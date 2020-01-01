Службы каршеринга активно набирают популярность – с 2015 года взять авто напрокат можно в сервисе «Делимобиль». Большой автопарк и простые условия сотрудничества привлекают массу пользователей. А тем, кто знает, где найти и как применить промокод Делимобиль, поездки оказываются еще и финансово выгодными.

Как данный сервис появился в России

Сервис по краткосрочному прокату автомобилей «Делимобиль» появился в России в 2015 году. Запуск состоялся в Москве, спонсором проекта выступил фонд «МК Листед Секьюритиз» из Люксембурга. Через год служба распространилась на Санкт-Петербург и уже к началу 2017 года автопарк насчитывал более 1,3 тысячи машин.

Сегодня Делимобиль распространен во многих регионах России, летом 2020 года автопарк расширился до 12 тысяч машин. Если изначально большую часть авто составляли Hyundai Solaris, сейчас можно выбирать из огромного ряда: от Volkswagen Polo или Kia Rio до BMW и Mini Cooper.

Цены и условия – кратко об использовании каршеринга

Все условия и тарифы собраны на сайте сервиса delimobil.ru. Процесс проката авто довольно прост: