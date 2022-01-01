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Likefood: сбалансированный рацион на каждый день
Likefood – это возможность питаться не хуже, чем в ресторанах, и при этом сбалансированно! Выбирайте подходящие варианты из широкого ассортимента, заказывайте доставку и наслаждайтесь свежеприготовленными блюдами по привлекательным ценам.
О компании и преимуществах
Служба доставки ценит каждого клиента и предлагает особые условия обслуживания:
- Еда по последнему слову техники (при приготовлении используются только современные технологии)
- Привлекательная стоимость (заказ в сервисе обойдется вам дешевле, чем самостоятельно покупать продукты и готовить дома)
- Разнообразие ассортимента (меню рассчитано на 28 дней с использованием разных комбинаций блюд)
- Бесплатная доставка (курьеры аккуратные и быстрые – все заказы поступают точно в срок)
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