фирменное приложение на телефон.
Ключевые плюсы для пользователей:
- Гарантия на любое бронирование и оперативный поиск замены
- Возможность оплаты услуг зарубежных отелей картами российских банков
- Кешбэк и промокоды
Промокоды МТС Тревел для всех
Получайте выгоду с каждой покупки, указав купон на скидку от агрегатора БериБай – все актуальные промокоды МТС Travel уже на сайте и ждут вас.
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке в карточке акции.
Показать полностью >