Обучение Excel и Google Таблицы: 19 лучших курсов с сертификатом + Бесплатные курсы
Обучение для начинающих очень важно, поскольку у таблиц есть множество не видных на первый взгляд функций. Только освоив весь функционал, можно полноценно пользоваться инструментами и избавиться от рабочей рутины. А приобрести лучшие платные курсы Эксель можно буквально за полцены при помощи промокода от БериБай или на распродажах на закрытых страницах – мы представили их в статье.
Excel и Google таблицы с 0 до Pro от Скиллбокс (пройти обучение >>)
О документации: школа обладает лицензией и выдает именной сертификат (большинство сегодня ищет именно курсы Эксель с сертификатом).
Стоимость: с выгодой 45% от 3817р в мес., оформление рассрочки на 10 месяцев.
Формат занятий: курс проводится сертифицированным экспертом по Microsoft Excel. Формат – готовые видеоролики с вечным доступом, также будет практика (реальные задачи из бухгалтерии, аналитики и области финансов). Эксперт дает обратную связь по задаче всего за сутки.
Промокод от БериБай для выгодной скидки на программу
Какие подарки ожидают: карточки по горячим клавишам Excel в подарок, участие в закрытых вебинарах с экспертом в лайв-режиме, налоговый вычет, подарят год занятий английским и курс по шахматам для детей.
До -50% на топ-распродажу Skillbox + Бонус-карточки + Год уроков Английского
Яндекс Практикум - курс Excel для работы (пройти обучение >>)
О документах: школа обладает лицензией и выдает сертификат.
Стоимость: с выгодой 20% от 10000р за курс целиком или от 514р/мес при оформлении кредита.
Формат занятий: практика с первого урока и отработка знаний на онлайн-тренажере, который демонстрирует ошибки. Курс осваивается полностью самостоятельно – удобно совмещать с работой. Теорию дают в виде готовых видеороликов с вечным доступом. Также будет помощник в виде нейросети YandexGPT.
Какие подарки ожидают: бесплатная вводная часть образовательной программы, стоимость дешевле, если оплачивать разом.
Скидки до -16% на обучение в школе Яндекс Практикум + Вводный модуль
Skillbox - базовый курс Эксель для рабочих и индивидуальных задач (пройти обучение >>)
О документах: школа обладает лицензией и выдает именной сертификат.
Стоимость: с выгодой 50% от 3284р ежемесячно, в рассрочку на 10 месяцев.
Формат занятий: в курс войдут 10 задач для отработки навыков (включая уроки для владельцев Mac OS) + записанные лекции с сертифицированным тренером по Microsoft Office. Предусмотрена живая обратная связь от кураторов, участие в учебном комьюнити и вечный доступ к чату и курсу.
Воспользоваться промокодом от БериБай и снизить цену обучения
Какие подарки ожидают: оформление налогового вычета за курсы Эксель в Скиллбокс, скидка при оплате курса разом, бесплатная консультация перед оплатой.
Выгода до 30% на распродажу курсов Скиллбокс + Консультация бесплатно
Eduson: Эксель и Гугл таблицы – от новичка до эксперта (пройти обучение >>)
О документах: школа лицензирована и выдает именной диплом.
Стоимость: с выгодой 60% от 1246р ежемесячно, с рассрочкой на 1 год.
Формат занятий: записанные видеоуроки и практические интерактивные упражнения в тренажере. Личный куратор ответит на любые вопросы. Доступ дается навсегда. Также доступны расширенные версии курса – с изучением макросов, Power Query и Power Pivot, интерактивных дашбордов и др.
Ваш код от БериБай, с которым учиться будет дешевле
Какие подарки ожидают: налоговый вычет, 40 подарочных рабочих шаблонов, помощь от Центра карьеры в составлении резюме и портфолио.
До -40% на закрытую распродажу от Eduson + Именной Сертификат для портфолио
Нетология - полный курс Эксель для анализа данных (пройти обучение >>)
О документах: компания лицензирована и выдает документ о переквалификации.
Стоимость: с выгодой 30% от 1774р ежемесячно с разбивкой платежей на 1 год.
Формат занятий: входит 8 практических задач, онлайн-вебинары и готовые видеолекции. Пропущенные вебинары допускается смотреть в записи. Будет личный куратор, к которому можно обращаться с вопросами.
Воспользоваться купоном от БериБай и получить скидку на программу
Какие подарки ожидают: скидка за оплату курса разом, помощь Карьерного центра в составлении резюме и портфолио. В первые 3 урока при отказе возвращается вся сумма.
Выгода до 45% на закрытую распродажу Netology + Карьерное содействие
Эдусон Академия – обучение работы в Excel и Google-таблицах для управления финансами (пройти обучение)
О документах: компания лицензирована и выдает диплом о завершении программы.
Стоимость: с экономией 60% от 1980р ежемесячно, с разбивкой платежей на год.
Формат занятий: практический курс включает интерактивные упражнения и готовые видеолекции + выполнение итоговой работы. Персональный куратор будет отвечать на ваши вопросы. Доступ к материалам навечно.
Забрать промокод для экономии от БериБай
Какие подарки ожидают: подарок – 40 шаблонов по Эксель и финансам, помощь Центра карьеры при составлении резюме, налоговый вычет.
Скидки до 30% в закрытой распродаже программ Eduson Academy + 40 шаблонов бонусом
Мастер Google-таблиц – обучение от SkillFactory (пройти обучение >>)
О документах: школа лицензирована и выдает сертификат о прохождении курса.
Стоимость: с выгодой 50% от 18900р за курс.
Формат занятий: учеба на настоящих кейсах и активная практика, базовая теория дается в виде видеороликов. Предусмотрено общение с преподавателями в онлайн-сообществе.
Промокод от BeriBuy, с которым гарантирована скидка
Какие подарки ожидают: бесплатная онлайн-консультация, помощь Центра карьеры с трудоустройством и стажировкой.
До -25% на топ-распродажу от Скиллфектори + Консультация в подарок
Эксель и Google таблицы – обучение для бухгалтера от Академии Эдусон (пройти обучение >>)
Стоимость: с экономией 60% от 1650р ежемесячно, в рассрочку на 1 год.
О курсе: освоив данную программу, можно разобраться со всеми формулами и функциями инструментов, и воспользоваться помощью Центра карьеры (с резюме, портфолио, советами по поиску вакансий и др.).
Какие подарки ожидают: налоговый вычет, подарок – 40 бонусных шаблонов специалиста.
Промокод от БериБай для получения экономии на обучение
До -35% на секретную распродажу программ от Эдусон Академи + Бонус-шпаргалки
Excel и Google Sheets – обучение от ПродуктСтар (пройти обучение >>)
Стоимость: со льготой 50% от 1833р ежемесячно, с разбивкой платежей на два года.
О курсе: 11 видеоуроков и воркшопов, сопровождение ментора + помощь Карьерного центра (итоговая работа защищается перед представителями реальных фирм).
Какие подарки ожидают: бесплатная консультация, налоговый вычет, получение официального сертификата, скидка при оплате курса целиком.
Ваш код от BeriBuy – скидка гарантирована
Экономия до 25% на программы в распродаже от Продуктстар + Помощь Центра карьеры
SF Education – программы Excel Adademy (пройти обучение >>)
Стоимость: с экономией 50% от 422р ежемесячно, разбивка платежей на 2 года.
О курсе: практика на сквозных задачах и изучение готовых видео, индивидуальный график занятий составляется по запросу. Лекторы отвечают на любые вопросы в чате.
Какие подарки ожидают: 3 дня доступа к курсу бесплатно, выдается документ о повышении квалификации, подарок – консультация карьерного эксперта.
Активировать промокод от БериБай для максимальной выгоды
Скидки до 25% на закрытую распродажу от СФ Эдьюкейшн + Карьерная консультация
Бруноям - обучение Excel онлайн: базовый уровень (пройти обучение >>)
Стоимость: с экономией 40% от 490р в месяц при оформлении рассрочки на год.
О курсе: видеоуроки, проекты на реальных задачах и чат с личным наставником помогут освоить базовые навыки Эксель и получить именной сертификат в ваше портфолио.
Какие подарки ожидают: налоговый вычет, вечный доступ к материалам, скидка при оплате образовательной программы разово.
Забрать код от БериБай и активировать вашу скидку
До -30% на распродажу образования от Бруноям + Доступ к информации навсегда
SF Education – продвинутые навыки работы в Эксель (пройти обучение >>)
Стоимость: с экономией 60% от 218р ежемесячно, разбивка платежей на 2 года.
О курсе: помимо базовых навыков, можно освоить дашборды, дополнительные функции, а также построение сводных версий.
Какие подарки ожидают: налоговый вычет, бесплатная онлайн-консультация, выдача удостоверения, подарок – авторская литература школы.
Воспользоваться промокодом от БериБай для получения скидки
До -35% на программы в распродаже от СФ Эдьюкейшн + Авторская литература
Brunoyam – курс Excel и Google таблицы для бухгалтера (пройти обучение >>)
Стоимость: с выгодой 40% от 1242р ежемесячно, в рассрочку на 1 год.
О курсе: за месяц можно разобрать 120 практических задач, получить доступ к чату с личным наставником и учиться по готовым видеороликам длительностью 10-15 минут.
Какие подарки ожидают: именной сертификат, вечный доступ к материалам, оформление налогового вычета.
Активировать скидочный купон от BeriBuy
Ваша экономия до 25% на распродажу программ от Бруноям + Доступ к информации навечно
СФ Эдьюкейшн – обучающий курс Эксель на базовом уровне (пройти обучение >>)
Стоимость: с выгодой 70% от 145р в месяц, разбивка платежей на 2 года.
О курсе: за 6 часов курса можно освоить базовые навыки работы с программой, изучить текстовые и математические функции, фильтры и интерфейс в целом.
Какие подарки ожидают: скидка при оплате учебы разом, налоговый вычет, бесплатная онлайн-консультация.
Купон от BeriBuy для получения индивидуальной скидки
Экономия до 40% на секретную распродажу от SF Education + Консультация в подарок
Международная Школа Профессий - курсы обучения Excel: продвинутый уровень (пройти обучение >>)
Стоимость: с выгодой 50% от 9500р за курс целиком.
О курсе: 10 практических занятий с гибким графиком позволят разобраться в макросах, сценариях, гистограммах и совместном доступе. В конце выдается персональный сертификат.
Какие подарки ожидают: доступ к материалам на 3 месяца, налоговый вычет, возможна оплата по социальному контракту и маткапиталу.
До -35% на программы в распродаже от Videoforme + Доступ к информации на 3 месяца
Бруноям – Google таблицы и Excel: обучение с 0 до продвинутого (пройти обучение >>)
Стоимость: с выгодой 40% от 1242р ежемесячно, в рассрочку на год.
О курсе: за короткий срок можно освоить как базовые возможности, так и макросы, сводные и умные таблицы, обучаясь по готовым видеороликам с практическими заданиями и командой наставников.
Какие подарки ожидают: год поддержки наставника после учебы, налоговый вычет, выдача именного сертификата.
Ваш купон от БериБай для скидки - здесь
Экономия до 40% на секретную распродажу образования в Бруноям + Год поддержки наставника
МШП – Специалист Excel (пройти обучение >>)
Стоимость: с выгодой 50% от 2534р ежемесячно в рассрочку до 9 месяцев.
О курсе: в ваше обучение входит блок для начинающих + продвинутый, с возможностью онлайн-общения с преподавателями и гибким графиком обучения.
Какие подарки ожидают: налоговый вычет, возможность оплаты маткапиталом или при помощи соцконтракта.
До -25% на все курсы в распродаже от МШП + Диплом международного образца
Можно ли пройти курсы Эксель бесплатно
Чтобы плавно начать погружаться в новые инструменты и понять, насколько они вам подвластны, лучше всего подобрать бесплатные курсы по Excel и Google таблицам. Делимся с вами парой проверенных вариантов – но помните, что в бесплатных программах нет выдачи официальных документов (курсы Excel онлайн с сертификатом проводятся только платно) и помощи менторов. Рекомендуем использовать бесплатные версии как пробные, чтобы затем продолжить погружение в обучение Excel для начинающих.
Скиллбокс – бесплатное обучение Excel онлайн и Гугл-таблицам за 3 дня (пройти обучение >>)
О курсе: трехдневный интенсив в записи позволит взаимодействовать с умными таблицами, освоить сводные таблицы в Excel, формулы и основные секреты оптимизации рабочего времени. Доступ предоставляется на неограченный срок.
Получить доступ к записи интенсива Скиллбокс без оплаты
Нетология – ввод в Excel для оптимизации работы с данными (пройти обучение >>)
О курсе: это курс-симулятор без оплаты, в котором можно получить не только теорию, но и опыт в виде построения реальных отчетов о продажах. Доступ к информации не ограничен по времени.
Воспользоваться бесплатным курсом от Нетологии
Итак, теперь вы знаете, где найти обучение Эксель с нуля или подобрать продвинутые курсы Эксель. Выбирайте наиболее подходящий курс, обязательно попробуйте обучение Эксель для начинающих бесплатно и начинайте уверенно владеть современным инструментом для оптимизации рабочих процессов.
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылкам в статье и в карточке акции.