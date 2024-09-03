НЦРДО или НАДПО, или НИИДПО: лучшие школы, где обучают с гарантиями перспективного трудоустройства

НАДПО или НИИДПО, либо НЦРДО – выбор для тех, кто ищет онлайн обучение c трудоустройством. Сотни тысяч людей уже доверились этим школам. Наш обзор раскроет, что лучше по стоимости и шансам на перспективную карьеру, а ссылки на секретные распродажи помогут сэкономить.

Знакомимся с компаниями – какая школа лучше

До того, как сравнивать НЦРДО или НАДПО, либо НИИДПО, предлагаем обзорно познакомиться с этими платформами:

НИИДПО – институт дополнительного профобразования, выпустивший уже 96100+ студентов из России, Беларуси, Италии, США и др. Компания получила более 21 тысячи благодарных отзывов и вошла в топ-100 лучших образовательных учреждений России. Имеется лицензия.

НАДПО – Национальная академия дополнительного профессионального образования выпустила свыше 85 тысяч человек и получила больше 5000 отзывов. Здесь проходила обучение чемпионка России и Европы Ирина Лобачева. Имеется лицензия.

НЦРДО – Национальный центральный институт развития дополнительного образования дважды вошел в сотню лучших предприятий и организаций России, выпустив 30000+ человек. Получено более 1500 положительных отзывов от учеников за все время работы. Также имеется лицензия.

Итак, наличие лицензий у всех трех организаций позволит вам вернуть 13% в формате налогового вычета.

О предлагаемом ассортименте

Начнем обзорное сравнение НДЦРДО или НИИДПО с НАДПО с каталога курсов и программ. Важно узнать, подходят ли вам профессии, которым можно обучиться на курсах:

В НИИДПО представлены курсы переподготовки, повышение квалификации, проф образование и дополнительные общеобразовательные программы. В сумме – более 710 программ по 20 направлениям, от строительства и архитектуры до таких вариантов, как журналистика, бухгалтерский учет, менеджмент и др, особо востребована в НИИДПО психология.

В НАДПО есть курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка дистанционно, а также мини-курсы по 12 направлениям, связанным с педагогикой всех уровней образования (воспитатели, учителя, тренеры и др.). В сумме – более 800 программ.

В НЦРДО можно пройти курсы переподготовки и повышения квалификации, мини-курсы и интенсивы по 7 направлениям – педагогика, психология, туризм, экономика и др. В сумме – свыше 200 программ, новинка НЦРДО - нутрициология.

Итак, сравнение курсов показало, что лидер по количеству программ – НАДПО. Зато в НИИДПО практически вдвое шире выбор направлений.

Отметим также, какие документы можно будет получить, решив сменить профессию или углубиться в нее: это диплом о профпереподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат компетенций – в дополнение к диплому (подтверждает соответствие профстандарту), сертификат – за вебинары или мини-курсы.

Что ждет учеников: бонусы, онлайн-сервисы и подарки

НИИДПО, НЦРДО или НАДПО - где лучше учиться, интересно будет узнать и с точки зрения того, сколько подарков и выгодных бонусов готова предоставить каждая площадка:

НИИДПО дарит доступ к базе знаний с шаблонами документов, чек-листами и рабочими лайфхаками. При оплате обучения вас ждут в подарок бессрочный доступ к лекциям и архив из 10500+ вебинаров на весь срок обучения и 90 дней после завершения + доступ к сервису Библиоклуб.

В НАДПО за оплату ряда курсов подарят доступ к киноклубу с разбором фильмов по сфере вашего обучения. Также вас ждет бессрочный доступ к материалам курса и огромной библиотеке вебинаров + к платформам Библиоклуб и LitRec.

В НЦРДО в качестве подарка студентов ждет доступ к сервисам Библиоклуб и ЛитРес, а также участие в профессиональном комьюнити для обмена опытом.

Заметно, что первая площадка дарит большее количество бонусов для учеников. Зато две другие школы отличаются тем, что дарят возможность пользоваться полезными сервисами для расширения кругозора.

Оцениваем особенности формата занятий

Продолжим сравнение и оценим, где лучше обучаться в зависимости от предлагаемого формата:

Учеба в НИИДПО – это ежемесячные онлайн-вебинары + текстовые лекции. Практика отрабатывается на реальных заданиях с обратной связью от лекторов, по каждой теме и учебной дисциплине будет тестирование для проверки зданий, а в конце – итоговый междисциплинарный экзамен. Задавать вопросы преподавателям можно на вебинарах и на общем форуме.

Проходить в НАДПО курсы повышения квалификации или переподготовку предстоит при помощи готовых видеолекций, текстовых материалов и интерактивных тестов. Будут также методические рекомендации и учебные пособия, практические задания. Контроль знаний – в формате тестирований по дисциплинам + итоговый тест по всему курсу. Через форму обратной связи всегда можно задать свои вопросы педагогам, проходя в НАДПО дистанционное обучение.

Институт НЦРДО обучает на живых вебинарах + готовых видео и текстовых лекциях. Предусмотрено выполнение тестов по дисциплинам и модулям, практических заданий, в конце – междисциплинарный экзамен. В НЦРДО обучение дистанционное включает много практики, она построена на живых примерах и проработке типичных рабочих ситуаций. Возможно задавать свои вопросы преподавателям и в комьюнити общаться с другими студентами.

Мы видим, что онлайн-обучение профессиям в НИИДПО и НЦРДО предусматривает личное участие в вебинарах по расписанию, что помогает детальнее погрузиться в учебу и вовремя задать вопросы педагогу. Зато учеба в НАДПО будет удобнее тем, у кого не всегда есть возможность подключаться к вебинарам.

Сравниваем стоимость и варианты оплаты

При анализе, что лучше - НЦРДО или НАДПО, или НИИДПО, большую роль сыграет и цена обучения, а также то, как можно оплатить учебу:

Национальный исследовательский институт предусматривает оплату разовую со скидкой, рассрочку через банк или частями через Яндекс PAY. В НИИДПО профпереподготовка обойдется от 5400 рублей за курс, повышение квалификации – от 690 рублей за курс.

В Национальной академии доступна оплата курса разом и в рассрочку от 2 месяцев с первым платежом через месяц. Доступны повышенные скидки льготным категориям граждан, пенсионерам, выпускникам школы. Цена составит от 2475 рублей в месяц за переподготовку и от 1934 рублей в месяц за повышение квалификации.

В НЦРДО стоимость за онлайн-обучение составит от 6500 рублей за курс переподготовки и от 1500 рублей за курс повышения квалификации. Оплата доступна разово или через банковскую рассрочку.

В среднем, цены в школах практически равнозначны. При этом в НИИДПО дистанционное обучение можно оплатить большим количеством способов, а НАДПО предусматривает более широкую линейку скидок.

Имеется ли помощь с трудоустройством

Пройдя переобучение на другую специальность, хочется иметь возможность применить новые знания на практике. Узнаем, помогают ли сайты для обучения с поиском работы:

Центр развития карьеры в НИИДПО помогает в составлении резюме и портфолио, определит ваши сильные стороны и зоны роста, также предусмотрены персональные консультации с экспертами и вакансии от партнеров в закрытом телеграм-канале. Помощь Центра карьеры доступна только для направлений психология, дизайн, дефектология и логопедия.

Центр карьеры НАДПО помогает перспективным выпускникам найти работу – предусмотрена помощь в составлении резюме, индивидуальная рассылка вакансий, подкасты с топовыми руководителями, карьерные консультации.

Ученики НЦРДО получают консультацию HR-эксперта, где расскажут, как быстро стартовать в карьере и индивидуально раскрыть свой профессиональный потенциал.

Можно сделать вывод о том, что НАДПО или НИИДПО, как и НЦРДО, не дают 100% гарантии трудоустройства. Но комплексная поддержка от школ поможет быстрее освоиться в профессии и получить хорошую основу для построения карьеры.

Пробные занятия – сравниваем, какие курсы лучше

Чтобы понять, в чем разница между НИИДПО, НЦРДО и НАДПО, удобнее всего лично воспользоваться тестовыми уроками и посмотреть каждую платформу:

В Национальном институте можно воспользоваться кнопкой «Задать вопрос» и специалисты школы дадут развернутую консультацию.

В Национальной академии можно получить онлайн-консультацию, просто заполнив небольшую форму на сайте.

Центральный институт развития тоже проводит онлайн-консультации, чтобы вы получили ответы на все возникшие вопросы.

Итак, пробные занятия не предусмотрены – но детальные консультации от НЦРДО, НАДПО или НИИДПО подскажут, что лучше и в чем разница между школами.

Выбираем обучение в НИИДПО

Выбираем обучение в НАДПО

Выбираем обучение в НЦРДО

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