Промокоды Делимобиль | Декабрь 2020
Что дает промокод Делимобиль – экономия на ваших поездках
Службы каршеринга активно набирают популярность – с 2015 года взять авто напрокат можно в сервисе «Делимобиль». Большой автопарк и простые условия сотрудничества привлекают массу пользователей. А тем, кто знает, где найти и как применить промокод Делимобиль, поездки оказываются еще и финансово выгодными.
Как данный сервис появился в России
Сервис по краткосрочному прокату автомобилей «Делимобиль» появился в России в 2015 году. Запуск состоялся в Москве, спонсором проекта выступил фонд «МК Листед Секьюритиз» из Люксембурга. Через год служба распространилась на Санкт-Петербург и уже к началу 2017 года автопарк насчитывал более 1,3 тысячи машин.
Сегодня Делимобиль распространен во многих регионах России, летом 2020 года автопарк расширился до 12 тысяч машин. Если изначально большую часть авто составляли Hyundai Solaris, сейчас можно выбирать из огромного ряда: от Volkswagen Polo или Kia Rio до BMW и Mini Cooper.
Цены и условия – кратко об использовании каршеринга
Все условия и тарифы собраны на сайте сервиса delimobil.ru. Процесс проката авто довольно прост:
- Необходимо скачать мобильное приложение и пройти короткую регистрацию
- На карте в приложении нужно найти ближайший автомобиль
- Пользователю дается 15 бесплатных минут, чтобы дойти до машины, далее начнет списываться оплата от 2,5 р/мин
- Авто нужно проверить на предмет повреждений – если он есть, отметьте это в приложении (на это выделено 7,5 минут)
- Если все в норме, можно начинать поездку
Зная, как пользоваться каршерингом Делимобиль, не упустите важный момент: обязательно проверьте наличие документов на этот автомобиль в бардачке. Если нужно сделать остановку, авто можно перевести в режим ожидания. Также через приложение можно заправить машину.
В каршеринге Делимобиль, куда можно ездить, есть ряд ограничений. Разрешенные границы всегда обозначены на карте. Завершать аренду тоже нужно в этих пределах (они подсвечены мятным цветом). Итоговая стоимость поездки спишется с карты.
Как использовать и где найти купон на скидку Делимобиль
Как любая компания, заинтересованная в лояльности клиентов, Делимобиль активно участвует в программе промокодов. Любой код – это комбинация букв и цифр, действующая ограниченный период. Применив в Делимобиль промокод на первую поездку, можно получить скидку с самого начала использования каршеринга. Также возможно найти для Делимобиль промокод для нового клиента на подарочные поездки – это отличный шанс арендовать авто, когда нет лишних денег.
Краткая схема, как использовать коды для delimobil.ru:
- Найдите Делимобиль в каталоге БериБай и ознакомьтесь с представленными кодами
- Нажмите синюю кнопку «показать код» и в открывшемся новом окне скопируйте его
- По кнопке «перейти в магазин» начните оформление заказа автомобиля в Делимобиль
- Скидка автоматически активируется при подсчете суммы
Существуют также и выгодные промокоды для делимобиль для уже зарегистрированных пользователей. Среди всех представленных в перечне кодов вам понадобится скопировать наиболее подходящий и вставить его в приложении каршеринга во время процедуры оплаты, чтобы сумма скорректировалась. Коды можно использовать даже при действии любой другой акции, включая даже крупные онлайн-распродажи, такие как Черная пятница и Киберпонедельник.
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