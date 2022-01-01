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Промокоды Cash To You (Кэш ту ю) | Ноябрь 2022

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Промокоды Cash To You: когда деньги нужны срочно

Если финансовые проблемы требуют незамедлительного решения, не нужно бежать в банк, собирать пакет документов и брать долгосрочные кредиты. Благодаря онлайн-сервису Cash To You займы сразу на карту онлайн может получить практически каждый, не выходя из дома!

О платформе

Быстрые моментальные займы на банковскую карту CashToYou.ru – отличный выбор, если нужна небольшая сумма на короткий срок. Здесь одобряют 97% всех заявок, подать которые можно как на сайте, так и по телефону. Все документы подписываются дистанционно, а деньги онлайн на карту придут мгновенно после подписания. Чтобы не дать клиенту риск испортит свою историю, прямо в личном кабинете можно удобно продлить займ – это позволит не допустить просрочек.

Из главных особенностей сервиса можно выделить следующие:

  • Сумма, на которую можно взять в КешТуЮ займы - от 500 до 30 тысяч рублей на срок от 6 до 21 дня
  • Время рассмотрения заявки не более 7 минут
  • Ставка всего от 1,5% в день
  • Возможность досрочного погашения и бесплатное продление срока займа
  • Не нужны справки и поручители, а из документов достаточно только паспорта

Кеш ту ю займ

Условия для потенциальных заемщиков крайне простые: достаточно иметь паспорт, регистрацию и гражданство РФ, электронную почту, телефон и карту, а также быть в возрасте от 18 до 80 лет. Получить мгновенный микрозайм на лучших условиях от CashToYou можно с плохой кредитной историей или с открытым (непогашенным) займом.

Получить деньги можно на любую именную банковскую карту, а гасить заем допускается картами MasterCard, Visa, МИР, Maestro на сайте, либо путем перевода на расчетный счет организации.

Где и как применять промокоды CashToYou

Не упустите шанс применить для сервиса Кэш Ту Ю промокод – особую комбинацию символов, которая позволит взять займ на карту на персональных условиях. Благодаря проверенному агрегатору BeriBuy найти купон на скидку займет не больше пары минут: скопировав самый интересный код, оформляйте микрозайм на банковскую карту срочно - CashToYou.ru учтет ваш промокод и предложит сниженную процентную ставку или другие выгодные бонусы!

Кеш ту ю промокод

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