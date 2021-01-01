Промокоды Петрович | Февраль 2021
Промокод Петрович: покупка стройматериалов по доступным ценам
Строительство дома или дачи, ремонт квартиры и прочие бытовые вопросы – здесь не обойтись без закупки надежных стройматериалов. При этом приятно будет еще и сэкономить. Приобрести стройматериалы в режиме онлайн можно в интернет-магазине «Петрович» - а если заранее подобрать купоны Петрович, цена окажется существенно ниже, чем в каталоге.
Об истории компании
Петрович - магазин стройматериалов, работающий с оперативной доставкой по всей России. Строительный дом «Петрович» был создан в 1995 году, специализируясь на продаже товаров для ремонта и стройматериалов. Ключевой идеей магазина была и остается максимальная доступность для клиентов – им предоставляются разные варианты заказа, оплаты и доставки. За 2018 год компания попала в топ-10 лучших онлайн-магазинов России, а в 2019 году прибыль превысила 60 млрд рублей.
В ассортименте онлайн-маркета сегодня можно найти все самое необходимое:
- Инструменты и электрику
- Всё для интерьера и отделки
- Сантехнику и крепеж
- Инженерные системы и стройматериалы
- Всё для благоустройства
Чем интересны скидочные промокоды для магазина
Участие магазина «Петрович» в программе промокодов позволяет покупателям получать солидные бонусы при любом заказе. Подобрать код можно со следующими выгодами:
- Скидка в виде фиксированной суммы или процента от суммы заказа
- Бесплатная доставка
- Подарок к покупке, либо участие в закрытой акции
Пользоваться кодом просто: достаточно скопировать его и перейти к добавлению товаров в корзину магазина. Далее, перед оплатой, нужно вставить промокод в специальную строку и сумма к оплате автоматически скорректируется. Либо покупатель увидит информацию о бесплатной доставке или других бонусах. Все коды ограничены по сроку действия, поэтому не стоит копировать их заранее – если вы не планируете совершать покупку в ближайшее время, комбинация может устареть до вашего заказа.
ВАЖНО! Если комбинация не сработала, нужно проверить – скорее всего, она не полностью скопирована, либо добавлен лишний пробел в начале или конце кода.
Петрович жжот – акции, доступные каждому
Покупатели наверняка оценят крупную акцию на сайте «Петрович жжот» - сюда попадают самые актуальные сезонные товары по сниженной стоимости. Подобная распродажа проводится на регулярной основе и при этом в большинстве случаев может суммироваться с вышеупомянутыми промокодами.
Также стоит отметить наличие клуба лояльности «Клуб друзей Петровича», участники которого могут принять участие в этой акции и получить карту, накопив чеки на общую сумму 20 тысяч рублей. Далее за каждые покупки через сайт на карту будет начисляться 1 балл за 500 рублей из чека. Баллами можно не только оплатить последующие заказы, но и выбрать себе приятные призы из специального каталога (сувениры, портативная техника, сертификаты в другие магазины и др.). По карте Петрович максимальная скидка исчисляется дополнительными услугами – если за предыдущие 3 месяца совершить покупки на 500 тысяч и получить карту «Эксперт», клиент получит услугу по отсрочке платежа, бесплатную аренду колеровочного веера, аренду оборудования и многое другое.
Заглянув в интернет-магазин Петрович, строительные материалы и полезные товары для ремонта можно купить, не выходя из дома. Инструменты, электрика или крепежи – всё это отличается высоким качеством, а сервис магазина всегда остается на высоте. Вовремя вооружившись промокодами для данного магазина, можно неплохо сэкономить и оставить средства для дополнительных выгодных покупок!
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