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О фирме
В Kitchen Design вас ждут современные и функциональные кухни на заказ. Собрать индивидуальный вариант поможет Китчен – конструктор кухни, где специалисты продумывают все до мелочей.
Плюсы от обращения:
- Огромная коллекция фасадов и декора
- Гарантия качества изготовления и срока службы
- Проектное решение под клиента
- Специальные предложения
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