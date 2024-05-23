18 онлайн-школ ЕГЭ и ОГЭ - ускоренные курсы по обществознанию за месяц

Онлайн-обучение для школьников дает массу преимуществ: удаленные уроки, качественная проработка и персональный подход к ребенку. Как подготовиться к обществознанию к ЕГЭ и ОГЭ за месяц – смотрите обзор на сайты с секретными распродажами и промокодами на скидку от BeriBuy.

Foxford – всё, что нужно для достижения целей (начать учиться>>)

Платформа насчитывает свыше 1 000 000 пользователей: средний балл – от 80, а у учащихся 9 классов – от 4,6. Есть лицензия.

Учебный план: суперинтенсив (повторение в сжатые сроки за 5-6 уроков), либо экспресс-курс (отработка всех заданий + полное повторение).

Вид занятий: мини-группы от 5 до 10 человек посещают вебинары эксперта (можно смотреть записи), решают задания, разбирают ошибки, повторяют программу.

Преимущества: ребенок гарантированно получит от 80+ (для курсов – действует возврат средств), наличие у наставников статуса эксперта.

Стоимость: экспресс-курс для одиннадцатиклассников от 4990 ₽/мес, интенсивы - от 5490 ₽. Экспресс-курс для девятиклассников от 3990 ₽/мес.

Применить промокод для выгодного обучения в Фоксфорде

Подарки: бесплатный доступ на первый урок, пробные экзамены + ДЗ с проверкой, бесплатные тренажеры и вебинары по предметам.

Экспресс-курс ЕГЭ по обществознанию – повторить всё до экзамена

Экспресс-курс подготовки к ОГЭ – активная практика и нужные баллы с нуля

Сотка – ваш проверенный вариант (начать учиться>>)

С 2019 года обладающая лицензией школа помогла почти 140 000 человек получить около 80+. Ее фишка – подписка на 4 направления по стоимости 1, благодаря чему вошла в лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию.

Учебный план: подписка сразу на 4 предмета.

Вид занятий: видеоролики, ДЗ с оценкой за 15 минут, круглосуточная поддержка кураторов.

Преимущества: возможно подготовиться к сдаче экзамена всего за месяц, вне зависимости от уровня подготовки. Занимаетесь по 4 предметам, а платите всего за 1.

Стоимость: от 5640 рублей, пакеты Стандарт и Про, отличаются количеством пробных экзаменов и ДЗ.

Воспользоваться купоном от BeriBuy и забрать скидку на программу

Подарки: пробный урок, бонусные уроки по шахматам и программированию, наличие психологических вебинаров экзаменационного тренажера.

Скидка до 20% на уроки в Sotka + пробный урок для каждого

Важно: полезно знать, сколько нужно баллов на ОГЭ по обществознанию и на ЕГЭ. Минимальный балл по ОГЭ – 14, по ЕГЭ – 42 балла.

Умскул – ЕГЭ по обществознанию без проблем (начать учиться>>)

Обладающая лицензией школа Umschool помогла 100 000 школьников получать заветные баллы на экзаменационных испытаниях. Более 26000 получили от 90 баллов и выше.

Учебный план: Предбанник ЕГЭ по обществознанию в Умскул (интенсивное повторение за 7 занятий) и курс Предбанник по ОГЭ в аналогичной форме. Также есть ФЛЕШ из 50-55 уроков длительностью 2,5 месяца для размеренной подготовки.

Вид занятий: интерактивные видеоуроки, ДЗ с автопроверкой и прорешивание пробников (самостоятельная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию). Помощь с ответами куратора всего за 5 минут.

Преимущества: онлайн-консультирование, шпаргалки от экспертов и рекомендации по подбору профессии.

Стоимость: курсы ОГЭ 9 класс – от 3190р/мес и курсы ЕГЭ 11 класс – от 3990р/мес, имеется 3 тарифа (различаются индивидуальным кураторством и доп. упражнениями).

Активировать скидочный купон для занятий к ОГЭ/ЕГЭ

Подарки: доступ к УМ-Журналу с актуальными статьями, налоговый вычет.

До -25% на программу Предбанник для 11 класса с ускоренным повторением тематик

Скидки до 25% на Предбанник за 9 класс с ДЗ с автопроверкой

99 баллов – онлайн-курсы ЕГЭ/ОГЭ, проверенные родителями (начать учиться>>)

Обладающая лицензией школа помогла 50 000 учащихся получить около 85,6 баллов на едином экзамене, а свыше 90% учащихся получили «пятерку» на основном экзамене.

Учебный план: курс для 8-11-классников, включающий подготовку за 8-10 уроков.

Вид занятий: встречи в мастер-группах по исходному уровню навыков. Будут ДЗ с автопроверкой, круглосуточная кураторская помощь и задания для самостоятельного прорешивания к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию.

Преимущества: разработка всех заданий специалистами, большой банк упражнений ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию для прорешивания.

Стоимость: от 2990р для девятиклассников и от 3790р – для 11-классников. Действуют 3 тарифа, отличающихся количеством пробников.

Забрать купон и начать заниматься в 99ballov дешевле

Подарки: вводный урок с первым бонусом, подарки для лучших студентов, оплативших курс ЕГЭ 99 баллов по обществознанию.

Выгода до 30% на обучение в 99 баллов + тестовый урок

PARTA – обучаемся сразу по четырем дисциплинам (начать учиться>>)

Площадка обучила уже 110 000 человек, при этом 33 тысячи школьников по итогу набрали от 80+ и выше. Лицензия имеется.

Учебный план: масштабный курс для единого или основного экзамена.

Вид занятий: готовые видеоролики и вебинары. Ментор отвечает на любые вопросы, все ДЗ - с разбором за пятнадцать минут.

Преимущества: профориентационный курс по подбору профессии и университета, вернут финансы, если подросток не получит нужные баллы. Платите за пакет и получаете подготовку по четырем направлениям.

Стоимость: от 6000 рублей, цена фиксированная.

Воспользоваться купоном и забрать экономию на онлайн-курсы

Подарки: тестовый урок – 0 рублей, конспекты к каждому уроку, спецкурс на выбор для купивших в Парта ЕГЭ по обществознанию.

До -25% на подготовку в PARTA + спецкурс на выбор в подарок

Лектариум – от учебы до профориентации (начать учиться>>)

Платформа Lectarium выступает лицензированным участником проекта Сколково, за время работы она помогла 15000 школьников набрать в среднем 83 балла.

Учебный план: годовой курс для тех, кому нужны высокие баллы ЕГЭ/ОГЭ + интенсивы длительностью месяц и полгода.

Вид занятий: закрытые вебинары + их записи, куратор всегда на связи. К каждой лекции – рабочая тетрадь и раздатки.

Преимущества: есть профориентация и помощь с зачислением на бюджет.

Стоимость: от 3890р за месячный интенсив, есть два тарифа, различающихся участием в Live-пробниках.

Ваш купон – скидка на курс от BeriBuy на качественную подготовку

Подарок: бесплатный ознакомительный урок, доступ к библиотеке материалов от преподавателей, онлайн-консультация.

Подготовка с выгодой до 28% в Лектариум + библиотека материалов

Вебиум – обучаемся с экспертами (начать учиться>>)

Школа Webium является лицензированной, благодаря ей 90 тысяч школьников получили в среднем от 80+ после обучения.

Учебный план: программа «Прокачка» (отработка практической части) и «Рефреш» (повторение всей теории перед экзаменом), либо курс «Основа» для сдающих в 2025 году.

Вид занятий: онлайн-вебинары и записи, уроки в группах до 30 человек. Вас ждет помощь куратора и ДЗ с автопроверкой + личный наставник.

Преимущества: игровой подход с реальными подарками, пробники и полезные подборки.

Стоимость: от 3090р.

Пройти подготовительную программу с выгодой от BeriBuy

Подарки: бесплатные вебинары, онлайн-консультирование перед покупкой, пробный курс для оценки школы.

Доступная подготовка выпускников к ЕГЭ/ОГЭ от Вебиум + вводный курс бесплатно

Skysmart – разбор сложных тем простым языком (начать учиться>>)

Площадка обеспечивает подготовку выпускников к экзаменам – она помогла уже 50 000 подростков получить нужные баллы. Лицензия имеется.

Учебный план: курсы подготовки школьников к ОГЭ/ЕГЭ по методикам, основанным на ФИПИ.

Вид занятий: индивидуальные 50-минутные уроки, ДЗ с автопроверкой и подбор материала под уровень знаний.

Преимущества: ежемесячная отчетность, задания из жизни для лучшего понимания.

Стоимость: от 3550р ежемесячно, пакетная оплата – от 4 уроков с разбивкой платежей по месяцам.

Сэкономить деньги на оплате курса по промокоду от БериБай

Подарки: 13%-ный вычет, бесплатное онлайн-консультирование.

Пройти курс по подготовке к ОГЭ по обществознанию за 9 класс с разбором 5 самых сложных тем

До -20% на курс по ЕГЭ с разработкой стратегии для сдачи на «отлично»

Годограф – готовимся с 0 без стресса (начать учиться>>)

Рассматривая, какую онлайн-школу выбрать для ЕГЭ и ОГЭ, оцените Годограф – она помогла уже 7000 школьников получить в среднем от 80 баллов, готовясь с нуля.

Учебный план: 4-хмесячный интенсив для ОГЭ и годовой курс подготовки к ЕГЭ.

Вид занятий: небольшие группы по уровню знаний, уроки с экспертом – он же проверяет ДЗ. Школа помогает с подбором университета и документами, а при нарушении прав поддержит с апелляцией.

Преимущества: помощь с поступлением, возможность сопровождения апелляции.

Стоимость: от 7900р, возможна оплата маткапиталом и снижение цен льготникам.

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ со скидкой от BeriBuy

Подарки: налоговый вычет, вводное занятие бесплатно, вебинары с психологом.

Поучаствовать в курсе для ЕГЭ, чтобы подготовиться на 80+

Записаться на курс для ОГЭ и заниматься с реальной мотивацией

100бальный репетитор – проверенное решение (начать учиться>>)

Обучающая платформа демонстрирует высокие результаты выпускников – свыше 500 учащихся получили 100 баллов, а двое студентов – 300 баллов за 3 предмета.

Учебный план: длительные программы «Мясорубка» с куратором или без, программа «ГОЛДА+» - укороченные курсы.

Вид занятий: online и записи вебинаров + трехуровневая проверка ДЗ.

Стоимость: от 2990 ₽ в месяц.

Код от БериБай на курсы в 100 бальный репетитор – ЕГЭ и ОГЭ с нуля

Ваши подарки: ознакомительный урок + собственный банк заданий.

Распродажа от Стобалльный репетитор – скидки до 30% + пробный урок ждет

ЕГЭLand – готовимся в игровом формате (начать учиться>>)

Крупная онлайн-платформа удивляет результатами – каждый второй выпускник получил 80 баллов и более.

Учебный план: ускоренный курс по обществознанию (11 класс) и программа «Последняя гонка» для 9-11 класса.

Вид занятий: вебинары с игровой методикой, использование жизненных примеров. У ученика будет личный наставник.

Преимущества: можно разобрать максимум материала всего за 8-10 занятий в месяц.

Стоимость: от 6490р за курс ускоренной подготовки.

Полная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с выгодой от БериБай

Подарки: налоговый вычет, подарочный марафон с экспертом и занятия с психологом.

До -25% на курсы подготовки от платформы ЕГЭLand + участие в марафоне бесплатно

Учеба.ру – готовимся на 85+ баллов (начать учиться>>)

Платформа помогает ученикам 9-11 классов набрать максимальное количество баллов, уже 12000 выпускников добились поставленных целей.

Учебный план: марафон подготовки к ЕГЭ (краткий курс - 3 урока в неделю), летняя школа ЕГЭ для 10 класса и марафон для 9 класса по ОГЭ.

Вид занятий: онлайн-уроки, ДЗ с обратной связью, на расширенном тарифе – помощь с подбором ВУЗа и персональной разработкой схемы поступления.

Преимущества: ребенок занимается в группе по уровню знаний, используются авторские программы.

Стоимость: от 4990р для 9 класса и от 5490р – для 11-го.

Подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ со скидкой от БериБай

Подарки: пробное занятие, доступ к банку заданий, гарантия результат – вернут деньги, если ребенок не поступит.

Марафон по ОГЭ – максимум знаний за месяц для сдачи на «отлично»

Марафон по единому экзамену по обществознанию с гарантией поступления

Возможна ли подготовка к экзаменам 9 и 11 класс в виде репетиторства

Делимся подборкой для тех, кого интересует именно онлайн-репетитор по обществознанию для подготовки к ЕГЭ или ОГЭ.

Тетрика – занимаемся без лишних волнений (начать учиться>>)

Школа подготовила 9600 школьников, чтобы они набрали от 80 баллов и выше. Платформа лицензирована.

Вид занятий: персонально или в небольших группах. Репетиторы помогут набрать самый высокий балл ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию.

Стоимость: по запросу, оплата пакетами – от 8 занятий.

Получить комбинацию от БериБай для лучших цен на репетиторство

Подарки: тестирование на профориентацию, первый урок – без оплаты.

До -30% на распродажу занятий в Тетрика + подарочное тестовое занятие

TutorOnline – ваш проверенный вариант (начать учиться>>)

Опытные репетиторы дадут материалы для подготовки к ЕГЭ по обществознанию, учащиеся набирают около 80,7 баллов. Школа лицензирована.

Вид занятий: индивидуальные встречи, либо в небольших группах, с выполнением интерактивных ДЗ.

Стоимость: час урока – от 750р, оплата пакетами – минимум 8 занятий.

Оплатить курсы экспертов доступнее по купону от BeriBuy

Подарки: пробная онлайн-встреча, тестирования для самопроверки.

Воспользоваться услугами репетитора от Тутор Онлайн с персональной подготовкой

Пройти курсы по обществознанию к ОГЭ – занятия с максимумом внимания

До -20% на учебу в мини-группе для эффективной подготовки к ЕГЭ

Моя Альфа школа – готовимся с лучшими (начать учиться>>)

30+ тысяч человек воспользовались репетиторами этой лицензированной школы, чтобы набрать проходной балл: найти репетитора здесь займет не больше пары минут.

Вид занятий: индивидуально, экспресс-репетитор подбирается под требования родителей.

Стоимость: урок от 750р, оплата пакетом - от 8 занятий минимум, имеется рассрочка.

Воспользоваться комбинацией от BeriBuy и сэкономить на оплате

Подарки: тестовое занятие за 0 рублей.

До -20% на индивидуальные уроки, если нужны высокие баллы на едином экзамене

Скидки до 28% на репетиторство по ОГЭ – только лучшие методы обучения

Реально ли присмотреть бесплатный курс по обществознанию ЕГЭ и ОГЭ

Если вас интересует бесплатная подготовка к ЕГЭ/ОГЭ по обществознанию – это хорошее решение для тех, кто пока только выбирает школу. Но комплексные знания и гарантированное поступление здесь не дадут, только общую информацию.

Фоксфорд – ваши доступные возможности

Здесь проводятся бесплатные курсы и вебинары, как записанные, так и в режиме онлайн. Будет возможность посмотреть пробный экзамен, решить тест ЕГЭ по обществознанию и др.

Начать заниматься бесплатно в Фоксфорд – обществознание ЕГЭ и ОГЭ на «пятерку»

Вебиум – бесплатное онлайн-образование

Сайт предлагает короткие лекции, где разберут основные термины, кратко рассмотрят теорию и базовые вопросы. Готовые видео записывают эксперты, которые знают, как подготовиться к обществознанию ЕГЭ за месяц.

Начать бесплатное дистанционное обучение для школьников в Вебиум

Мы рассмотрели лучшие онлайн школы, где возможна как самостоятельная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию бесплатно, так и занятия групповые или индивидуальные. Готовый рейтинг онлайн-школ по подготовке позволит оценить все варианты. Выбирайте лучший вариант, применяйте комбинации от BeriBuy и получайте возможность купить курсы со скидкой!

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье и в карточке акции.