Skillbox или Яндекс Практикум, либо Карпов курсы: обучение IT-специалистов с трудоустройством, вне зависимости от опыта

Пройдя обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством в школах Skillbox или Яндекс Практикум, либо Карпов курсы, можно выйти на новый уровень дохода, вне зависимости от возраста. Обзор раскроет, где искать лучшее обучение - а еще делимся ссылками на закрытые распродажи.

Кратко о платформах

Начнем со знакомства со школами Карпов курсы, Skillbox или Яндекс Практикум:

Скиллбокс – образовательная платформа №1 по мнению Smart Ranking. Она лицензирована, помогла найти работу уже 20 тысячам пользователей: 93% выпускников достигли намеченных целей.

Яндекс Практикум - сервис онлайн-образования, имеющий лицензию, он основан крупным одноименным холдингом и является сервисом международного уровня. Свыше 10 тысяч выпускников школы уже нашли новую работу.

Платформа Карпов курсы является резидентом Сколково и преподает курсы IT-специалистов для начинающих. Уже 89% выпускников школы нашли новую работу. Имеется лицензия.

Важно: все три школы являются лицензированными – в случае, если вы являетесь налогоплательщиком НДФЛ, сможете оформить 13%-ный налоговый вычет.

Об предлагаемом ассортименте

Чтобы выяснить, что лучше, Яндекс Практикум или Skillbox, либо Karpov courses, сравним количество предлагаемых направлений:

В Skillbox можно найти 350 курсов (несколько модулей с практикой) и 161 профессия (несколько курсов, воркшопов и практикумов в единой программе). В сумме – 11 сфер, от английского до маркетинга и здоровья, программы длятся от 1 до 24 месяцев. Доступен выбор сложности (IT-профессии для начинающих, либо для специалистов). Имеются программы МВА для бизнесменов, корпоративные программы и высшее образование (на бакалавра – 3 штуки и на магистра – 4).

Платформа Яндекс Практикум подготовила 127 программ по 6 направлениям – дизайн, программирование, SQL и др. Они разделены для новичков и опытных, также присутствует корпоративное обучение и вышка (2 программы магистратуры и 1 по бакалавриату).

В Karpov courses представлено 8 специализаций (можно получить профессию от Карпов курсы аналитик данных, Star ML, Frontend и др.), 3 симулятора (короткие интенсивы) и 1 программа по ML Engineering + возможны корпоративные занятия. Длительность – от 5 недель до 9 месяцев.

Итак, если сопоставлять по ассортименту Скиллбокс, Карпов курсы или Яндекс, первая школа лидирует по количеству. Также отметим, что только у Skillbox и Practicum Yandex есть возможность стать бакалавром или магистром.

Важно: перечислим, какие документы выдают школы тем, кто получает онлайн-образование:

Обучающая платформа Skillbox оформляет сертификаты, диплом государственного образца.

Яндекс Практикум выдает сертификаты, диплом государственного образца, удостоверение о повышении квалификации, диплом о профпереподготовке.

В Karpov courses выдается сертификат, диплом о профессиональной переподготовке ИТМО.

Бонусы и презенты для учеников

Помочь определиться, какая школа лучше, Яндекс Практикум или Карпов курсы, или Скиллбокс, поможет и количество подарочного контента, который предлагают онлайн-сервисы:

Skillbox гарантирует 7-дневный доступ к любой программе, чтобы оценить обучение с нуля. Также вы получите в подарок годовой доступ к КЭСПА для занятий английским, бонусные модули по выбранной теме. А еще на сайте есть подборка из 4000+ бесплатных вебинаров и интенсивов для погружения в разные профессии.

В Яндекс Практикум вас ждет подборка из 24 подарочных курсов по разным профессиям + бесплатное обзорное мероприятие по IT. Внутри каждой платной программы ждет вводный подарочный модуль, а за покупку дополнительно дарят бонусные модули по Soft Skills и не только.

В Карпов бесплатные курсы доступны в количестве 4 штук. При выборе программы ML Engineering студентам дарят возможность поступить на бюджет в магистратуру ИТМО AT TALANT HUB (партнер школы) и пройти программу за 1 год вместо 2-х лет.

Заметно, что университет интернет-профессий Skillbox предлагает самые внушительные бонусы, на втором месте по количеству подарков – Яндекс. Эта информация тем, кто сопоставляет Яндекс Практикум против Скилбокс.

Как проводится обучение айти-специалистов с нуля

Продолжим сравнение курсов и выясним, что лучше выбрать для обучения, Skillbox или Яндекс Практикум, либо Karpov courses, в зависимости от формата проведения обучения:

В Скиллбокс курсы программирования и все остальные проводятся по готовым видео с доступом 24/7. Сложные вопросы могут разбирать на периодических прямых эфирах с экспертами, предусмотрены индивидуальные и групповые проекты, домашние задания. Будет куратор и техподдержка + общий чат с одногруппниками и преподавателями. Доступ к материалам – бессрочно.

В Yandex Practicum нужно изучать теорию по текстовым материалам со схемами, затем - практика на воркшопах с экспертами и онлайн-тренажерах. Предусмотрены проекты учебные и реальные, лавйкодинги, хакатаоны, помощь от нейросети YandexGPT, наставника и куратора. Доступ к материалам – бессрочно.

На платформе Karpov courses учеба проходит в форме вебинаров 2-3 раза в неделю, домашние задания выполняются на настоящей инфраструктуре, доступ к лекциям и материалам – до конца курса. Предусмотрено выполнение проектов, домашние задания, чат поддержки учеников с экспертами рынка.

Сравнив здесь Карпов курсы, Скиллбокс или Яндекс Практикум, что лучше, отметим: в Карпов курсы доступ закроется после завершения программы, в двух других школах останется навсегда. Также Скиллбокс и Яндекс Практикум позволяют учиться в свободном формате, без привязки к расписанию.

Все тонкости оплаты и тарифов

Продолжим сравнивать обучение IT-специалистов с нуля и разберем ценовую политику:

В Skillbox IT-курсы можно оплатить разово или в рассрочку до 34 мес. с первым платежом через 6 месяцев. У некоторых программ есть 3 тарифа: Стандартный, Расширенный с добавлением бонусных модулей и Расширенный плюс с добавлением наличием тестовых собеседований и др. При отказе от учебы в течение 30 дней после предоставления доступа вам вернут 50% от суммы, далее возврат не предусмотрен.

Яндекс Практикум предлагает полную оплату, помесячную (рассрочка от школы), либо в кредит через банки-партнеры. Возврат средств за онлайн-обучение возможен в любой момент пропорционально пройденной части программы.

В Карпов курсы доступна как полная оплата, так и беспроцентная рассрочка на 10-24 месяцев. При отказе от учебы в течение первых 14 дней вам вернут все средства.

Итак, Скиллбокс предоставляет самую длительную рассрочку – зато Яндекс Практикум лояльнее остальных компаний в плане возврата денег. В этом главная разница между платформами.

Наличие гарантий трудоустройства

Рассматривая профессии, которым можно обучиться на курсах, оцените и ваши перспективы – проведем сравнение Яндекс Практикум и Skillbox с Карпов курсы, какую помощь оказывают школы по трудоустройству:

Скиллбокс гарантированно трудоустроит или вернет деньги. Центр карьеры поможет с резюме и портфолио, подготовит к собеседованиям, даст доступ к вакансиям от партнеров (Тинькофф, aic, Grape, Wildberries и др.).

В Яндекс Практикум программа трудоустройства входит в каждую профессию. Вам помогут составить портфолио и резюме, написать мотивационное письмо, отобрать вакансии и подготовиться к собеседованиям. Помощь заканчивается, когда вы получите приглашение на работу, на которое согласны. Партнеры школы – СБЕР, Росбанк, Сибур диджитал и др.

В школе Karpov Courses действует Центр карьеры, где HR-специалисты проводят карьерные консультации, помогают с резюме и навыками самопрезентации, дают доступ к базе тестовых заданий для развития навыков, откроют доступ к вакансиям от партнеров – Авито, OZON, Okko, ВТБ и др.

Как видно, только в Skillbox предложено обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством. Две другие школы готовы оказать комплексную поддержку при поиске работы.

Оцениваем наличие пробных занятий

Завершаем сравнение Karpov courses и Яндекс практикум со Skillbox – рассмотрим, можно ли протестировать сайты для обучения еще до оплаты:

У Skillbox доступен 7-дневный доступ к любым курсам школы. Также возможна онлайн-консультация для выбора курса.

В Яндекс Практикум в каждой программе можно воспользоваться бесплатным вводным модулем. Либо оформить онлайн-консультацию и задавать свои вопросы представителю школы.

В Karpov courses доступно бесплатное онлайн-консультирование, на котором помогут с выбором программы, + 4 бесплатных программы для знакомства со школой.

Полезно: если у вас есть сомнения при выборе курса, рекомендуем пройти профориентацию для определения сильных и слабых сторон личности, с подбором подходящих профессий. Делимся ссылками:

Выбираем обучение в Скиллбокс

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

Выбираем обучение в Карпов курсы

Лучшие скидки для планирующих сменить профессию

Если вы определились, где лучше обучаться - Скиллбокс или Яндекс Практикум, Карпов курсы, не спешите с оплатой. Воспользовавшись промокодами от агрегатора BeriBuy, вам гарантирована от Скиллбокс, Карпов курсы или Яндекс Практикум скидка на обучение. Достаточно применить купон в специальной форме или сообщить его менеджеру школы – и экономия на получение профессии в IT ваша.

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке в карточке акции.