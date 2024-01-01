Купоны Акара | Апрель 2024
Промокоды Aqara — попробуйте что-то новое
Технологии не стоят на месте. Появляется множество вещей, которые улучшают нашу жизнь. Затопили соседи? Начался пожар? Умный дом Aquara тут же сообщит вам об этом.
О компании
Акара — суббренд компании Xiaomi, который работает на рынке уже более 13 лет. Бренд создает умные устройства для дома. Ему доверяет более 11 млн пользователей, отмечающих высокое качество, широкий ассортимент и интеграции с любыми голосовыми ассистентами. В каталоге есть множество устройств. Например, датчик температуры и влажности, выключатель, камера, замок.
Преимущества для покупателей:
- Самая широкая модельная линейка
- Возможность бесплатной доставки по РФ
- Техническая поддержка по любым вопросам
- Уникальные товарные позиции
- Управление домом через телефон
Промокоды Aquara — безопасность и стиль
Умный дом Акара — это интеллектуальные устройства, которые нацелены на удобство и безопасность вашей жизни. На сайте BeriBuy вы найдете купоны Акара – примените промокод на скидку непосредственно перед оформлением покупки.
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