Когда и какого числа начинается черная пятница в России в 2020 году

«Черная пятница» - чего ждать от этого дня

29 ноября Россию ждет аналог американской акции с внушительными скидками и акциями. Это ответ на вопрос, что такое черная пятница в магазинах – распродажа продукции в розничных и интернет-магазинах с эксклюзивными скидками вплоть до 90%. Длительность акции в России составит три дня, и закончится мероприятие 1 декабря в 23:59.

Чтобы ответить на вопрос, Черная пятница - откуда пошло это название, нужно обратиться к истокам мероприятия. Такой термин придумали и ввели в разговорную речь жители Пенсильвании, которые были очень недовольны образовавшимися огромными пробками в день акций. Сам обычай устраивать мощные распродажи зародился в Америке еще в 19 веке и всегда проходит после Дня благодарения, который отмечается каждый четвертый четверг ноября.

Как появилась данная традиция

Точны сроки появления традиции назвать сложно. Термин «Black Friday» официально был введен в 1966 году. Многие люди в этот день просят отпуска на работе: хотя официальным праздником он и не является, но в Черную пятницу большинство точек открывается очень рано (около 5 утра и даже в полночь), поэтому все стремятся занять заветное место в очереди. Акционных товаров может хватить не всем, поэтому и образуются очереди в торговых центрах и пробки на дорогах.

Обычно дата выпадает на период с 23 по 29 ноября. Но в вопросе, когда бывает чёрная пятница в магазинах, 2020 год на территории России порадует нас распродажами в срок с 29 ноября до 1 декабря включительно.

Какие магазины участвуют в черной пятнице 2020

Основные магазины, участвующие в ежегодной акции black friday 2020 в России, перечислены в начале статьи. Найти полный список партнеров можно на официальном сайте распродажи – покупатели смогут выбрать около сотни магазинов для совершения шоппинга. Также многие продавцы заранее делают рассылки своим потенциальным покупателям, информируя их о предстоящей распродаже – там в числе первых люди узнают, на какие товары их будет ждать максимальная скидка.

Что купить в Черную пятницу: от бытовой техники до одежды

Благодаря огромному количеству магазинов-партнеров, принимающих участие в тренде «Black Friday», в эти дни в России с заманчивыми скидками можно будет купить практически всё: от детских товаров до бытовой техники. Причем, скидки можно получить в интернет-маркетах и в розничных точках. Так например, выгодная скидка на iPhone позволит побаловать себя новым смартфоном по заметно сниженной стоимости.

Если говорить по-крупному, то устраивать распродажи будут практически все производители, предлагающие разный ассортимент:

Бытовая техника;



Косметические средства;



Детские товары;



Электроника и цифровая техника;



Продукты питания;



Мебель и элементы для декора.

Разобравшись, когда будет черная пятница 2020 году в России, нужно учитывать несколько важных аспектов и занимательную статистику. Так например, осенью в магазинах пик продаж во время Black Friday выпадает на 12 дня, а на одного участника распродажи в среднем приходится 3,7 купленных товаров. Опрос россиян показал, что 29 ноября в среднем участники акции планируют потратить на выгодные покупки около 8560 рублей из расчета на человека.

Похожая акции – Киберпонедельник

Еще одна распространенная акция, действующая в мире в целом и в России в том числе – это Киберпонедельник. В Америке он стартует сразу после Black Friday и обозначает нарастание продаж в интернет-магазинах, когда после пятничных скидок покупатели выходят на работу, но по инерции продолжают совершать покупки – только уже через интернет. В Европе многие ждут именно Киберпонедельника, чтобы не выходя из дома, спокойно купить все необходимое по сниженной цене.

Участие в подобных глобальных мероприятиях с приятными скидками – это отличная возможность побаловать себя полезными приобретениями, экономя при этом внушительные суммы. Не упустите свой шанс и 29 ноября в числе первых присоединяйтесь к Black Friday в магазинах!