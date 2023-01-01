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О компании

Компания имеет высокие рейтинги надежности по предоставлению финансовых услуг – МФО полностью соответствует всем требованиям Банка России и входит в Союз «Микрофинансовый Альянс». Любой клиент может рассчитывать на высокий уровень одобрения, отсутствие скрытых платежей или комиссий, а также оперативное обслуживание, не выходя из дома.

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