Промокоды Бомбар (Bombbar) | Июль 2022
Бомбар: интернет-магазин полезных перекусов
Заменив конфеты и чипсы на протеиновые батончики или джемы без сахара, можно отлично следить за фигурой и здоровым питанием. Присмотритесь к данной марке – вас ждут безвредные сладости и даже продукты для веганов!
О компании
Bombarr – производитель натуральных перекусов и сладостей, витаминов и добавок для поддержания здоровья. Марка предлагает стабильную скидку 15% на всю продукцию и 5% кэшбэка на покупки, а также бесплатную доставку по РФ на сумму заказа всего от 3 тысяч рублей.
На выбор предложены:
- Печенье и каши на протеине
- Добавки, соусы, джемы
- Паста из ореха, конфеты, витамины
- Варианты для веганов
Промокоды Бомбар – ваш способ сэкономить
Чтобы заплатить меньше, вам точно пригодятся промокоды Bombbar – искать их можно на проверенном сервисе BeriBuy. Использовать для Бомбар промокод на скидку понадобится в корзине, при оформлении заявки. Просто скопируйте купон на скидку с сайта BeriBuy, укажите в специальном поле в корзине онлайн-маркета – и экономия у вас в кармане! Это может быть как скидка на первый заказ, так и акции для постоянных покупателей!
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