18 онлайн-школ ЕГЭ и ОГЭ - ускоренные курсы по обществознанию за месяц
Foxford – всё, что нужно для достижения целей (начать учиться>>)
Платформа насчитывает свыше 1 000 000 пользователей: средний балл – от 80, а у учащихся 9 классов – от 4,6. Есть лицензия.
Учебный план: суперинтенсив (повторение в сжатые сроки за 5-6 уроков), либо экспресс-курс (отработка всех заданий + полное повторение).
Вид занятий: мини-группы от 5 до 10 человек посещают вебинары эксперта (можно смотреть записи), решают задания, разбирают ошибки, повторяют программу.
Преимущества: ребенок гарантированно получит от 80+ (для курсов – действует возврат средств), наличие у наставников статуса эксперта.
Стоимость: экспресс-курс для одиннадцатиклассников от 4990 ₽/мес, интенсивы - от 5490 ₽. Экспресс-курс для девятиклассников от 3990 ₽/мес.
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Подарки: бесплатный доступ на первый урок, пробные экзамены + ДЗ с проверкой, бесплатные тренажеры и вебинары по предметам.
Экспресс-курс ЕГЭ по обществознанию – повторить всё до экзамена
Экспресс-курс подготовки к ОГЭ – активная практика и нужные баллы с нуля
Сотка – ваш проверенный вариант (начать учиться>>)
С 2019 года обладающая лицензией школа помогла почти 140 000 человек получить около 80+. Ее фишка – подписка на 4 направления по стоимости 1, благодаря чему вошла в лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию.
Учебный план: подписка сразу на 4 предмета.
Вид занятий: видеоролики, ДЗ с оценкой за 15 минут, круглосуточная поддержка кураторов.
Преимущества: возможно подготовиться к сдаче экзамена всего за месяц, вне зависимости от уровня подготовки. Занимаетесь по 4 предметам, а платите всего за 1.
Стоимость: от 5640 рублей, пакеты Стандарт и Про, отличаются количеством пробных экзаменов и ДЗ.
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Подарки: пробный урок, бонусные уроки по шахматам и программированию, наличие психологических вебинаров экзаменационного тренажера.
Скидка до 20% на уроки в Sotka + пробный урок для каждого
Важно: полезно знать, сколько нужно баллов на ОГЭ по обществознанию и на ЕГЭ. Минимальный балл по ОГЭ – 14, по ЕГЭ – 42 балла.
Умскул – ЕГЭ по обществознанию без проблем (начать учиться>>)
Обладающая лицензией школа Umschool помогла 100 000 школьников получать заветные баллы на экзаменационных испытаниях. Более 26000 получили от 90 баллов и выше.
Учебный план: Предбанник ЕГЭ по обществознанию в Умскул (интенсивное повторение за 7 занятий) и курс Предбанник по ОГЭ в аналогичной форме. Также есть ФЛЕШ из 50-55 уроков длительностью 2,5 месяца для размеренной подготовки.
Вид занятий: интерактивные видеоуроки, ДЗ с автопроверкой и прорешивание пробников (самостоятельная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию). Помощь с ответами куратора всего за 5 минут.
Преимущества: онлайн-консультирование, шпаргалки от экспертов и рекомендации по подбору профессии.
Стоимость: курсы ОГЭ 9 класс – от 3190р/мес и курсы ЕГЭ 11 класс – от 3990р/мес, имеется 3 тарифа (различаются индивидуальным кураторством и доп. упражнениями).
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Подарки: доступ к УМ-Журналу с актуальными статьями, налоговый вычет.
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99 баллов – онлайн-курсы ЕГЭ/ОГЭ, проверенные родителями (начать учиться>>)
Обладающая лицензией школа помогла 50 000 учащихся получить около 85,6 баллов на едином экзамене, а свыше 90% учащихся получили «пятерку» на основном экзамене.
Учебный план: курс для 8-11-классников, включающий подготовку за 8-10 уроков.
Вид занятий: встречи в мастер-группах по исходному уровню навыков. Будут ДЗ с автопроверкой, круглосуточная кураторская помощь и задания для самостоятельного прорешивания к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию.
Преимущества: разработка всех заданий специалистами, большой банк упражнений ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию для прорешивания.
Стоимость: от 2990р для девятиклассников и от 3790р – для 11-классников. Действуют 3 тарифа, отличающихся количеством пробников.
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Подарки: вводный урок с первым бонусом, подарки для лучших студентов, оплативших курс ЕГЭ 99 баллов по обществознанию.
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PARTA – обучаемся сразу по четырем дисциплинам (начать учиться>>)
Площадка обучила уже 110 000 человек, при этом 33 тысячи школьников по итогу набрали от 80+ и выше. Лицензия имеется.
Учебный план: масштабный курс для единого или основного экзамена.
Вид занятий: готовые видеоролики и вебинары. Ментор отвечает на любые вопросы, все ДЗ - с разбором за пятнадцать минут.
Преимущества: профориентационный курс по подбору профессии и университета, вернут финансы, если подросток не получит нужные баллы. Платите за пакет и получаете подготовку по четырем направлениям.
Стоимость: от 6000 рублей, цена фиксированная.
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Подарки: тестовый урок – 0 рублей, конспекты к каждому уроку, спецкурс на выбор для купивших в Парта ЕГЭ по обществознанию.
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Лектариум – от учебы до профориентации (начать учиться>>)
Платформа Lectarium выступает лицензированным участником проекта Сколково, за время работы она помогла 15000 школьников набрать в среднем 83 балла.
Учебный план: годовой курс для тех, кому нужны высокие баллы ЕГЭ/ОГЭ + интенсивы длительностью месяц и полгода.
Вид занятий: закрытые вебинары + их записи, куратор всегда на связи. К каждой лекции – рабочая тетрадь и раздатки.
Преимущества: есть профориентация и помощь с зачислением на бюджет.
Стоимость: от 3890р за месячный интенсив, есть два тарифа, различающихся участием в Live-пробниках.
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Подарок: бесплатный ознакомительный урок, доступ к библиотеке материалов от преподавателей, онлайн-консультация.
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Вебиум – обучаемся с экспертами (начать учиться>>)
Школа Webium является лицензированной, благодаря ей 90 тысяч школьников получили в среднем от 80+ после обучения.
Учебный план: программа «Прокачка» (отработка практической части) и «Рефреш» (повторение всей теории перед экзаменом), либо курс «Основа» для сдающих в 2025 году.
Вид занятий: онлайн-вебинары и записи, уроки в группах до 30 человек. Вас ждет помощь куратора и ДЗ с автопроверкой + личный наставник.
Преимущества: игровой подход с реальными подарками, пробники и полезные подборки.
Стоимость: от 3090р.
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Подарки: бесплатные вебинары, онлайн-консультирование перед покупкой, пробный курс для оценки школы.
Доступная подготовка выпускников к ЕГЭ/ОГЭ от Вебиум + вводный курс бесплатно
Skysmart – разбор сложных тем простым языком (начать учиться>>)
Площадка обеспечивает подготовку выпускников к экзаменам – она помогла уже 50 000 подростков получить нужные баллы. Лицензия имеется.
Учебный план: курсы подготовки школьников к ОГЭ/ЕГЭ по методикам, основанным на ФИПИ.
Вид занятий: индивидуальные 50-минутные уроки, ДЗ с автопроверкой и подбор материала под уровень знаний.
Преимущества: ежемесячная отчетность, задания из жизни для лучшего понимания.
Стоимость: от 3550р ежемесячно, пакетная оплата – от 4 уроков с разбивкой платежей по месяцам.
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Подарки: 13%-ный вычет, бесплатное онлайн-консультирование.
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Годограф – готовимся с 0 без стресса (начать учиться>>)
Рассматривая, какую онлайн-школу выбрать для ЕГЭ и ОГЭ, оцените Годограф – она помогла уже 7000 школьников получить в среднем от 80 баллов, готовясь с нуля.
Учебный план: 4-хмесячный интенсив для ОГЭ и годовой курс подготовки к ЕГЭ.
Вид занятий: небольшие группы по уровню знаний, уроки с экспертом – он же проверяет ДЗ. Школа помогает с подбором университета и документами, а при нарушении прав поддержит с апелляцией.
Преимущества: помощь с поступлением, возможность сопровождения апелляции.
Стоимость: от 7900р, возможна оплата маткапиталом и снижение цен льготникам.
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Подарки: налоговый вычет, вводное занятие бесплатно, вебинары с психологом.
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100бальный репетитор – проверенное решение (начать учиться>>)
Обучающая платформа демонстрирует высокие результаты выпускников – свыше 500 учащихся получили 100 баллов, а двое студентов – 300 баллов за 3 предмета.
Учебный план: длительные программы «Мясорубка» с куратором или без, программа «ГОЛДА+» - укороченные курсы.
Вид занятий: online и записи вебинаров + трехуровневая проверка ДЗ.
Стоимость: от 2990 ₽ в месяц.
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Ваши подарки: ознакомительный урок + собственный банк заданий.
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ЕГЭLand – готовимся в игровом формате (начать учиться>>)
Крупная онлайн-платформа удивляет результатами – каждый второй выпускник получил 80 баллов и более.
Учебный план: ускоренный курс по обществознанию (11 класс) и программа «Последняя гонка» для 9-11 класса.
Вид занятий: вебинары с игровой методикой, использование жизненных примеров. У ученика будет личный наставник.
Преимущества: можно разобрать максимум материала всего за 8-10 занятий в месяц.
Стоимость: от 6490р за курс ускоренной подготовки.
Полная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с выгодой от БериБай
Подарки: налоговый вычет, подарочный марафон с экспертом и занятия с психологом.
До -25% на курсы подготовки от платформы ЕГЭLand + участие в марафоне бесплатно
Учеба.ру – готовимся на 85+ баллов (начать учиться>>)
Платформа помогает ученикам 9-11 классов набрать максимальное количество баллов, уже 12000 выпускников добились поставленных целей.
Учебный план: марафон подготовки к ЕГЭ (краткий курс - 3 урока в неделю), летняя школа ЕГЭ для 10 класса и марафон для 9 класса по ОГЭ.
Вид занятий: онлайн-уроки, ДЗ с обратной связью, на расширенном тарифе – помощь с подбором ВУЗа и персональной разработкой схемы поступления.
Преимущества: ребенок занимается в группе по уровню знаний, используются авторские программы.
Стоимость: от 4990р для 9 класса и от 5490р – для 11-го.
Подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ со скидкой от БериБай
Подарки: пробное занятие, доступ к банку заданий, гарантия результат – вернут деньги, если ребенок не поступит.
Марафон по ОГЭ – максимум знаний за месяц для сдачи на «отлично»
Марафон по единому экзамену по обществознанию с гарантией поступления
Возможна ли подготовка к экзаменам 9 и 11 класс в виде репетиторства
Делимся подборкой для тех, кого интересует именно онлайн-репетитор по обществознанию для подготовки к ЕГЭ или ОГЭ.
Тетрика – занимаемся без лишних волнений (начать учиться>>)
Школа подготовила 9600 школьников, чтобы они набрали от 80 баллов и выше. Платформа лицензирована.
Вид занятий: персонально или в небольших группах. Репетиторы помогут набрать самый высокий балл ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию.
Стоимость: по запросу, оплата пакетами – от 8 занятий.
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Подарки: тестирование на профориентацию, первый урок – без оплаты.
До -30% на распродажу занятий в Тетрика + подарочное тестовое занятие
TutorOnline – ваш проверенный вариант (начать учиться>>)
Опытные репетиторы дадут материалы для подготовки к ЕГЭ по обществознанию, учащиеся набирают около 80,7 баллов. Школа лицензирована.
Вид занятий: индивидуальные встречи, либо в небольших группах, с выполнением интерактивных ДЗ.
Стоимость: час урока – от 750р, оплата пакетами – минимум 8 занятий.
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Подарки: пробная онлайн-встреча, тестирования для самопроверки.
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Пройти курсы по обществознанию к ОГЭ – занятия с максимумом внимания
До -20% на учебу в мини-группе для эффективной подготовки к ЕГЭ
Моя Альфа школа – готовимся с лучшими (начать учиться>>)
30+ тысяч человек воспользовались репетиторами этой лицензированной школы, чтобы набрать проходной балл: найти репетитора здесь займет не больше пары минут.
Вид занятий: индивидуально, экспресс-репетитор подбирается под требования родителей.
Стоимость: урок от 750р, оплата пакетом - от 8 занятий минимум, имеется рассрочка.
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Подарки: тестовое занятие за 0 рублей.
До -20% на индивидуальные уроки, если нужны высокие баллы на едином экзамене
Скидки до 28% на репетиторство по ОГЭ – только лучшие методы обучения
Реально ли присмотреть бесплатный курс по обществознанию ЕГЭ и ОГЭ
Если вас интересует бесплатная подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию – это хорошее решение для тех, кто пока только выбирает школу. Но комплексные знания и гарантированное поступление здесь не дадут, только общую информацию.
Фоксфорд – ваши доступные возможности
Здесь проводятся бесплатные курсы и вебинары, как записанные, так и в режиме онлайн. Будет возможность посмотреть пробный экзамен, решить тест ЕГЭ по обществознанию и др.
Начать заниматься бесплатно в Фоксфорд – обществознание ЕГЭ и ОГЭ на «пятерку»
Вебиум – бесплатное онлайн-образование
Сайт предлагает короткие лекции, где разберут основные термины, кратко рассмотрят теорию и базовые вопросы. Готовые видео записывают эксперты, которые знают, как подготовиться к обществознанию ЕГЭ за месяц.
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Мы рассмотрели лучшие онлайн школы, где возможна как самостоятельная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию бесплатно, так и занятия групповые или индивидуальные. Готовый рейтинг онлайн-школ по подготовке позволит оценить все варианты. Выбирайте лучший вариант, применяйте комбинации от BeriBuy и получайте возможность купить курсы со скидкой!
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