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Промокоды Баренц Финанс | Ноябрь 2023

МКК Баренц Финанс – финансовая помощь на дому

Требуется оперативная помощь в сжатые сроки не на словах, а на деле – вам поможет Баренц Финанс займ. Оформите кредитование только по паспорту с минимальной ставкой от 0,1% в день, и через несколько минут деньги уже будут на карте.

О компании

Компания имеет высокие рейтинги надежности по предоставлению финансовых услуг – МФО полностью соответствует всем требованиям Банка России и входит в Союз «Микрофинансовый Альянс». Любой клиент может рассчитывать на высокий уровень одобрения, отсутствие скрытых платежей или комиссий, а также оперативное обслуживание, не выходя из дома.

Ключевые фишки услуг:

  • Максимальная сумма для оформления до 15 000 рублей
  • Из документов – только паспорт РФ
  • Низкая процентная ставка – от 0,1% в сутки
  • Автопродление займа

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Промокоды Баренц Финанс, которые всегда работают

Сэкономить стало еще проще – достаточно применить купон на скидку, который уже доступен на сайте портала промокодов BeriBuy. Остается только перейти по ссылке и забрать промокод, который доступен уже сегодня абсолютно бесплатно.

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