Vichy или La Roche-Posay: что лучше для проблемной кожи

Для ухода за проблемной кожей идеально подходит аптечная косметика с сертификатами качества. Такая продукция проходит научные и лабораторные исследования, клинические испытания, подтверждающие эффективность и безопасность. Лидирующие бренды в нише аптечной косметики – это La Roche-Posay и Vichy. У каждого производителя есть отдельная линейка для проблемной (жирной и комбинированной) кожи. Расскажем, что лучше – Vichy или La Roche-Posay – и рассмотрим ключевые особенности серий.

Как сравнивать аптечную косметику

Для сравнения мы рассмотрим основные компоненты линеек для проблемной кожи. У La Roche-Posay это серия Effaclar, у Vichy – Normaderm. Также приведем краткое описание каждого продукта на основе реальных откликов потребителей. Обзор поможет вам определиться с оптимальной серией средств. Кроме того, вы сможете приобрести подходящие товары со скидкой по купонам La Roche-Posay и промокодам Vichy.

Активные ингредиенты Vichy Normaderm

Средства гаммы Normaderm содержат следующие компоненты:

Каолин . Удаляет излишки кожного сала и очищает поры от других видов загрязнений.

. Удаляет излишки кожного сала и очищает поры от других видов загрязнений. Салициловая и гликолевая кислота . Отшелушивают лицо от омертвевших клеток и грязи, предотвращают распространение опасных бактерий. Эффективно борются с воспалениями.

. Отшелушивают лицо от омертвевших клеток и грязи, предотвращают распространение опасных бактерий. Эффективно борются с воспалениями. Липогидроксикислота . Нужна для выравнивания микрорельефа и цвета лица.

. Нужна для выравнивания микрорельефа и цвета лица. Фирменная термальная вода, обогащенная 15 минералами и микроэлементами . Нормализует pH кожи, защищает лицо от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, предотвращает потерю влаги.

. Нормализует pH кожи, защищает лицо от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, предотвращает потерю влаги. Гиалуроновая кислота . Обеспечивает должное увлажнение и защиту от преждевременного старения кожи.

. Обеспечивает должное увлажнение и защиту от преждевременного старения кожи. Пробиотик Bifidus . Усиливает защитный барьер кожи, делает ее менее чувствительной.

. Усиливает защитный барьер кожи, делает ее менее чувствительной. FE-Resorcinol . Помогает справиться с излишней пигментацией.

. Помогает справиться с излишней пигментацией. AirLicium. Обеспечивает эффект матирования на весь день.

Что входит в линейку Normaderm от Vichy

На данный момент гамма «Нормадерм» состоит из 8 средств, которые направлены на комплексное лечение жирной, комбинированной и проблемной кожи. Рассмотрим особенности каждого продукта и расскажем, какого мнения о них придерживаются покупатели.

Мицеллярный лосьон для снятия макияжа и очищения кожи

Средство с цинком PCA в составе не только удаляет даже водостойкий макияж, но и придает коже упругость, способствует ее быстрому восстановлению. Данный компонент активизирует выработку эластина и коллагена, снижает количество кожного сала.

Потребители отмечают приятные ощущения при использовании лосьона. Его можно применять даже в течение дня для периодического удаления загрязнений и жирного блеска.

Гель для умывания Phytosolution

Впечатляет клиентов отличным пенообразованием и экономным расходом. Даже без тоника и крема гель не стягивает и не иссушивает кожу. По мнению покупателей, средство подходит для восстановления пересушенной проблемной кожи.

Гель для умывания Phytosolution с вулканическим перлитом

Ключевой компонент, вулканический перлит, в сочетании с углем и каолином великолепно абсорбирует себум, очищает поры и надолго матирует лицо. По текстуре этот гель похож на глиняную маску, правда, он более кремообразный. Его легко распределить на лице. Идеально подходит именно для жирной кожи.

Очищающее средство 3 в 1

Можно использовать как средство для умывания, скраб, маску для проблемной кожи. В целом, покупатели дали высокую оценку продукту. Как средство для умывания, он эффективно устраняет загрязнения и очищает лицо практически до скрипа. В роли скраба продукт разглаживает рельеф и нежно удаляет омертвевшие клетки. Правда, с сильным шелушением средство не справляется. После использования продукта в роли маски кожа становится мягкой, нежной, слегка осветляется, подсушиваются мелкие несовершенства и очищаются поры.

Сужающий поры лосьон

Ключевые ингредиенты состава – кислоты AHA и BHA, которые незаменимы для ухода за проблемной кожей. Именно они борются с воспалением и подсушивают имеющиеся недостатки. В составе есть спирт, поэтому после использования лосьона обязательно закрывать его кремом. Постепенно клиенты также отмечают уменьшение количества черных точек.

Крем для лица Phytosolution

Также называют средством двойного действия. Продукт не только устраняет покраснения и бугорки, регулирует выработку кожного сала. В составе средства есть гиалуроновая кислота. Она обеспечивает оптимальное увлажнение и предотвращает возрастные изменения. Из минусов – иногда девушки жалуются на липкость и то, что продукт немного скатывается.

Крем для лица против несовершенств и жирного блеска

Средство моментально впитывается, совершенно не оставляя на лице жирной пленки. При использовании на протяжении 1 месяца и более сокращается количество воспалений. В числе недостатков крема – отсутствие эффекта сужения пор. Девушки не советуют наносить на данный продукт тональную основу, так как она заметно скатывается.

Дневной крем для кожи с первыми признаками старения

Один из самых неоднозначных продуктов бренда. Крем содержит липо-гидрокси- и гликолевую кислоту для борьбы с несовершенствами жирной кожи. Формула усилена витамином C, который активизирует выработку коллагена и делает кожу упругой. На практике же многие клиенты жалуются на забитые поры и появление прыщей после использования.

Активные компоненты La Roche-Posay

В состав косметики линейки EFFACLAR входят:

Салициловая и липо-гидрокси кислота . Такое сочетание компонентов подсушивает воспаления и предотвращает появление новых несовершенств.

. Такое сочетание компонентов подсушивает воспаления и предотвращает появление новых несовершенств. Гликолевая кислота . Способствует ускоренной регенерации кожи.

. Способствует ускоренной регенерации кожи. Ниацинамид . Успокаивает кожу, регулирует ее жирность.

. Успокаивает кожу, регулирует ее жирность. Прокерад . Предупреждает появление следов постакне.

. Предупреждает появление следов постакне. Минеральная глина (белая и каолин) . Вытягивает загрязнения из пор и удаляет избыток кожного себума.

. Вытягивает загрязнения из пор и удаляет избыток кожного себума. Nylon-12 . Матирует кожу, устраняя неэстетичный жирный блеск.

. Матирует кожу, устраняя неэстетичный жирный блеск. Термальная вода . Обеспечивает увлажнение кожи, защиту клеток от негативного воздействия внешних факторов.

. Обеспечивает увлажнение кожи, защиту клеток от негативного воздействия внешних факторов. Специальный микс [AQUA POSAE FILIFORMIS] + [MANNOSE]. Восстанавливает природный микробиом кожи и улучшает ее защитные функции.

Что входит в серию EFFACLAR от La Roche-Posay

Линейка средств для проблемной кожи от La Roche-Posay состоит из 13 средств. Расскажем о каждом из них.

Мицеллярная вода Ultra

Очищающее средство не содержит спирта и имеет физиологический уровень pH 5.5. Используется для удаления макияжа и загрязнений, не требует смывания водой.

По мнению покупателей, вода хорошо очищает кожу, при этом матируя ее и не оставляя липкости. Потребителям нравится, что мицеллярка не стягивает лицо.

Очищающая матирующая маска

Применяется 1-2 раза в неделю, наносится на лицо всего на 5 минут, затем смывается.

Девушки считают маску отличным SOS-средством, когда кожу нужно быстро привести в порядок. Нет проблем с распределением состава на коже. Маска не стекает и не пачкает ничего вокруг. Во время использования ощущается легкий холодок. При регулярном применении уменьшается количество черных точек и воспалений.

Очищающий H ГЕЛЬ для проблемной пересушенной кожи

Одно из ТОПовых средств производителя. Продукт хорошо очищает кожу, совершенно ее не стягивая. После применения лицо не так жирнится. «Матовый» эффект сохраняется долгое время.

Очищающий пенящийся гель

Используется перед нанесением всех уходовых продуктов утром и вечером. Гель очищает кожу практически до скрипа, при этом не вызывая раздражения и не стягивая ее. Одна из девушек использовала анализатор влаги, который показал, что средство не пересушивает кожу. При постоянном использовании геля заметно сужаются поры.

Микроотшелушивающий очищающий гель для кожи с несовершенствами

Обновленная версия геля для умывания очищает лицо еще более деликатно, поэтому подходит для людей с чувствительной и обезвоженной кожей. В нем нет травмирующих частиц, также отсутствует выраженная отдушка.

Лосьон для сужения пор

Подходит только для очень проблемной кожи из-за содержания спирта. При «сольном» использовании продукт сильно пересушивает лицо, поэтому сразу после него следует наносить увлажняющее средство. Из преимуществ – эффективное устранение воспалений и черных точек. Можно наносить только на проблемную Т-зону.

Сыворотка

Предназначена для борьбы с выраженными дефектами кожи и следами после акне. Наносится до основного ухода (кремы, эмульсии). Средство достаточно быстро впитывается, мгновенно делает кожу более напитанной и упругой, также убирает следы от прыщей. При этом клиенты не отметили выраженного эффекта сужения пор.

Мультивосстанавливающее увлажняющее средство H

Производитель рекомендует сочетать его с другими продуктами линейки с пересушивающим эффектом, например лосьоном. По мнению пользователей, после нанесения раздраженная кожа мгновенно успокаивается, если есть стянутость, то она исчезает. При этом некоторые клиенты не уверены, что средство можно считать некомедогенным.

Крем-гель Effaclar DUO (+)

Средство с неоднозначной репутацией. С одной стороны, в отзывах пишут, что при использовании крема жирный блеск появляется гораздо реже. С другой стороны, часто встречаются комментарии об аллергической реакции. Рекомендуется производителем только при воспалительном акне.

Эмульсия Effaclar K (+)

Считается более «нежной» версией предыдущего средства. Среди недостатков – легкая липкость. В числе достоинств – выраженный эффект матирования. Многие девушки советуют использовать эмульсию в качестве базы под макияж.

Средство локального действия EFFACLAR A. I.

Наносится точечно – на места воспалительных процессов. По мнению клиентов, требует соблюдения определенных правил при нанесении. Например, не нужно использовать слишком много средства и размазывать его по всему лицу, особенно если кожа комбинированная. В отзывах пишут, что прыщики и другие воспаления уходят максимум за 12 часов.

Матирующая эмульсия MAT

Эмульсия призвана сохранять кожу матовой в течение 6 часов, и с этой задачей продукт справляется. При этом спустя 8 часов девушки рекомендуют смыть средство с лица, так как оно начинает скатываться. Может присутствовать ощущение пленки на коже.

Тонирующий крем-гель EFFACLAR DUO (+) UNIFANT

«Тональник» дает пудровый финиш, что важно для жирной и комбинированной кожи, склонной к блеску. Кроме того, текстура средства быстро подстраивается под особенности кожи. Лицо продукт не пересушивает, есть даже приятный эффект легкого увлажнения. При регулярном использовании заметно сокращаются мелкие несовершенства кожи.

Выбираем Vichy Normaderm

Выбираем La Roche-Posay EFFACLAR

Делаем выводы

Точно ответить на вопрос, что лучше – Vichy или La Roche-Posay – невозможно. Выбор косметики – дело индивидуальное, то, что подошло одному человеку, может категорически не понравиться другому. Главное достоинство линейки Effaclar от La Roche-Posay – огромнейший выбор средств для разных потребностей кожи. С другой точки зрения, многие потребители считают, что именно Vichy обеспечивает бережный уход без пересушивания кожи. Можно сказать, что La Roche-Posay предпочтительнее для более жирной, проблемной кожи, а «Виши» идеально подойдет комбинированной.

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