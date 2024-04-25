Обучение Excel и Google Таблицы: 19 лучших курсов с сертификатом + Бесплатные курсы



Электронные таблицы Excel и Google Sheets – отличный инструмент, который приходится в любой профессии. Пройдя продвинутые курсы онлайн, получится пользоваться технологичными «фишками» и ощутимо экономить рабочее время, автоматически выполняя многие рутинные задачи. Excel отлично анализирует большие объемы данных, позволяет наглядно представлять сложную информацию. Обучение для начинающих очень важно, поскольку у таблиц есть множество не видных на первый взгляд функций. Только освоив весь функционал, можно полноценно пользоваться инструментами и избавиться от рабочей рутины. А приобрести лучшие платные курсы Эксель можно буквально за полцены при помощи промокода от БериБай или на распродажах на закрытых страницах – мы представили их в статье.

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Мастер Google-таблиц – обучение от SkillFactory (пройти обучение >>)

О документах: школа лицензирована и выдает сертификат о прохождении курса.

Стоимость: с выгодой 50% от 18900р за курс.

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Эксель и Google таблицы – обучение для бухгалтера от Академии Эдусон (пройти обучение >>)

Стоимость: с экономией 60% от 1650р ежемесячно, в рассрочку на 1 год.

О курсе: освоив данную программу, можно разобраться со всеми формулами и функциями инструментов, и воспользоваться помощью Центра карьеры (с резюме, портфолио, советами по поиску вакансий и др.).

Какие подарки ожидают: налоговый вычет, подарок – 40 бонусных шаблонов специалиста.

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Excel и Google Sheets – обучение от ПродуктСтар (пройти обучение >>)

Стоимость: со льготой 50% от 1833р ежемесячно, с разбивкой платежей на два года.

О курсе: 11 видеоуроков и воркшопов, сопровождение ментора + помощь Карьерного центра (итоговая работа защищается перед представителями реальных фирм).

Какие подарки ожидают: бесплатная консультация, налоговый вычет, получение официального сертификата, скидка при оплате курса целиком.

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SF Education – программы Excel Adademy (пройти обучение >>)

Стоимость: с экономией 50% от 422р ежемесячно, разбивка платежей на 2 года.

О курсе: практика на сквозных задачах и изучение готовых видео, индивидуальный график занятий составляется по запросу. Лекторы отвечают на любые вопросы в чате.

Какие подарки ожидают: 3 дня доступа к курсу бесплатно, выдается документ о повышении квалификации, подарок – консультация карьерного эксперта.

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Бруноям - обучение Excel онлайн: базовый уровень (пройти обучение >>)

Стоимость: с экономией 40% от 490р в месяц при оформлении рассрочки на год.

О курсе: видеоуроки, проекты на реальных задачах и чат с личным наставником помогут освоить базовые навыки Эксель и получить именной сертификат в ваше портфолио.

Какие подарки ожидают: налоговый вычет, вечный доступ к материалам, скидка при оплате образовательной программы разово.

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SF Education – продвинутые навыки работы в Эксель (пройти обучение >>)

Стоимость: с экономией 60% от 218р ежемесячно, разбивка платежей на 2 года.

О курсе: помимо базовых навыков, можно освоить дашборды, дополнительные функции, а также построение сводных версий.

Какие подарки ожидают: налоговый вычет, бесплатная онлайн-консультация, выдача удостоверения, подарок – авторская литература школы.

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Brunoyam – курс Excel и Google таблицы для бухгалтера (пройти обучение >>)

Стоимость: с выгодой 40% от 1242р ежемесячно, в рассрочку на 1 год.

О курсе: за месяц можно разобрать 120 практических задач, получить доступ к чату с личным наставником и учиться по готовым видеороликам длительностью 10-15 минут.

Какие подарки ожидают: именной сертификат, вечный доступ к материалам, оформление налогового вычета.

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СФ Эдьюкейшн – обучающий курс Эксель на базовом уровне (пройти обучение >>)

Стоимость: с выгодой 70% от 145р в месяц, разбивка платежей на 2 года.

О курсе: за 6 часов курса можно освоить базовые навыки работы с программой, изучить текстовые и математические функции, фильтры и интерфейс в целом.

Какие подарки ожидают: скидка при оплате учебы разом, налоговый вычет, бесплатная онлайн-консультация.

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Экономия до 40% на секретную распродажу от SF Education + Консультация в подарок

Международная Школа Профессий - курсы обучения Excel: продвинутый уровень (пройти обучение >>)

Стоимость: с выгодой 50% от 9500р за курс целиком.

О курсе: 10 практических занятий с гибким графиком позволят разобраться в макросах, сценариях, гистограммах и совместном доступе. В конце выдается персональный сертификат.

Какие подарки ожидают: доступ к материалам на 3 месяца, налоговый вычет, возможна оплата по социальному контракту и маткапиталу.

До -35% на программы в распродаже от Videoforme + Доступ к информации на 3 месяца

Бруноям – Google таблицы и Excel: обучение с 0 до продвинутого (пройти обучение >>)

Стоимость: с выгодой 40% от 1242р ежемесячно, в рассрочку на год.

О курсе: за короткий срок можно освоить как базовые возможности, так и макросы, сводные и умные таблицы, обучаясь по готовым видеороликам с практическими заданиями и командой наставников.

Какие подарки ожидают: год поддержки наставника после учебы, налоговый вычет, выдача именного сертификата.

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Экономия до 40% на секретную распродажу образования в Бруноям + Год поддержки наставника

МШП – Специалист Excel (пройти обучение >>)

Стоимость: с выгодой 50% от 2534р ежемесячно в рассрочку до 9 месяцев.

О курсе: в ваше обучение входит блок для начинающих + продвинутый, с возможностью онлайн-общения с преподавателями и гибким графиком обучения.

Какие подарки ожидают: налоговый вычет, возможность оплаты маткапиталом или при помощи соцконтракта.

До -25% на все курсы в распродаже от МШП + Диплом международного образца

Можно ли пройти курсы Эксель бесплатно

Чтобы плавно начать погружаться в новые инструменты и понять, насколько они вам подвластны, лучше всего подобрать бесплатные курсы по Excel и Google таблицам. Делимся с вами парой проверенных вариантов – но помните, что в бесплатных программах нет выдачи официальных документов (курсы Excel онлайн с сертификатом проводятся только платно) и помощи менторов. Рекомендуем использовать бесплатные версии как пробные, чтобы затем продолжить погружение в обучение Excel для начинающих.

Скиллбокс – бесплатное обучение Excel онлайн и Гугл-таблицам за 3 дня (пройти обучение >>)

О курсе: трехдневный интенсив в записи позволит взаимодействовать с умными таблицами, освоить сводные таблицы в Excel, формулы и основные секреты оптимизации рабочего времени. Доступ предоставляется на неограченный срок.

Получить доступ к записи интенсива Скиллбокс без оплаты

Нетология – ввод в Excel для оптимизации работы с данными (пройти обучение >>)

О курсе: это курс-симулятор без оплаты, в котором можно получить не только теорию, но и опыт в виде построения реальных отчетов о продажах. Доступ к информации не ограничен по времени.

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Итак, теперь вы знаете, где найти обучение Эксель с нуля или подобрать продвинутые курсы Эксель. Выбирайте наиболее подходящий курс, обязательно попробуйте обучение Эксель для начинающих бесплатно и начинайте уверенно владеть современным инструментом для оптимизации рабочих процессов.

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