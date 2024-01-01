Технологии не стоят на месте. Появляется множество вещей, которые улучшают нашу жизнь. Затопили соседи? Начался пожар? Умный дом Aquara тут же сообщит вам об этом.

О компании

Акара — суббренд компании Xiaomi, который работает на рынке уже более 13 лет. Бренд создает умные устройства для дома. Ему доверяет более 11 млн пользователей, отмечающих высокое качество, широкий ассортимент и интеграции с любыми голосовыми ассистентами. В каталоге есть множество устройств. Например, датчик температуры и влажности, выключатель, камера, замок.

Преимущества для покупателей: