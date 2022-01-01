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Промокоды Like food | Декабрь 2022

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Likefood: сбалансированный рацион на каждый день

Likefood – это возможность питаться не хуже, чем в ресторанах, и при этом сбалансированно! Выбирайте подходящие варианты из широкого ассортимента, заказывайте доставку и наслаждайтесь свежеприготовленными блюдами по привлекательным ценам.

О компании и преимуществах

Служба доставки ценит каждого клиента и предлагает особые условия обслуживания:

  • Еда по последнему слову техники (при приготовлении используются только современные технологии)
  • Привлекательная стоимость (заказ в сервисе обойдется вам дешевле, чем самостоятельно покупать продукты и готовить дома)
  • Разнообразие ассортимента (меню рассчитано на 28 дней с использованием разных комбинаций блюд)
  • Бесплатная доставка (курьеры аккуратные и быстрые – все заказы поступают точно в срок)

Лайк Фуд доставка готовой еды

Промокоды Likefood для вашей выгоды

Сервис BeriBuy предлагает уникальную возможность сэкономить – примените промокод Лайк Фуд при заказе и оплачивайте еду с приятной скидкой. Купон на скидку даст возможность не только хорошо и правильно есть, но и сохранить бюджет. Ищите промокоды Like food на проверенном сервисе BeriBuy – с ним экономия всегда рядом!

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