Строительство дома или дачи, ремонт квартиры и прочие бытовые вопросы – здесь не обойтись без закупки надежных стройматериалов. При этом приятно будет еще и сэкономить. Приобрести стройматериалы в режиме онлайн можно в интернет-магазине «Петрович» - а если заранее подобрать купоны Петрович, цена окажется существенно ниже, чем в каталоге.

Об истории компании

Петрович - магазин стройматериалов, работающий с оперативной доставкой по всей России. Строительный дом «Петрович» был создан в 1995 году, специализируясь на продаже товаров для ремонта и стройматериалов. Ключевой идеей магазина была и остается максимальная доступность для клиентов – им предоставляются разные варианты заказа, оплаты и доставки. За 2018 год компания попала в топ-10 лучших онлайн-магазинов России, а в 2019 году прибыль превысила 60 млрд рублей.

В ассортименте онлайн-маркета сегодня можно найти все самое необходимое:

Инструменты и электрику

Всё для интерьера и отделки

Сантехнику и крепеж

Инженерные системы и стройматериалы

Всё для благоустройства

Чем интересны скидочные промокоды для магазина

Участие магазина «Петрович» в программе промокодов позволяет покупателям получать солидные бонусы при любом заказе. Подобрать код можно со следующими выгодами:

Скидка в виде фиксированной суммы или процента от суммы заказа

Бесплатная доставка

Подарок к покупке, либо участие в закрытой акции

Пользоваться кодом просто: достаточно скопировать его и перейти к добавлению товаров в корзину магазина. Далее, перед оплатой, нужно вставить промокод в специальную строку и сумма к оплате автоматически скорректируется. Либо покупатель увидит информацию о бесплатной доставке или других бонусах. Все коды ограничены по сроку действия, поэтому не стоит копировать их заранее – если вы не планируете совершать покупку в ближайшее время, комбинация может устареть до вашего заказа.

ВАЖНО! Если комбинация не сработала, нужно проверить – скорее всего, она не полностью скопирована, либо добавлен лишний пробел в начале или конце кода.

Петрович жжот – акции, доступные каждому

Покупатели наверняка оценят крупную акцию на сайте «Петрович жжот» - сюда попадают самые актуальные сезонные товары по сниженной стоимости. Подобная распродажа проводится на регулярной основе и при этом в большинстве случаев может суммироваться с вышеупомянутыми промокодами.