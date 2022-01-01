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Промокоды Бомбар (Bombbar) | Июль 2022

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Бомбар: интернет-магазин полезных перекусов

Заменив конфеты и чипсы на протеиновые батончики или джемы без сахара, можно отлично следить за фигурой и здоровым питанием. Присмотритесь к данной марке – вас ждут безвредные сладости и даже продукты для веганов!

О компании

Bombarr – производитель натуральных перекусов и сладостей, витаминов и добавок для поддержания здоровья. Марка предлагает стабильную скидку 15% на всю продукцию и 5% кэшбэка на покупки, а также бесплатную доставку по РФ на сумму заказа всего от 3 тысяч рублей.

На выбор предложены:

  • Печенье и каши на протеине
  • Добавки, соусы, джемы
  • Паста из ореха, конфеты, витамины
  • Варианты для веганов

Промокоды Бомбар – ваш способ сэкономить

Чтобы заплатить меньше, вам точно пригодятся промокоды Bombbar – искать их можно на проверенном сервисе BeriBuy. Использовать для Бомбар промокод на скидку понадобится в корзине, при оформлении заявки. Просто скопируйте купон на скидку с сайта BeriBuy, укажите в специальном поле в корзине онлайн-маркета – и экономия у вас в кармане! Это может быть как скидка на первый заказ, так и акции для постоянных покупателей!

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