Промокоды Баренц Финанс | Ноябрь 2023
МКК Баренц Финанс – финансовая помощь на дому
Требуется оперативная помощь в сжатые сроки не на словах, а на деле – вам поможет Баренц Финанс займ. Оформите кредитование только по паспорту с минимальной ставкой от 0,1% в день, и через несколько минут деньги уже будут на карте.
О компании
Компания имеет высокие рейтинги надежности по предоставлению финансовых услуг – МФО полностью соответствует всем требованиям Банка России и входит в Союз «Микрофинансовый Альянс». Любой клиент может рассчитывать на высокий уровень одобрения, отсутствие скрытых платежей или комиссий, а также оперативное обслуживание, не выходя из дома.
Ключевые фишки услуг:
- Максимальная сумма для оформления до 15 000 рублей
- Из документов – только паспорт РФ
- Низкая процентная ставка – от 0,1% в сутки
- Автопродление займа
Промокоды Баренц Финанс, которые всегда работают
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