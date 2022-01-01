Заменив конфеты и чипсы на протеиновые батончики или джемы без сахара, можно отлично следить за фигурой и здоровым питанием. Присмотритесь к данной марке – вас ждут безвредные сладости и даже продукты для веганов!

О компании

Bombarr – производитель натуральных перекусов и сладостей, витаминов и добавок для поддержания здоровья. Марка предлагает стабильную скидку 15% на всю продукцию и 5% кэшбэка на покупки, а также бесплатную доставку по РФ на сумму заказа всего от 3 тысяч рублей.

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